https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/abdde-kizamik-alarmi-pennsylvaniada-olu-sayisi-4e-yukseldi-1108806768.html

ABD'de kızamık alarmı: Pennsylvania'da ölü sayısı 4'e yükseldi

ABD'de kızamık alarmı: Pennsylvania'da ölü sayısı 4'e yükseldi

Sputnik Türkiye

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde kızamıkla bağlantılı dördüncü ölüm bildirildi. 18 yaşındaki bir gencin hayatını kaybetmesiyle eyaletteki salgında ölü sayısı... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T12:45+0300

2026-09-16T12:45+0300

2026-09-16T12:45+0300

sağlik

abd

robert f. kennedy jr

pennsylvania

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

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ABD'nin Pennsylvania eyaletinde kızamık salgını sürerken hastalıkla bağlantılı dördüncü ölüm bildirildi. Mifflin County'de yaşayan 18 yaşındaki bir gencin, kızamık enfeksiyonunun ardından gelişebilen nadir bir nörolojik komplikasyon nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.Mifflin County adli tıp yetkilileri, gencin akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) adı verilen ve merkezi sinir sistemini etkileyen ciddi bir rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi. Gencin kızamık aşısı olmadığı belirtildi.Bu ölümle birlikte Pennsylvania'da 2026 yılı içinde kızamıkla bağlantılı olarak bildirilen ölüm sayısı 4'e yükseldi. ABD genelinde bir yıl içerisinde 4 kızamık ölümü en son 1992'de kaydedilmişti. 2025 yılında ise ülkede 3 kızamık ölümü bildirilmişti.Yaklaşık 700 vaka görüldüPennsylvania Sağlık Bakanlığı verilerine göre eyalette bu yıl 38 ilçede 693 kızamık vakası tespit edildi. Reuters'ın aktardığı verilere göre ülke genelindeki vaka sayısı 15 Eylül itibarıyla 3 bin 294'e ulaştı. CDC'nin 10 Eylül tarihli verileri de ABD genelinde 2026 yılında 3 bin 294 doğrulanmış vaka bildirildiğini gösteriyor.Eyalette daha önce iki bebek ile 40 yaşındaki bir kadın kızamıkla bağlantılı olarak hayatını kaybetmişti. 40 yaşındaki kadının ölümü Jefferson County'de meydana gelirken, iki bebek Lancaster County'de yaşamını yitirmişti.Ölümlerin kayıtlara geçirilmesi tartışma konusu olduPennsylvania'da bildirilen ölümler, eyalet ve federal sağlık yetkilileri arasında tartışmaya da neden oldu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), şu ana kadar Pennsylvania'nın bildirdiği ölümleri resmi ulusal kızamık ölüm sayısına dahil etmedi.CDC, daha önce iki bebeğin ölümüyle ilgili mevcut bilgilerin kızamığın ölüme neden olup olmadığını veya ölüme katkıda bulunup bulunmadığını kesin olarak ortaya koymadığını açıklamıştı. Sonraki ölümler konusunda da eyalet ve federal kurumların değerlendirmeleri arasında farklılık bulunuyor.ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ile Pennsylvania Valisi Josh Shapiro arasında da salgının yönetimi ve ölümlerin sınıflandırılması konusunda karşılıklı açıklamalar yapıldı. Kennedy, Pennsylvania'nın bildirdiği ölümlerin CDC tarafından sayılmadığını savunurken, eyalet yetkilileri vakaların kızamıkla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Kennedy ayrıca CDC'nin, kızamığın ölüm nedeni olarak resmi ölüm kayıtlarında yer alması halinde bu ölümleri raporlayacağını ifade etti.Kızamık neden yeniden gündemde?Kızamık, özellikle aşılanmamış kişilerde ciddi komplikasyonlara yol açabilen son derece bulaşıcı bir hastalık. CDC'ye göre iki doz KKK (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) aşısı kızamığa karşı yaklaşık yüzde 97 koruma sağlıyor.ABD'de kızamık 2000 yılında ortadan kaldırılmış hastalık olarak ilan edilmişti. Ancak son yıllarda aşılanma oranlarının düşmesiyle birlikte ülkede vakalarda yeniden artış görülüyor.

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abd, robert f. kennedy jr, pennsylvania, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)