https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rusyadan-abye-kallas-tepkisi-kisisel-verilerin-istihbaratla-ele-gecirilmesi-ab-yasalarina-uygun-mu-1110387721.html

Rusya'dan AB'ye ‘Kallas’ tepkisi: Kişisel verilerin istihbaratla ele geçirilmesi AB yasalarına uygun mu?

Rusya'dan AB'ye ‘Kallas’ tepkisi: Kişisel verilerin istihbaratla ele geçirilmesi AB yasalarına uygun mu?

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Rus askerlerinin kişisel verilerinin... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T08:30+0300

2026-11-17T08:30+0300

2026-11-17T08:30+0300

ukrayna kri̇zi̇

avrupa birliği

ab

kaja kallas

rusya

ukrayna

özel askeri harekat

yaptırım

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Rusya'nın AB Daimi Temsilciliği, AB diplomasisinin başındaki isim Kaja Kallas'ın, Ukrayna'daki savaşa katılan Rus askerlerine yaptırım uygulamak amacıyla kişisel verilerinin istihbarat yoluyla elde edilebileceğine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.Daimi Temsilcilikten yapılan yazılı açıklamada, “Her fırsatta kendisini hukukun üstünlüğünün ve kişisel verilerin korunmasının güvencesi olarak konumlandıran Avrupa Birliği'nin kendi mevzuatı ile bu tür değerlendirmelerin ne kadar bağdaştığını anlamak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.AB mevzuatı hatırlatıldıRus diplomatlar, 2018/1725 sayılı AB Tüzüğü'nün Avrupa Birliği kurumları tarafından işlenen kişisel verilerde yasallık ve dürüstlük ilkesini zorunlu kıldığını, AB Temel Haklar Şartı'nın 8. maddesinin de bu bilgilerin korunmasını garanti altına aldığını hatırlattı. Brüksel'in kendi ilan ettiği hukuki ilkelere giderek daha seçici yaklaştığını kaydeden temsilcilik, AB yönetimini çifte standart uygulamakla suçladı.Açıklamada ayrıca, Rus ve yabancı gazeteciler ile iş, finans ve enerji sektörlerinin temsilcilerine yönelik AB yaptırımlarınınasılsız suçlamalara dayandığı ifade edildi.Ne olmuştu?AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, daha önce yaptığı bir açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatına katılan kişilere yaptırım uygulanabilmesi için bu kişilere ait verilerin AB istihbarat servisleri aracılığıyla elde edilebileceğini öne sürmüştü.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kallas'ın siber saldırı veya istihbarat yoluyla veri toplama planlarına ilişkin sözleri hakkında yorum yapmaktan kaçınmış, ancak Kallas'ın Avrupa'nın müzakere heyetine dahil edilme planlarına dikkat çekerek bu isimlerin sürece ne gibi bir katkı sunabileceğini sorgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/ukrayna-ordusu-kirim-koprusune-yeniden-saldiri-duzenledi-1110387373.html

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avrupa birliği, ab, kaja kallas, rusya, ukrayna, özel askeri harekat, yaptırım