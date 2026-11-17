https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/son-dakika-haberleri-abd-kizamik-hastaligini-ortadan-kaldirma-statusunu-resmen-kaybetti-1110407115.html
ABD, kızamık hastalığını ortadan kaldırma statüsünü resmen kaybetti
ABD, kızamık hastalığını ortadan kaldırma statüsünü resmen kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD, Pan Amerikan Sağlık Örgütü'nün (PAHO) kararıyla kızamık hastalığının ülkede ortadan kaldırıldığına ilişkin statüsünü resmen kaybetti. 2000 yılında... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T19:34+0300
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dünya sağlık örgütü (dsö)
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ABD, 26 yıl önce kazandığı kızamık eliminasyon statüsünü resmen kaybetti. Karar, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bölgesel kuruluşlarından Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) tarafındanbugün açıklandı. Bu yıl 5 bin 412 kızamık vakası ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) son verilerine göre, 2026 yılında ülkenin neredeyse bütün eyaletlerinde toplam 5 bin 412 kızamık vakası bildirildi. Eyalet sağlık departmanları hastalık nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 2024 yılında ise ülkede 300'den az vaka kaydedilmişti.CDC, 2026 yılında ABD genelinde 48 ayrı salgın tespit edildiğini bildirdi. Pensilvanya, Wisconsin, Minnesota ve Indiana'da yüksek sayıda vakanın görüldüğü salgınlar devam ediyor. New York eyaletinde ise acil durum ilan edilmişti.Geçen yıl da Güney Carolina, Utah ve Arizona'da uzun süre devam eden ve çok sayıda kişiyi etkileyen salgınlar yaşanmıştı.CDC: Aşılama statüden daha önemliCDC, kızamık eliminasyon statüsünü yeniden kazanmak için çalışacağını açıkladı.CDC Direktörü Dr. Erica Schwartz, yaptığı açıklamada, "Amerikalıları koruyan şey kızamık eliminasyon statüsü değil, aşılamadır. Bulaşmanın nerede gerçekleştiğini biliyoruz ve bu topluluklara ulaşmak için eyalet ve yerel sağlık birimlerine 100 milyon dolar yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.Schwartz, statünün kaybedilmesinin bilimsel kanıtlara dayalı yaklaşımdan vazgeçileceği anlamına gelmediğini, salgınları durdurmaya odaklanmayı sürdüreceklerini belirtti.
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kızamık, abd, pensilvanya, haberler, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), dünya sağlık örgütü (dsö)
kızamık, abd, pensilvanya, haberler, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), dünya sağlık örgütü (dsö)
ABD, kızamık hastalığını ortadan kaldırma statüsünü resmen kaybetti
ABD, Pan Amerikan Sağlık Örgütü'nün (PAHO) kararıyla kızamık hastalığının ülkede ortadan kaldırıldığına ilişkin statüsünü resmen kaybetti. 2000 yılında kazanılan statünün kaybedilmesinde, aynı virüs türünün ülkede 12 aydan uzun süre dolaşımda kalması etkili oldu. Bu yıl ABD genelinde 5 bin 412 kızamık vakası bildirildi.
ABD, 26 yıl önce kazandığı kızamık eliminasyon statüsünü resmen kaybetti. Karar, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bölgesel kuruluşlarından Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) tarafındanbugün açıklandı.
ABD'de kızamığın ortadan kaldırıldığı ilk kez 2000 yılında
ilan edilmişti. Bu statü, hastalığın ülkede sürekli olarak yayılmasının durdurulduğu anlamına geliyor. Ancak aynı kızamık virüsü türünün 12 ay veya daha uzun süre dolaşımda kalması halinde ülke bu statüyü kaybediyor.
Bu yıl 5 bin 412 kızamık vakası
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) son verilerine göre, 2026 yılında ülkenin neredeyse bütün eyaletlerinde toplam 5 bin 412 kızamık vakası bildirildi. Eyalet sağlık departmanları hastalık nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 2024 yılında ise ülkede 300'den az vaka kaydedilmişti.
CDC, 2026 yılında ABD genelinde 48 ayrı salgın tespit edildiğini bildirdi. Pensilvanya, Wisconsin, Minnesota ve Indiana'da yüksek sayıda vakanın görüldüğü salgınlar devam ediyor. New York eyaletinde ise acil durum ilan edilmişti.
Geçen yıl da Güney Carolina, Utah ve Arizona'da uzun süre devam eden ve çok sayıda kişiyi etkileyen salgınlar yaşanmıştı.
CDC: Aşılama statüden daha önemli
CDC, kızamık eliminasyon statüsünü yeniden kazanmak için çalışacağını açıkladı.
CDC Direktörü Dr. Erica Schwartz, yaptığı açıklamada, "Amerikalıları koruyan şey kızamık eliminasyon statüsü değil, aşılamadır. Bulaşmanın nerede gerçekleştiğini biliyoruz ve bu topluluklara ulaşmak için eyalet ve yerel sağlık birimlerine 100 milyon dolar yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.
Schwartz, statünün kaybedilmesinin bilimsel kanıtlara dayalı yaklaşımdan vazgeçileceği anlamına gelmediğini, salgınları durdurmaya odaklanmayı sürdüreceklerini belirtti.