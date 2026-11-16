https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/sirbistanda-secimi-kazanan-ogrenci-hareketi-iktidara-hazirlaniyor-1110374798.html
Sırbistan'da seçimi kazanan öğrenci hareketi iktidara hazırlanıyor
Sırbistan'da seçimi kazanan öğrenci hareketi iktidara hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz ay düzenlenen erken genel seçimleri kazanarak iktidardarı mağlup eden gençlik ve taban hareketi, bu hafta Sırbistan parlamentosunda koltuklarına... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T15:19+0300
2026-11-16T15:19+0300
2026-11-16T15:19+0300
dünya
sırbistan
aleksandar vucic
sırp i̇lerleme partisi (sns)
avrupa birliği
ab
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Sırbistan'da iki yıl süren yolsuzluk karşıtı protestoların ardından 25 Ekim'de yapılan erken parlamento seçimlerinde, eski lider Aleksandar Vucic'in sağcı Sırp İlerleme Partisi'ni (SNS) mağlup eden ‘Öğrenci Listesi’ hareketi, iktidarı devralmak için ilk adımı atıyor. Parlamentonun yarın gerçekleştirilecek açılış oturumu, yeni hükümetin kurulma sürecini resmen başlatacak.Demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etme sözü veren hareket, Vucic döneminde derinleştiğini savunduğu yolsuzluk, adam kayırmacılık ve organize suç bağlantılarını sona erdirmeyi hedefliyor. Ancak siyasi gözlemciler, yeni yönetimin hata payının çok düşük olduğu zorlu bir sınavla karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor.Salı günkü oturumda milletvekilleri öncelikle meclis başkanını, başkan vekillerini ve meclis komisyonlarını seçecek. Ardından yeni hükümetin 90 gün içinde güvenoyu alarak göreve başlaması gerekiyor.Öte yandan Vucic, partisinin 103 muhalefet milletvekilinden biri olarak mecliste yer alacak.İlk uluslararası temasÖnceliklerinin iç politika olduğunu vurgulayan öğrenci temsilcileri, buna rağmen ilk uluslararası diplomatik temaslarını gerçekleştirdi. Öğrenci Listesi heyeti bu ayın başlarında Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle, geçen hafta ise ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Brendan Hanrahan ve Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Alexander Botsan-Kharchenko ile bir araya geldi.Seçim sonrası gözaltılar ve gerilimÜlkede seçimlerin ardından başlatılan operasyonlarda; kamu görevlileri, polis memurları ve zimmetine para geçirmeye çalıştığı iddia edilen özel bir banka sahibi gözaltına alındı.Bu süreçte kendisine yakın medya organları ve sosyal medyada her gün açıklamalarda bulunan Vucic ise öğrenci hareketini "devrimci terör" uygulamakla suçladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/sirbistanda-vucic-donemi-sona-erdiren-ogrenci-listesi-hareketi-liderini-ariyor-nasil-hukumet-1109887813.html
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sırbistan, aleksandar vucic, sırp i̇lerleme partisi (sns), avrupa birliği, ab
sırbistan, aleksandar vucic, sırp i̇lerleme partisi (sns), avrupa birliği, ab
Sırbistan'da seçimi kazanan öğrenci hareketi iktidara hazırlanıyor
Geçtiğimiz ay düzenlenen erken genel seçimleri kazanarak iktidardarı mağlup eden gençlik ve taban hareketi, bu hafta Sırbistan parlamentosunda koltuklarına oturuyor. Yeni hükümeti kurmaya hazırlanan hareketi, köklü bir devlet geleneği ve zorlu reform süreçleri bekliyor.
Sırbistan'da iki yıl süren yolsuzluk karşıtı protestoların ardından 25 Ekim'de yapılan erken parlamento seçimlerinde, eski lider Aleksandar Vucic'in sağcı Sırp İlerleme Partisi'ni (SNS) mağlup eden ‘Öğrenci Listesi’ hareketi, iktidarı devralmak için ilk adımı atıyor. Parlamentonun yarın gerçekleştirilecek açılış oturumu, yeni hükümetin kurulma sürecini resmen başlatacak.
Demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etme sözü veren hareket, Vucic döneminde derinleştiğini savunduğu yolsuzluk, adam kayırmacılık ve organize suç bağlantılarını sona erdirmeyi hedefliyor. Ancak siyasi gözlemciler, yeni yönetimin hata payının çok düşük olduğu zorlu bir sınavla karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor.
250 sandalyeli parlamentoda 140 milletvekiliyle
çoğunluğu elde eden Öğrenci Listesi grubunun üyeleri, ağırlıklı olarak kendi alanlarında saygın kariyerlere sahip profesörler, öğretmenler ve çeşitli uzmanlardan oluşuyor. Ancak bu isimlerin siyasi tecrübeleri yok denecek kadar az.
Salı günkü oturumda milletvekilleri öncelikle meclis başkanını, başkan vekillerini ve meclis komisyonlarını seçecek. Ardından yeni hükümetin 90 gün içinde güvenoyu alarak göreve başlaması gerekiyor.
Öte yandan Vucic, partisinin 103 muhalefet milletvekilinden biri olarak mecliste yer alacak.
Önceliklerinin iç politika olduğunu vurgulayan öğrenci temsilcileri, buna rağmen ilk uluslararası diplomatik temaslarını gerçekleştirdi. Öğrenci Listesi heyeti bu ayın başlarında Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle, geçen hafta ise ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Brendan Hanrahan ve Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Alexander Botsan-Kharchenko ile bir araya geldi.
Seçim sonrası gözaltılar ve gerilim
Ülkede seçimlerin ardından başlatılan operasyonlarda; kamu görevlileri, polis memurları ve zimmetine para geçirmeye çalıştığı iddia edilen özel bir banka sahibi gözaltına alındı.
Bu süreçte kendisine yakın medya organları ve sosyal medyada her gün açıklamalarda bulunan Vucic ise öğrenci hareketini "devrimci terör" uygulamakla suçladı.