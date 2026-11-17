https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/son-dakika-haberleri-abd-kizamik-hastaligini-ortadan-kaldirma-statusunu-resmen-kaybetti-1110407115.html

ABD, kızamık hastalığını ortadan kaldırma statüsünü resmen kaybetti

ABD, kızamık hastalığını ortadan kaldırma statüsünü resmen kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD, Pan Amerikan Sağlık Örgütü'nün (PAHO) kararıyla kızamık hastalığının ülkede ortadan kaldırıldığına ilişkin statüsünü resmen kaybetti. 2000 yılında... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T19:34+0300

2026-11-17T19:34+0300

2026-11-17T19:34+0300

dünya

kızamık

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pensilvanya

haberler

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

dünya sağlık örgütü (dsö)

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ABD, 26 yıl önce kazandığı kızamık eliminasyon statüsünü resmen kaybetti. Karar, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bölgesel kuruluşlarından Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) tarafındanbugün açıklandı. Bu yıl 5 bin 412 kızamık vakası ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) son verilerine göre, 2026 yılında ülkenin neredeyse bütün eyaletlerinde toplam 5 bin 412 kızamık vakası bildirildi. Eyalet sağlık departmanları hastalık nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 2024 yılında ise ülkede 300'den az vaka kaydedilmişti.CDC, 2026 yılında ABD genelinde 48 ayrı salgın tespit edildiğini bildirdi. Pensilvanya, Wisconsin, Minnesota ve Indiana'da yüksek sayıda vakanın görüldüğü salgınlar devam ediyor. New York eyaletinde ise acil durum ilan edilmişti.Geçen yıl da Güney Carolina, Utah ve Arizona'da uzun süre devam eden ve çok sayıda kişiyi etkileyen salgınlar yaşanmıştı.CDC: Aşılama statüden daha önemliCDC, kızamık eliminasyon statüsünü yeniden kazanmak için çalışacağını açıkladı.CDC Direktörü Dr. Erica Schwartz, yaptığı açıklamada, "Amerikalıları koruyan şey kızamık eliminasyon statüsü değil, aşılamadır. Bulaşmanın nerede gerçekleştiğini biliyoruz ve bu topluluklara ulaşmak için eyalet ve yerel sağlık birimlerine 100 milyon dolar yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.Schwartz, statünün kaybedilmesinin bilimsel kanıtlara dayalı yaklaşımdan vazgeçileceği anlamına gelmediğini, salgınları durdurmaya odaklanmayı sürdüreceklerini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/abdde-kizamik-alarmi-pennsylvaniada-olu-sayisi-4e-yukseldi-1108806768.html

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kızamık, abd, pensilvanya, haberler, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), dünya sağlık örgütü (dsö)