https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/trabzonda-5-kattan-havalandirma-bosluguna-dusen-genc-kiz-hastaneye-kaldirildi-1110410271.html
Trabzon'da 5. kattan havalandırma boşluğuna düşen genç kız hastaneye kaldırıldı
Trabzon'da 5. kattan havalandırma boşluğuna düşen genç kız hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Trabzon'da bir binanın 5. katından havalandırma boşluğuna düşen genç kız ağır yaralandı. Olayın nedeni araştırılıyor. 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T22:24+0300
2026-11-17T22:24+0300
2026-11-17T22:24+0300
türki̇ye
trabzon
havalandırma
genç kız
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Trabzon'da Ortahisar ilçesinde 19 yaşındaki Ş.D.D. henüz belirlenemeyen bir sebeple bir binanın 5. katından havalandırma boşluğuna düştü.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan Ş.D.D., ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/balikesirde-saganak-yagis-bazi-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-1110408913.html
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trabzon, havalandırma , genç kız
trabzon, havalandırma , genç kız
Trabzon'da 5. kattan havalandırma boşluğuna düşen genç kız hastaneye kaldırıldı
Trabzon'da bir binanın 5. katından havalandırma boşluğuna düşen genç kız ağır yaralandı. Olayın nedeni araştırılıyor.
Trabzon'da Ortahisar ilçesinde 19 yaşındaki Ş.D.D. henüz belirlenemeyen bir sebeple bir binanın 5. katından havalandırma boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ş.D.D., ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.