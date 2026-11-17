https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rusyanin-kemerovo-bolgesinde-ucak-dustu-1110407675.html
Rusya’nın Kemerovo bölgesinde uçak düştü
Rusya’nın Kemerovo bölgesinde uçak düştü
Sputnik Türkiye
Kemerovo Bölge Valisi İlya Seredyuk, Kemerovo kenti ile Yagunovo köyü yakınlarında transit geçiş yapan bir uçağın düştüğünün tahmin edildiğini, olay yerinde... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T19:50+0300
2026-11-17T19:50+0300
2026-11-17T19:50+0300
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rusya
kemerovo bölgesi
uçak kazası
rusya acil durumlar bakanlığı
rusya ulusal muhafızları
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Rusya’nın Kemerovo bölgesinde transit uçuş gerçekleştiren bir uçağın düştüğü değerlendiriliyor.Kemerovo Bölge Valisi İlya Seredyuk, olay yerinde bulunduğunu belirterek, “Bölgemiz üzerinden transit geçen bir uçağın düştüğü tahmin edilen alandayım. Burası Kemerovo kenti ile Yagunovo köyü yakınlarında bulunuyor. Olay yerinde kriz merkezi kuruldu” açıklamasını yaptı.Seredyuk, bölgede Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, Ulusal Muhafızlar ve afet tıbbı personelinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Uçağın tipi, yolcu sayısı ve olası can kaybına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rusya-ukrayna-istihbaratinin-planladigi-bir-dizi-saldiriyi-engelledigini-duyurdu-1110388486.html
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rusya, kemerovo bölgesi, uçak kazası, rusya acil durumlar bakanlığı, rusya ulusal muhafızları
rusya, kemerovo bölgesi, uçak kazası, rusya acil durumlar bakanlığı, rusya ulusal muhafızları
Rusya’nın Kemerovo bölgesinde uçak düştü
Kemerovo Bölge Valisi İlya Seredyuk, Kemerovo kenti ile Yagunovo köyü yakınlarında transit geçiş yapan bir uçağın düştüğünün tahmin edildiğini, olay yerinde kriz merkezi kurulduğunu açıkladı.
Rusya’nın Kemerovo bölgesinde transit uçuş gerçekleştiren bir uçağın düştüğü değerlendiriliyor.
Kemerovo Bölge Valisi İlya Seredyuk, olay yerinde bulunduğunu belirterek, “Bölgemiz üzerinden transit geçen bir uçağın düştüğü tahmin edilen alandayım. Burası Kemerovo kenti ile Yagunovo köyü yakınlarında bulunuyor. Olay yerinde kriz merkezi kuruldu” açıklamasını yaptı.
Seredyuk, bölgede Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, Ulusal Muhafızlar ve afet tıbbı personelinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Uçağın tipi, yolcu sayısı ve olası can kaybına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.