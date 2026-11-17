https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/trabzonda-5-kattan-havalandirma-bosluguna-dusen-genc-kiz-hastaneye-kaldirildi-1110410271.html

Trabzon'da 5. kattan havalandırma boşluğuna düşen genç kız hastaneye kaldırıldı

Trabzon'da 5. kattan havalandırma boşluğuna düşen genç kız hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Trabzon'da bir binanın 5. katından havalandırma boşluğuna düşen genç kız ağır yaralandı. Olayın nedeni araştırılıyor. 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T22:24+0300

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türki̇ye

trabzon

havalandırma

genç kız

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Trabzon'da Ortahisar ilçesinde 19 yaşındaki Ş.D.D. henüz belirlenemeyen bir sebeple bir binanın 5. katından havalandırma boşluğuna düştü.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan Ş.D.D., ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/balikesirde-saganak-yagis-bazi-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-1110408913.html

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trabzon, havalandırma , genç kız