https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/burun-estetigi-sonrasi-olumde-yeni-gelisme-doktora-sorusturma-izni-1110159947.html

Burun estetiği sonrası ölümde yeni gelişme: Doktora soruşturma izni

Burun estetiği sonrası ölümde yeni gelişme: Doktora soruşturma izni

Sputnik Türkiye

İzmir'de burun estetiği ameliyatının ardından hayatını kaybeden Hatice Öncü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T11:32+0300

2026-11-06T11:32+0300

2026-11-06T11:32+0300

türki̇ye

burun

ameliyat

estetik ameliyat

soruşturma

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İzmir'in Çiğli ilçesinde burun estetiği ameliyatı sırasında fenalaşan ve daha sonra hayatını kaybeden Hatice Öncü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir karar alındı.Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırladığı rapor doğrultusunda, ameliyat sonrası anestezi sürecinde görev yapan uzman doktor Ö.Ç.Ü. hakkında soruşturma izni verilmesini kararlaştırdı.Kurulun kararında, uygulanan anestezi yönteminin yönetiminde özen eksikliği bulunduğu değerlendirmesi etkili oldu.Anestezi uygulamasına ilişkin raporda dikkat çeken tespit22 Nisan'da Çiğli'deki özel bir hastanede burun estetiği ameliyatı geçiren Hatice Öncü, operasyon sırasında fenalaştı. Öncü, 30 Nisan'da hayatını kaybetti.Öncü'nün ailesi, olayda kusuru bulunduğunu öne sürdükleri hastane, doktorlar ve sağlık personeli hakkında suç duyurusunda bulundu. Başvurunun ardından İl Sağlık Müdürlüğü de soruşturma başlattı.Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulunun hazırladığı ve soruşturma dosyasına giren raporda, Öncü'de tespit edilen serebrovasküler iskemi (beyin dokusunun normal kan akışı ve oksijen alamaması durumu) ile beyin ödeminin oluşumunda farklı etkenlerin rol oynayabileceği belirtildi.Raporda, bu durumların ameliyat sırasında uygulanan kontrollü hipotansif anesteziyle (kontrollü tansiyon düşürme) ilişkili olma olasılığının da bulunduğu kaydedildi.Ayrıca söz konusu anestezi uygulamasının yönetiminde özen eksikliği bulunduğu değerlendirildi.Bu gerekçelerle uzman doktor Ö.Ç.Ü. hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni verildi.Otopsi raporu için İstanbul Adli Tıp Kurumu işaret edildiAdli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan otopsi raporunda da ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik değerlendirmeye yer verildi.Raporda, ameliyat ve tedavi sürecine ilişkin tıbbi belgeler ile otopsi bulgularının, ölüm nedeni ve diğer hususlarda görüş alınması amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumunun ilgili ihtisas kuruluna gönderilmesinin uygun olacağı belirtildi.Böylece Hatice Öncü'nün ölüm nedeni ve tıbbi müdahale sürecine ilişkin değerlendirmelerin ilgili ihtisas kurulunca da incelenmesi gündeme geldi.Acılı anne Remziye Kanak: Bir yerden çıkacak 'Anne ben geldim' diyecekHatice Öncü'nün annesi Remziye Kanak, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kızının ölümünün üzerinden aylar geçmesine rağmen acısının dinmediğini anlattı.Kızının bir gün geri döneceğini düşünerek beklediğini söyleyen Kanak, yaşadığı özlemi şu sözlerle dile getirdi:"Bir yerden çıkacak 'Anne ben geldim' diyecek. Bekliyorum böyle gözüm hep yolda, kapıda, camda. Üç tane evladım daha var. Onlar için toparlanıyorum, güçlü durmaya çalışıyorum. Ben tek evladımı kaybetmedim ki arkadaşımı, dostumu da kaybettim. İlk çocuğumdu. Biz onunla hep arkadaş, dert ortağı gibi... Artık telefonum çalmıyor. (Anne ihtiyacın var mı, anne ne lazım, anne neredesin?)"'Dinleyeyim diye bana hatıra bırakmış'Kızının ameliyat öncesi tetkiklerini yaptırmak üzere hastaneye gittiğinde kendisine ses kaydı gönderdiğini anlatan Kanak, bu kaydın kendisi için taşıdığı anlamı şu ifadelerle aktardı:"Normalde benim kızım beni arar ya da mesaj atar. Ses kaydı atan bir kız değildi. Dinleyeyim diye bana hatıra bırakmış."Diğer kızı Esma'nın da aynı hastanede burun estetiği ameliyatı geçirdiğini belirten anne, Hatice Öncü'nün operasyon öncesinde heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.Kanak, hastanenin yaşanan süreçte kendileriyle ilgilenmediğini öne sürerek şöyle konuştu:"Çok heyecanlıydı, çok istekliydi, çok mutluydu. Çocuklarıma hep ben baktım. Hiç kimsenin desteği yoktu üstümde. Tek başıma hem anne hem baba oldum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim ciğerimiz yandı ve hiçbir şey yapmadılar. Hastane, başsağlığı bile dilemedi. Şu süreçte yanımızda olmadılar. Adalet istiyorum. Benim ciğerim yandı, hiçbir annenin ciğeri yanmasın. Bu kadar basit olmamalı insan hayatı."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/33-yillik-izin-ucreti-davasinda-yargitaydan-emsal-karar-1110159128.html

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burun, ameliyat, estetik ameliyat, soruşturma