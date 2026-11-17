https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rusya-ukrayna-ordusu-tarafindan-kullanilan-deniz-araclari-ile-enerji-ve-liman-altyapisi-vuruldu-1110387932.html
Rusya: Ukrayna ordusu tarafından kullanılan deniz araçları ile enerji ve liman altyapısı vuruldu
Rusya: Ukrayna ordusu tarafından kullanılan deniz araçları ile enerji ve liman altyapısı vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın savunma sanayisi tesisleri, ulaşım ve enerji altyapısı ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gece boyunca Ukrayna'daki askeri ve kritik altyapı unsurlarını hedef aldığı bildirildi.Saldırıda kara ve hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rusyadan-abye-kallas-tepkisi-kisisel-verilerin-istihbaratla-ele-gecirilmesi-ab-yasalarina-uygun-mu-1110387721.html
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rusya, ukrayna, kiev, zaporojye, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, kiev, zaporojye, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
Rusya: Ukrayna ordusu tarafından kullanılan deniz araçları ile enerji ve liman altyapısı vuruldu
09:01 17.11.2026 (güncellendi: 09:07 17.11.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın savunma sanayisi tesisleri, ulaşım ve enerji altyapısı ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısı ve deniz araçlarına yönelik yoğun bir saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gece boyunca Ukrayna'daki askeri ve kritik altyapı unsurlarını hedef aldığı bildirildi.
Saldırıda kara ve hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından gece saatlerinde kara ve hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları ile yoğun bir saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda Ukrayna'nın seyir füzeleri ile uzun ve orta menzilli İHA üretiminde yer alan savunma sanayisi tesisleri; Kiev ve Zaporojye şehirleri ile Çerkası ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki ulaşım altyapı unsurları, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji tesisleri, liman altyapısı ve deniz araçları vuruldu."