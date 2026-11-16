https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/sirbistanda-secimi-kazanan-ogrenci-hareketi-iktidara-hazirlaniyor-1110374798.html

Sırbistan'da seçimi kazanan öğrenci hareketi iktidara hazırlanıyor

Sırbistan'da seçimi kazanan öğrenci hareketi iktidara hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz ay düzenlenen erken genel seçimleri kazanarak iktidardarı mağlup eden gençlik ve taban hareketi, bu hafta Sırbistan parlamentosunda koltuklarına... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T15:19+0300

2026-11-16T15:19+0300

2026-11-16T15:19+0300

dünya

sırbistan

aleksandar vucic

sırp i̇lerleme partisi (sns)

avrupa birliği

ab

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Sırbistan'da iki yıl süren yolsuzluk karşıtı protestoların ardından 25 Ekim'de yapılan erken parlamento seçimlerinde, eski lider Aleksandar Vucic'in sağcı Sırp İlerleme Partisi'ni (SNS) mağlup eden ‘Öğrenci Listesi’ hareketi, iktidarı devralmak için ilk adımı atıyor. Parlamentonun yarın gerçekleştirilecek açılış oturumu, yeni hükümetin kurulma sürecini resmen başlatacak.Demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etme sözü veren hareket, Vucic döneminde derinleştiğini savunduğu yolsuzluk, adam kayırmacılık ve organize suç bağlantılarını sona erdirmeyi hedefliyor. Ancak siyasi gözlemciler, yeni yönetimin hata payının çok düşük olduğu zorlu bir sınavla karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor.Salı günkü oturumda milletvekilleri öncelikle meclis başkanını, başkan vekillerini ve meclis komisyonlarını seçecek. Ardından yeni hükümetin 90 gün içinde güvenoyu alarak göreve başlaması gerekiyor.Öte yandan Vucic, partisinin 103 muhalefet milletvekilinden biri olarak mecliste yer alacak.İlk uluslararası temasÖnceliklerinin iç politika olduğunu vurgulayan öğrenci temsilcileri, buna rağmen ilk uluslararası diplomatik temaslarını gerçekleştirdi. Öğrenci Listesi heyeti bu ayın başlarında Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle, geçen hafta ise ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Brendan Hanrahan ve Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Alexander Botsan-Kharchenko ile bir araya geldi.Seçim sonrası gözaltılar ve gerilimÜlkede seçimlerin ardından başlatılan operasyonlarda; kamu görevlileri, polis memurları ve zimmetine para geçirmeye çalıştığı iddia edilen özel bir banka sahibi gözaltına alındı.Bu süreçte kendisine yakın medya organları ve sosyal medyada her gün açıklamalarda bulunan Vucic ise öğrenci hareketini "devrimci terör" uygulamakla suçladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/sirbistanda-vucic-donemi-sona-erdiren-ogrenci-listesi-hareketi-liderini-ariyor-nasil-hukumet-1109887813.html

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sırbistan, aleksandar vucic, sırp i̇lerleme partisi (sns), avrupa birliği, ab