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Rusya Soruşturma Komitesi, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılara ilişkin ‘terör eylemi’ soruşturması başlattı
Rusya Soruşturma Komitesi, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılara ilişkin ‘terör eylemi’ soruşturması başlattı
Sputnik Türkiye
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna silahlı güçlerinin 16 ve 17 Kasım tarihlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) Kırım Köprüsü'ne düzenlediği saldırıların... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna silahlı unsurlarının Kırım Köprüsü'nü hedef alan saldırılarına ilişkin hukuki süreç başlatıldığı bildirildi.Açıklamada, Rusya Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca soruşturma açıldığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:Soruşturma Komitesinin paylaştığı bilgilere göre, Ukrayna güçleri 16 ve 17 Kasım tarihlerinde insansız hava araçları (İHA) kullanarak Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenledi. Söz konusu saldırılar neticesinde köprünün yapısında hasar oluştuğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/kremlin-rusya-cin-abd-zirvesi-tum-insanlik-icin-onemli-bir-mesaj-olabilir-1110389170.html
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Rusya Soruşturma Komitesi, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılara ilişkin ‘terör eylemi’ soruşturması başlattı
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna silahlı güçlerinin 16 ve 17 Kasım tarihlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) Kırım Köprüsü'ne düzenlediği saldırıların ardından ‘terör eylemi’ suçlamasıyla ceza davası açıldığını duyurdu.
Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna silahlı unsurlarının Kırım Köprüsü'nü hedef alan saldırılarına ilişkin hukuki süreç başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, Rusya Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca soruşturma açıldığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Rusya Soruşturma Komitesi Ana Soruşturma Dairesi tarafından, Ukrayna silahlı oluşumlarının Kırım Köprüsü'ne düzenlediği saldırılarla bağlantılı olarak terör eylemi suçlamasıyla (Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 205. maddesi) ceza davası açılmıştır."
Soruşturma Komitesinin paylaştığı bilgilere göre, Ukrayna güçleri 16 ve 17 Kasım tarihlerinde insansız hava araçları (İHA) kullanarak Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenledi. Söz konusu saldırılar neticesinde köprünün yapısında hasar oluştuğu ifade edildi.