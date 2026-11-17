https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/sirbistanda-ogrenci-listesi-vekilleri-yemin-etti-onlar-sayesinde-buradayiz-1110400103.html
Sırbistan'da Öğrenci Listesi vekilleri yemin etti: 'Onlar sayesinde buradayız'
Sırbistan'da Öğrenci Listesi vekilleri yemin etti: 'Onlar sayesinde buradayız'
Sputnik Türkiye
Seçim zaferinin ardından parlamentoya giren Öğrenci Listesi adayları, hükümet kurma sürecini başlatıyor. Devrilen popülist lider Aleksandar Vucic ise muhalefet... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T15:04+0300
2026-11-17T15:04+0300
2026-11-17T15:04+0300
dünya
sırp i̇lerleme partisi (sns)
aleksandar vucic
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/11/1110399913_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_f1015e48b471bada89a49cb8ac47b393.jpg
Sırbistan'da geçen ay düzenlenen seçimlerde popülist lider Aleksandar Vucic'in partisini geride bırakarak büyük bir zafer kazanan, siyaset dışından isimlerin oluşturduğu taban hareketi Öğrenci Listesi'nin adayları milletvekili olarak yemin ederek hükümet kurma sürecini başlatıyor.Görevden ayrılan Başbakan Djuro Macut liderliğindeki geçici hükümet, milletvekilleri Öğrenci Listesi'nin kabine tercihlerini onaylayana kadar görevde kalacak. Ancak yeni kabinenin kimlerden oluşacağı, hatta başbakanlık görevini kimin üstleneceği henüz belirsizliğini koruyor.Milletvekilliğine seçilen insan hakları avukatı Sarah El Sarag, kabineyi belirleme sürecinde öğrencilerin oluşturduğu daha geniş hareketin de aktif rol oynamayı sürdürdüğünü, seçilen milletvekillerinin de bu sürece katıldığını söyledi.'Öğrenciler sayesinde buradayız'Öğrencilerin desteğine dikkat çeken El Sarag, "Biz onların sayesinde buradayız. Her şeyi birlikte yapıyoruz" dedi.El Sarag, parlamento çalışmalarına hazırlık amacıyla düzenlenen toplantıların milletvekillerinin göreve hazırlanmasına yardımcı olduğunu belirterek şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/sirbistanda-secimi-kazanan-ogrenci-hareketi-iktidara-hazirlaniyor-1110374798.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/11/1110399913_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_d9dba22e4b2bb2ef8c026f25d9943829.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sırp i̇lerleme partisi (sns), aleksandar vucic
sırp i̇lerleme partisi (sns), aleksandar vucic
Sırbistan'da Öğrenci Listesi vekilleri yemin etti: 'Onlar sayesinde buradayız'
Seçim zaferinin ardından parlamentoya giren Öğrenci Listesi adayları, hükümet kurma sürecini başlatıyor. Devrilen popülist lider Aleksandar Vucic ise muhalefet liderliği rolünü kabullenmek yerine kendi kitlesel protestolarını düzenlemekle tehdit ediyor. Parlamento binası dışında ise öğrenciler kutlama yaptı.
Sırbistan'da geçen ay düzenlenen seçimlerde popülist lider Aleksandar Vucic'in partisini geride bırakarak büyük bir zafer kazanan, siyaset dışından isimlerin oluşturduğu taban hareketi Öğrenci Listesi'nin adayları milletvekili olarak yemin ederek hükümet kurma sürecini başlatıyor.
Aralarında akademisyenler, avukatlar, bilim insanları ve bir oyuncunun da
bulunduğu 140 aday, yeni parlamentonun 17 Kasım Salı günü düzenlenecek açılış oturumunda yemin edecek. Bu, Vucic ve Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) 14 yıllık iktidarını sona erdiriyor.
Görevden ayrılan Başbakan Djuro Macut liderliğindeki geçici hükümet, milletvekilleri Öğrenci Listesi'nin kabine tercihlerini onaylayana kadar görevde kalacak. Ancak yeni kabinenin kimlerden oluşacağı, hatta başbakanlık görevini kimin üstleneceği henüz belirsizliğini koruyor.
Milletvekilliğine seçilen insan hakları avukatı Sarah El Sarag, kabineyi belirleme sürecinde öğrencilerin oluşturduğu daha geniş hareketin de aktif rol oynamayı sürdürdüğünü, seçilen milletvekillerinin de bu sürece katıldığını söyledi.
'Öğrenciler sayesinde buradayız'
Öğrencilerin desteğine dikkat çeken El Sarag, "Biz onların sayesinde buradayız. Her şeyi birlikte yapıyoruz" dedi.
El Sarag, parlamento çalışmalarına hazırlık amacıyla düzenlenen toplantıların milletvekillerinin göreve hazırlanmasına yardımcı olduğunu belirterek şunları söyledi:
Parlamento için neredeyse her gün toplantılar ve uygulamalı çalışmalar yapıyoruz. Çünkü hiçbirimiz profesyonel siyasetçi değiliz. Avukatlar, doktorlar, profesörleriz ve bu tür bir görevi ilk kez üstleniyoruz.