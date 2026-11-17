https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/sirbistanda-askeri-ucak-dustu-pilot-hayatini-kaybetti-1110394938.html

Sırbistan'da askeri uçak düştü: Pilot hayatını kaybetti

Sırbistan'da askeri uçak düştü: Pilot hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarında savaş uçağının düşmesi sonucu pilot yaşamını yitirdi. Kazanın ardından enkazda yangın çıkarken, olayın nedeni henüz... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T13:32+0300

2026-11-17T13:32+0300

2026-11-17T13:32+0300

savunma

belgrad

sırbistan

sırbistan savunma bakanlığı

uçak

uçak kazası

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Sırbistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı, başkent Belgrad'ın kuzeybatısındaki Stara Pazova ile Nova Pazova yerleşimleri arasında bulunan bir tarlaya düştü. Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS), kazada pilotun hayatını kaybettiğini doğrularken, uçağın Batajnica Hava Üssü'nde konuşlu 204. Hava Tugayı'na bağlı olduğunu bildirdi.Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve askeri polis ekipleri sevk edilirken, Genelkurmay Başkan Yardımcısı da olay yerine geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın enkazının alevler içinde kaldığı ve yoğun siyah duman yükseldiği görüldü.Sırbistan Savunma Bakanlığı kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken olayı soruşturmak, kazanın meydana geliş koşullarını belirlemek ve askeri birimlerin olası sorumluluğunu değerlendirmek üzere bir komisyon kuruldu.Sırbistan'da 7 Temmuz 2009'da Batajnica askeri hava üssü yakınlarında meydana gelen bir başka uçak kazasında, uçağın pilotu ve yerde bulunan bir asker hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rus-hava-savunmasindan-yeni-rekor-2-bin-256-ukrayna-ihasi-dusuruldugu-1110392925.html

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belgrad, sırbistan, sırbistan savunma bakanlığı, uçak, uçak kazası