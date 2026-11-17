https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rus-hava-savunmasindan-yeni-rekor-2-bin-256-ukrayna-ihasi-dusuruldugu-1110392925.html

Rus hava savunmasından yeni rekor: 2 bin 256 Ukrayna İHA'sı düşürüldüğü

Rus hava savunmasından yeni rekor: 2 bin 256 Ukrayna İHA'sı düşürüldüğü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde Ukrayna ordusuna ait 2 bin 256 insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini duyurdu. Bu sayı... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T12:24+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna

donbass

zaporojye

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekatın 17 Kasım 2026 tarihi itibarıyla son durumuna ilişkin günlük raporunu yayımladı.Bakanlığın verilerine göre, Rus hava savunma sistemleri son bir gün içinde uçak tipi 2 bin 256 İHA'nın yanı sıra 9 uzun menzilli Flamingo seyir füzesi ile bir güdümlü hava bombasını düşürdü.Sputnik’in Bakanlık verilerine dayandırdığı hesaplamaya göre, bu rakamla birlikte Rus hava savunma güçleri üst üste ikinci gün en yüksek günlük İHA imha sayısına ulaştı. Bir önceki günkü raporda 2 bin 49, ondan önceki en yüksek seviye olarak kaydedilen 20 Eylül tarihinde de 1951 İHA'nın düşürüldüğü bildirilmişti.Zaporojye'de yeni yerleşim birimi kontrol altına alındıSavunma Bakanlığının paylaştığı günlük cephe raporunda öne çıkan diğer bilgiler ise şöyle sıralandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rusya-sorusturma-komitesi-kirim-koprusune-yonelik-saldirilara-iliskin-teror-eylemi-sorusturmasi-1110391418.html

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rusya, ukrayna, donbass, zaporojye, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)