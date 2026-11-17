https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/balikesirde-saganak-yagis-bazi-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-1110408913.html
Balıkesir'de sağanak yağış: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Balıkesir'de sağanak yağış: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T20:57+0300
2026-11-17T20:57+0300
2026-11-17T20:57+0300
türki̇ye
balıkesir
balıkesir büyükşehir belediyesi
balıkesir valiliği
balıkesir belediyesi
balıkesir büyükşehir belediye başkanlığı
sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/11/1110408618_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bcbb5d53922add50f63bc8fe911e6327.jpg
Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağışın ardından Bülent Ecevit Bulvarı ile Çay İçi Caddesi'nde su seviyesi yükselerek yolları kapladı.Altınkum, İkizçay, Zeytinli, Altınoluk ve Güre mahallelerinde yol seviyesinin altında bulunan bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Cennetayağı Mahallesi'ndeki Öğretmenevi Kavşağı ile yürüyüş yolunun çevresindeki bağlantı yollarında biriken sular, sürücülere zor anlar yaşattı.Belediye ekiplerinin ilçede yaşanabilecek su baskınlarına karşı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/istanbul-valiligi-uyardi-gece-ilk-saatlerden-itibaren-etkisini-artiracak-1110408472.html
türki̇ye
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/11/1110408618_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_707943c73ce8fc0acf7424fe74c2006d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, balıkesir belediyesi, balıkesir büyükşehir belediye başkanlığı, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, balıkesir belediyesi, balıkesir büyükşehir belediye başkanlığı, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
Balıkesir'de sağanak yağış: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Balıkesir'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağışın ardından Bülent Ecevit Bulvarı ile Çay İçi Caddesi'nde su seviyesi yükselerek yolları kapladı.
Altınkum, İkizçay, Zeytinli, Altınoluk ve Güre mahallelerinde yol seviyesinin altında bulunan bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Cennetayağı Mahallesi'ndeki Öğretmenevi Kavşağı ile yürüyüş yolunun çevresindeki bağlantı yollarında biriken sular, sürücülere zor anlar yaşattı.
Belediye ekiplerinin ilçede yaşanabilecek su baskınlarına karşı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.