https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rusya-gece-boyunca-1441-ukrayna-ihasinin-dusuruldugunu-duyurdu-1110388212.html
Rusya, gece boyunca 1441 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu
Rusya, gece boyunca 1441 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde ülke toprakları ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde Ukrayna'ya ait 1441 insansız hava aracının (İHA) hava savunma... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T09:20+0300
2026-11-17T09:20+0300
2026-11-17T09:20+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna
azak denizi
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun gece boyunca Rusya'nın farklı bölgelerini hedef alan geniş çaplı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği belirtildi.Bakanlığın verilerine göre, 16 Kasım Moskova saatiyle 20.00 ile 17 Kasım 08.00 arasında nöbetçi hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna'ya ait uçak tipi 1441 İHA imha edildi.Sputnik’in Bakanlık verilerine dayandırdığı hesaplamaya göre, bu saldırı Rus bölgelerine yönelik bugüne kadarki en yoğun gece İHA saldırısı olarak kayıtlara geçti.Açıklamada, İHA'ların Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronej, Vladimir, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Novgorod, Oryol, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov, Smolensk, Tver, Tula ve Ulyanovsk bölgelerinin yanı sıra Moskova bölgesi, Başkortistan Cumhuriyeti, Kırım, Krasnodar Krayı ile Azak Denizi ve Karadeniz suları üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rusya-ukrayna-ordusu-tarafindan-kullanilan-deniz-araclari-ile-enerji-ve-liman-altyapisi-vuruldu-1110387932.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, azak denizi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), moskova
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, azak denizi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), moskova
Rusya, gece boyunca 1441 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde ülke toprakları ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde Ukrayna'ya ait 1441 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirdi. Söz konusu saldırı bugüne kadar kayıtlara geçen en yoğun gece İHA saldırısı oldu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun gece boyunca Rusya'nın farklı bölgelerini hedef alan geniş çaplı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği belirtildi.
Bakanlığın verilerine göre, 16 Kasım Moskova saatiyle 20.00 ile 17 Kasım 08.00 arasında nöbetçi hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna'ya ait uçak tipi 1441 İHA imha edildi.
Sputnik’in Bakanlık verilerine dayandırdığı hesaplamaya göre, bu saldırı Rus bölgelerine yönelik bugüne kadarki en yoğun gece İHA saldırısı olarak kayıtlara geçti.
Açıklamada, İHA'ların Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronej, Vladimir, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Novgorod, Oryol, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov, Smolensk, Tver, Tula ve Ulyanovsk bölgelerinin yanı sıra Moskova bölgesi, Başkortistan Cumhuriyeti, Kırım, Krasnodar Krayı ile Azak Denizi ve Karadeniz suları üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.