https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/unlu-psikologdan-cocuklara-silah-kullanimini-ozendirici-paylasim-buyuk-tepki-cekti-bakanlik-1110321921.html
Ünlü psikologdan çocuklara silah kullanımını özendirici paylaşım büyük tepki çekti: Bakanlık harekete geçti
Ünlü psikologdan çocuklara silah kullanımını özendirici paylaşım büyük tepki çekti: Bakanlık harekete geçti
Sputnik Türkiye
Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun sosyal medyada yaptığı silahla ilgili paylaşımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T13:14+0300
2026-11-13T13:14+0300
2026-11-13T13:18+0300
türki̇ye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
silah
çocuk istismarı
psikolog fatih reşit civelekoğlu
çocukları silaha özendirme
erişim engeli
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Sosyal medyada silahla ilgili paylaşımlar yapan psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu büyük tepki çekti. Harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, psikolog Civelekoğlu'nun 'çocuklara silah kullanımını özendirdiği' belirtilen ve 'indirimli silah alımına' yönlendirmeler içeren paylaşım hakkında erişim engeli kararı çıkarttı. Çocukları silah kullanımına özendirici paylaşımlar dikkat çektiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları silah kullanımına özendiren ve şiddeti normalleştiren içeriklere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek bir açıklama yaptı. Açıklamada, sosyal medyada psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu tarafından çocukları silah kullanımına özendiren nitelikte paylaşımlar yapıldığı belirtildi.Açıklamada, paylaşımlarla ilgili yapılan incelemede, "havalı tüfek tanıtımına, çocuklara silah kullanımının öğretilmesini özendiren ifadelere ve indirimli silah alımına yönelik yönlendirmelere" yer verildiğinin tespit edildiği bilgisi verildi.Erişim engeli getirildiBakanlıkça kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında içeriğin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi talebiyle yapılan başvurunun olumlu karşılandığı belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:"Çocukların üstün yararını gözetmek, fiziksel ve psikososyal gelişimlerini korumak, onları şiddete ve silah kullanımına özendiren içeriklerden uzak tutmak temel önceliklerimiz arasındadır. Özellikle çocukların gelişimi ve ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların, toplumsal sorumlulukları doğrultusunda hareket etmeleri ve paylaşımlarının çocuklar üzerindeki etkilerini gözetmeleri beklenmektedir. Çocuklara silah kullanımını özendiren ve şiddeti normalleştiren içeriklere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.Büyük tepki çekti Civelekoğlu'nun, "Ne dedik? Her evde bir silah olacak dedik.Bir tane edineceksiniz, evinizde duracak. Atmasını öğreneceksiniz ve çocuklarınıza da öğreteceksiniz, tabii ki erkek çocuklarına." şeklindeki sözleri büyük tepki çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/sosyal-medya-fenomeni-ozlem-ozun-sunnet-paylasimlari-bakanligi-harekete-gecirdi-hesabina-erisim-1109956648.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, silah, çocuk istismarı, psikolog fatih reşit civelekoğlu , çocukları silaha özendirme, erişim engeli
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, silah, çocuk istismarı, psikolog fatih reşit civelekoğlu , çocukları silaha özendirme, erişim engeli
Ünlü psikologdan çocuklara silah kullanımını özendirici paylaşım büyük tepki çekti: Bakanlık harekete geçti
13:14 13.11.2026 (güncellendi: 13:18 13.11.2026)
Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun sosyal medyada yaptığı silahla ilgili paylaşımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık paylaşım hakkında erişim engeli kararı getirildiğini duyurdu.
Sosyal medyada silahla ilgili paylaşımlar yapan psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu büyük tepki çekti. Harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, psikolog Civelekoğlu'nun 'çocuklara silah kullanımını özendirdiği' belirtilen ve 'indirimli silah alımına' yönlendirmeler içeren paylaşım hakkında erişim engeli kararı çıkarttı.
Çocukları silah kullanımına özendirici paylaşımlar dikkat çekti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları silah kullanımına özendiren ve şiddeti normalleştiren içeriklere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek bir açıklama yaptı. Açıklamada, sosyal medyada psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu tarafından çocukları silah kullanımına özendiren nitelikte paylaşımlar yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, paylaşımlarla ilgili yapılan incelemede, "havalı tüfek tanıtımına, çocuklara silah kullanımının öğretilmesini özendiren ifadelere ve indirimli silah alımına yönelik yönlendirmelere" yer verildiğinin tespit edildiği bilgisi verildi.
Bakanlıkça kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında içeriğin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi talebiyle yapılan başvurunun olumlu karşılandığı belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Çocukların üstün yararını gözetmek, fiziksel ve psikososyal gelişimlerini korumak, onları şiddete ve silah kullanımına özendiren içeriklerden uzak tutmak temel önceliklerimiz arasındadır. Özellikle çocukların gelişimi ve ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların, toplumsal sorumlulukları doğrultusunda hareket etmeleri ve paylaşımlarının çocuklar üzerindeki etkilerini gözetmeleri beklenmektedir. Çocuklara silah kullanımını özendiren ve şiddeti normalleştiren içeriklere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
Civelekoğlu'nun, "Ne dedik? Her evde bir silah olacak dedik.Bir tane edineceksiniz, evinizde duracak. Atmasını öğreneceksiniz ve çocuklarınıza da öğreteceksiniz, tabii ki erkek çocuklarına." şeklindeki sözleri büyük tepki çekmişti.