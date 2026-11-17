https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rusya-gece-boyunca-1441-ukrayna-ihasinin-dusuruldugunu-duyurdu-1110388212.html

Rusya, gece boyunca 1441 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu

Rusya, gece boyunca 1441 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde ülke toprakları ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde Ukrayna'ya ait 1441 insansız hava aracının (İHA) hava savunma... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T09:20+0300

2026-11-17T09:20+0300

2026-11-17T09:20+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

azak denizi

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

moskova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097833745_0:25:750:446_1920x0_80_0_0_4a9dae18ebedd4a81cda947e4dd07a1b.png

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun gece boyunca Rusya'nın farklı bölgelerini hedef alan geniş çaplı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği belirtildi.Bakanlığın verilerine göre, 16 Kasım Moskova saatiyle 20.00 ile 17 Kasım 08.00 arasında nöbetçi hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna'ya ait uçak tipi 1441 İHA imha edildi.Sputnik’in Bakanlık verilerine dayandırdığı hesaplamaya göre, bu saldırı Rus bölgelerine yönelik bugüne kadarki en yoğun gece İHA saldırısı olarak kayıtlara geçti.Açıklamada, İHA'ların Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronej, Vladimir, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Novgorod, Oryol, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov, Smolensk, Tver, Tula ve Ulyanovsk bölgelerinin yanı sıra Moskova bölgesi, Başkortistan Cumhuriyeti, Kırım, Krasnodar Krayı ile Azak Denizi ve Karadeniz suları üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rusya-ukrayna-ordusu-tarafindan-kullanilan-deniz-araclari-ile-enerji-ve-liman-altyapisi-vuruldu-1110387932.html

rusya

ukrayna

azak denizi

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, azak denizi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), moskova