https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/cin-disisleri-bakanligindan-putin-trump-si-gorusmesine-tarihi-vurgusu-1110369209.html
Çin Dışişleri Bakanlığından Putin-Trump-Şi görüşmesine ‘tarihi’ vurgusu
Çin Dışişleri Bakanlığından Putin-Trump-Şi görüşmesine ‘tarihi’ vurgusu
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T11:17+0300
2026-11-16T11:17+0300
2026-11-16T11:40+0300
dünya
çin
çin dışişleri bakanlığı
mao ning
rusya
abd
şi cinping
donald trump
vladimir putin
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Şenzen kentinde gerçekleştirilecek APEC Zirvesi marjında Çin, Rusya ve ABD liderlerinin bir araya gelmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Söz konusu buluşmanın üç ülke liderini tarih boyunca ilk kez yüz yüze getireceğine dikkati çeken Mao, "Bu, Çin, Rusya ve ABD liderlerinin tarihteki ilk yüz yüze görüşmesi olacak. Görüşme tarihi ve öncü bir öneme sahip" ifadelerini kullandı.Küresel barış ve stratejik istikrar ele alınacakZirve kapsamındaki temasların gündemine de değinen Mao, liderlerin küresel barışın korunması konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulunacağını belirtti. Mao, "Taraflar, dünya barışının korunması ve büyük güçler arasındaki ilişkilerde stratejik istikrarın sağlanması konularında derinlemesine fikir teatisinde bulunacak" dedi.Mevcut uluslararası konjonktürde Pekin, Moskova ve Washington yönetimlerinin küresel sınamalarla mücadelede önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Mao, üç ülkenin dünya genelinde barış ve istikrara katkı sunma yükümlülüğü bulunduğunu kaydetti.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Çin ve ABD'nin 18-19 Kasım tarihlerinde Şenzen'de düzenlenecek APEC Zirvesi'nde liderler düzeyinde bir görüşme organize etmek üzere çalışmalar yürüttüğünü duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/kirim-koprusune-saldiri-kopru-ulasima-kapatildi-1110367779.html
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çin, çin dışişleri bakanlığı, mao ning, rusya, abd, şi cinping, donald trump, vladimir putin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
çin, çin dışişleri bakanlığı, mao ning, rusya, abd, şi cinping, donald trump, vladimir putin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
Çin Dışişleri Bakanlığından Putin-Trump-Şi görüşmesine ‘tarihi’ vurgusu
11:17 16.11.2026 (güncellendi: 11:40 16.11.2026)
Çin Dışişleri Bakanlığı, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında planlanan yüz yüze görüşmenin tarihi ve öncü bir nitelik taşıdığını belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Şenzen kentinde gerçekleştirilecek APEC Zirvesi marjında Çin, Rusya ve ABD liderlerinin bir araya gelmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Söz konusu buluşmanın üç ülke liderini tarih boyunca ilk kez yüz yüze getireceğine dikkati çeken Mao, "Bu, Çin, Rusya ve ABD liderlerinin tarihteki ilk yüz yüze görüşmesi olacak. Görüşme tarihi ve öncü bir öneme sahip" ifadelerini kullandı.
Küresel barış ve stratejik istikrar ele alınacak
Zirve kapsamındaki temasların gündemine de değinen Mao, liderlerin küresel barışın korunması konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulunacağını belirtti. Mao, "Taraflar, dünya barışının korunması ve büyük güçler arasındaki ilişkilerde stratejik istikrarın sağlanması konularında derinlemesine fikir teatisinde bulunacak" dedi.
Mevcut uluslararası konjonktürde Pekin, Moskova ve Washington yönetimlerinin küresel sınamalarla mücadelede önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Mao, üç ülkenin dünya genelinde barış ve istikrara katkı sunma yükümlülüğü bulunduğunu kaydetti.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Çin ve ABD'nin 18-19 Kasım tarihlerinde Şenzen'de düzenlenecek APEC Zirvesi'nde liderler düzeyinde bir görüşme organize etmek üzere çalışmalar yürüttüğünü duyurmuştu.