https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rusya-ukrayna-istihbaratinin-planladigi-bir-dizi-saldiriyi-engelledigini-duyurdu-1110388486.html
Rusya, Ukrayna istihbaratının planladığı bir dizi saldırıyı engellediğini duyurdu
Rusya, Ukrayna istihbaratının planladığı bir dizi saldırıyı engellediğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbarat birimlerinin Rusya topraklarında düzenlemeyi planladığı bir dizi saldırının yıl başından bu yana... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T09:40+0300
2026-11-17T09:40+0300
2026-11-17T09:40+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya federal güvenlik servisi (fsb)
ukrayna
ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur)
ukrayna güvenlik servisi
terör
terör saldırısı
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FSB, Ukrayna özel servislerinin Rusya'daki faaliyetlerinin engellenmesine yönelik geniş çaplı bir operasyonun tamamlandığını duyurdu.FSB'den yapılan açıklamada, Rus güvenlik güçlerinin yıl başından bu yana yürüttüğü operasyon kapsamında, Kiev yönetimine bağlı ajanların eylemlerinin kontrol altında tutulduğu ve saldırı hazırlıklarının deşifre edildiği belirtildi.700 kilogramdan fazla patlayıcı ve insansız deniz aracı planıAçıklamada, önlenen saldırıların detaylarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:4 gözaltı, 2 ölüŞüphelilerin bu ay içinde saldırıları başlatmayı planladığı, ancak Rus güvenlik güçlerinin eylem aşamasına geçilmeden operasyon düzenlediği belirtildi. Operasyon sırasında 4 kişinin gözaltına alındığı, 2 şüphelinin de yakalanma esnasında etkisiz hale getirildiği bildirildi.FSB, ön değerlendirmelere göre Kiev yönetiminin bu saldırı hazırlıkları için en az 2,5 milyon dolar harcadığını ve operasyonun SBU ile GUR generalleri Ulyanitskiy ve Lordkipanidze tarafından yönetildiğini açıkladı.Açıklamanın sonunda, yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği yapan tüm ajan ve işbirlikçilerin tespit edilerek yasalar çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılacağı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rusya-gece-boyunca-1441-ukrayna-ihasinin-dusuruldugunu-duyurdu-1110388212.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur), ukrayna güvenlik servisi, terör, terör saldırısı
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur), ukrayna güvenlik servisi, terör, terör saldırısı
Rusya, Ukrayna istihbaratının planladığı bir dizi saldırıyı engellediğini duyurdu
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbarat birimlerinin Rusya topraklarında düzenlemeyi planladığı bir dizi saldırının yıl başından bu yana yürütülen operasyonla önlendiğini duyurdu. Operasyonda 4 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 kişinin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.
FSB, Ukrayna özel servislerinin Rusya'daki faaliyetlerinin engellenmesine yönelik geniş çaplı bir operasyonun tamamlandığını duyurdu.
FSB'den yapılan açıklamada, Rus güvenlik güçlerinin yıl başından bu yana yürüttüğü operasyon kapsamında, Kiev yönetimine bağlı ajanların eylemlerinin kontrol altında tutulduğu ve saldırı hazırlıklarının deşifre edildiği belirtildi.
700 kilogramdan fazla patlayıcı ve insansız deniz aracı planı
Açıklamada, önlenen saldırıların detaylarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:
Mühimmat ve teçhizat sevkiyatı:
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğünün (GUR), ajanlık faaliyetine dahil ettikleri Rusya vatandaşlarına saldırılarda kullanılmak üzere 700 kilogramdan fazla patlayıcı
, en az 40 saldırı tipi insansız hava aracı
(İHA) ve 6 adet su motosikleti
(jet ski) ilettiği tespit edildi.
Hazar Denizi'ndeki hedefler:
Ele geçirilen su motosikletlerinin patlayıcı yüklü insansız deniz araçlarına dönüştürülerek Hazar Denizi'ndeki Rus savaş gemileri ile sivil gemilere karşı
kullanılmasının planlandığı aktarıldı.
Askeri havaalanlarına saldırı hazırlığı:
Saldırı dronlarının da askeri havaalanlarını ve kritik öneme sahip tesisleri hedef almak amacıyla Adıge Cumhuriyeti
ile Krasnodar Krayı
'nda konuşlandırılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Şüphelilerin bu ay içinde saldırıları başlatmayı planladığı, ancak Rus güvenlik güçlerinin eylem aşamasına geçilmeden operasyon düzenlediği belirtildi. Operasyon sırasında 4 kişinin gözaltına alındığı, 2 şüphelinin de yakalanma esnasında etkisiz hale getirildiği bildirildi.
FSB, ön değerlendirmelere göre Kiev yönetiminin bu saldırı hazırlıkları için en az 2,5 milyon dolar harcadığını ve operasyonun SBU ile GUR generalleri Ulyanitskiy ve Lordkipanidze tarafından yönetildiğini açıkladı.
Açıklamanın sonunda, yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği yapan tüm ajan ve işbirlikçilerin tespit edilerek yasalar çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılacağı vurgulandı.