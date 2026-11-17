https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rus-hava-savunmasindan-yeni-rekor-2-bin-256-ukrayna-ihasi-dusuruldugu-1110392925.html
Rus hava savunmasından yeni rekor: 2 bin 256 Ukrayna İHA'sı düşürüldüğü
Rus hava savunmasından yeni rekor: 2 bin 256 Ukrayna İHA'sı düşürüldüğü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde Ukrayna ordusuna ait 2 bin 256 insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini duyurdu. Bu sayı... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T12:24+0300
2026-11-17T12:24+0300
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donbass
zaporojye
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekatın 17 Kasım 2026 tarihi itibarıyla son durumuna ilişkin günlük raporunu yayımladı.Bakanlığın verilerine göre, Rus hava savunma sistemleri son bir gün içinde uçak tipi 2 bin 256 İHA'nın yanı sıra 9 uzun menzilli Flamingo seyir füzesi ile bir güdümlü hava bombasını düşürdü.Sputnik’in Bakanlık verilerine dayandırdığı hesaplamaya göre, bu rakamla birlikte Rus hava savunma güçleri üst üste ikinci gün en yüksek günlük İHA imha sayısına ulaştı. Bir önceki günkü raporda 2 bin 49, ondan önceki en yüksek seviye olarak kaydedilen 20 Eylül tarihinde de 1951 İHA'nın düşürüldüğü bildirilmişti.Zaporojye'de yeni yerleşim birimi kontrol altına alındıSavunma Bakanlığının paylaştığı günlük cephe raporunda öne çıkan diğer bilgiler ise şöyle sıralandı:
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rusya, ukrayna, donbass, zaporojye, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rus hava savunmasından yeni rekor: 2 bin 256 Ukrayna İHA'sı düşürüldüğü
12:24 17.11.2026 (güncellendi: 12:29 17.11.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde Ukrayna ordusuna ait 2 bin 256 insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini duyurdu. Bu sayı iki gün üst üste kırılan yeni bir günlük rekor olarak kayıtlara geçti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekatın 17 Kasım 2026 tarihi itibarıyla son durumuna ilişkin günlük raporunu yayımladı.
Bakanlığın verilerine göre, Rus hava savunma sistemleri son bir gün içinde uçak tipi 2 bin 256 İHA'nın yanı sıra 9 uzun menzilli Flamingo seyir füzesi ile bir güdümlü hava bombasını düşürdü.
Sputnik’in Bakanlık verilerine dayandırdığı hesaplamaya göre, bu rakamla birlikte Rus hava savunma güçleri üst üste ikinci gün en yüksek günlük İHA imha sayısına ulaştı. Bir önceki günkü raporda 2 bin 49, ondan önceki en yüksek seviye olarak kaydedilen 20 Eylül tarihinde de 1951 İHA'nın düşürüldüğü bildirilmişti.
Zaporojye'de yeni yerleşim birimi kontrol altına alındı
Savunma Bakanlığının paylaştığı günlük cephe raporunda öne çıkan diğer bilgiler ise şöyle sıralandı:
Cephe hattındaki ilerleme:
‘Doğu’ (Vostok) askeri grubuna bağlı birliklerin, Zaporojye bölgesindeki Zalivnoye
yerleşim birimini kontrol altına aldığı belirtildi.
Altyapı ve askeri hedeflere yönelik saldırılar:
Rus taktik havacılık unsurları, saldırı İHA'ları, füze birlikleri ve topçu bataryalarının; Ukrayna ordusu tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapılarını
, İHA ve kara robotik sistemlerinin üretim ve depolama tesislerini, askeri havaalanlarını ve 152 farklı bölgedeki Ukrayna birlikleri ile yabancı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarını vurduğu kaydedildi.
Ukrayna tarafının kayıpları:
Açıklamada, son 24 saatteki çatışmalarda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 1065'ten fazla asker
ve 13 zırhlı muharebe aracı kaybettiği bildirildi.