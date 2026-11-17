https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/tmsf-form-sungeri-satisa-cikardi-muhammen-bedel-aciklandi-1110390266.html

TMSF, Form Sünger'i satışa çıkardı: Muhammen bedel açıklandı

TMSF, Form Sünger'i satışa çıkardı: Muhammen bedel açıklandı

Sputnik Türkiye

TMSF, Form Sünger'i ihale yoluyla satışa çıkarıyor. İhalede muhammen bedel 5 milyar 250 milyon lira olarak açıklandı. 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T10:48+0300

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ekonomi̇

tmsf

hazine

ihale

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Form Sünger) paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.Muhammen bedel belli olduForm Sünger'in satışına ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.İhalede muhammen bedel 5 milyar 250 milyon lira, katılım teminatı 270 milyon lira, şartname ücreti 300 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti ise 1 milyon lira olarak belirlendi. İhaleye katılabilmek için 4 Ocak 2027 saat 16.30'a kadar kapalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 5 Ocak 2027 saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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