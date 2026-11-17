"Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından gece saatlerinde kara ve hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları ile yoğun bir saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda Ukrayna'nın seyir füzeleri ile uzun ve orta menzilli İHA üretiminde yer alan savunma sanayisi tesisleri; Kiev ve Zaporojye şehirleri ile Çerkası ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki ulaşım altyapı unsurları, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji tesisleri, liman altyapısı ve deniz araçları vuruldu."