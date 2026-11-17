https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/sirbistanda-ogrenci-listesi-vekilleri-yemin-etti-onlar-sayesinde-buradayiz-1110400103.html

Sırbistan'da Öğrenci Listesi vekilleri yemin etti: 'Onlar sayesinde buradayız'

Sırbistan'da Öğrenci Listesi vekilleri yemin etti: 'Onlar sayesinde buradayız'

Sputnik Türkiye

Seçim zaferinin ardından parlamentoya giren Öğrenci Listesi adayları, hükümet kurma sürecini başlatıyor. Devrilen popülist lider Aleksandar Vucic ise muhalefet... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T15:04+0300

2026-11-17T15:04+0300

2026-11-17T15:04+0300

dünya

sırp i̇lerleme partisi (sns)

aleksandar vucic

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Sırbistan'da geçen ay düzenlenen seçimlerde popülist lider Aleksandar Vucic'in partisini geride bırakarak büyük bir zafer kazanan, siyaset dışından isimlerin oluşturduğu taban hareketi Öğrenci Listesi'nin adayları milletvekili olarak yemin ederek hükümet kurma sürecini başlatıyor.Görevden ayrılan Başbakan Djuro Macut liderliğindeki geçici hükümet, milletvekilleri Öğrenci Listesi'nin kabine tercihlerini onaylayana kadar görevde kalacak. Ancak yeni kabinenin kimlerden oluşacağı, hatta başbakanlık görevini kimin üstleneceği henüz belirsizliğini koruyor.Milletvekilliğine seçilen insan hakları avukatı Sarah El Sarag, kabineyi belirleme sürecinde öğrencilerin oluşturduğu daha geniş hareketin de aktif rol oynamayı sürdürdüğünü, seçilen milletvekillerinin de bu sürece katıldığını söyledi.'Öğrenciler sayesinde buradayız'Öğrencilerin desteğine dikkat çeken El Sarag, "Biz onların sayesinde buradayız. Her şeyi birlikte yapıyoruz" dedi.El Sarag, parlamento çalışmalarına hazırlık amacıyla düzenlenen toplantıların milletvekillerinin göreve hazırlanmasına yardımcı olduğunu belirterek şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/sirbistanda-secimi-kazanan-ogrenci-hareketi-iktidara-hazirlaniyor-1110374798.html

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Sputnik Türkiye

sırp i̇lerleme partisi (sns), aleksandar vucic