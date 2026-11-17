https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rusya-ukrayna-istihbaratinin-planladigi-bir-dizi-saldiriyi-engelledigini-duyurdu-1110388486.html

Rusya, Ukrayna istihbaratının planladığı bir dizi saldırıyı engellediğini duyurdu

Rusya, Ukrayna istihbaratının planladığı bir dizi saldırıyı engellediğini duyurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbarat birimlerinin Rusya topraklarında düzenlemeyi planladığı bir dizi saldırının yıl başından bu yana... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T09:40+0300

2026-11-17T09:40+0300

2026-11-17T09:40+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna

ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur)

ukrayna güvenlik servisi

terör

terör saldırısı

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FSB, Ukrayna özel servislerinin Rusya'daki faaliyetlerinin engellenmesine yönelik geniş çaplı bir operasyonun tamamlandığını duyurdu.FSB'den yapılan açıklamada, Rus güvenlik güçlerinin yıl başından bu yana yürüttüğü operasyon kapsamında, Kiev yönetimine bağlı ajanların eylemlerinin kontrol altında tutulduğu ve saldırı hazırlıklarının deşifre edildiği belirtildi.700 kilogramdan fazla patlayıcı ve insansız deniz aracı planıAçıklamada, önlenen saldırıların detaylarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:4 gözaltı, 2 ölüŞüphelilerin bu ay içinde saldırıları başlatmayı planladığı, ancak Rus güvenlik güçlerinin eylem aşamasına geçilmeden operasyon düzenlediği belirtildi. Operasyon sırasında 4 kişinin gözaltına alındığı, 2 şüphelinin de yakalanma esnasında etkisiz hale getirildiği bildirildi.FSB, ön değerlendirmelere göre Kiev yönetiminin bu saldırı hazırlıkları için en az 2,5 milyon dolar harcadığını ve operasyonun SBU ile GUR generalleri Ulyanitskiy ve Lordkipanidze tarafından yönetildiğini açıkladı.Açıklamanın sonunda, yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği yapan tüm ajan ve işbirlikçilerin tespit edilerek yasalar çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılacağı vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rusya-gece-boyunca-1441-ukrayna-ihasinin-dusuruldugunu-duyurdu-1110388212.html

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur), ukrayna güvenlik servisi, terör, terör saldırısı