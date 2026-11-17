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Balıkesir'de sağanak yağış: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Balıkesir'de sağanak yağış: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Sputnik Türkiye

Balıkesir'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. 17.11.2026, Sputnik Türkiye

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağışın ardından Bülent Ecevit Bulvarı ile Çay İçi Caddesi'nde su seviyesi yükselerek yolları kapladı.Altınkum, İkizçay, Zeytinli, Altınoluk ve Güre mahallelerinde yol seviyesinin altında bulunan bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Cennetayağı Mahallesi'ndeki Öğretmenevi Kavşağı ile yürüyüş yolunun çevresindeki bağlantı yollarında biriken sular, sürücülere zor anlar yaşattı.Belediye ekiplerinin ilçede yaşanabilecek su baskınlarına karşı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/istanbul-valiligi-uyardi-gece-ilk-saatlerden-itibaren-etkisini-artiracak-1110408472.html

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