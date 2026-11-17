https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rusya-sorusturma-komitesi-kirim-koprusune-yonelik-saldirilara-iliskin-teror-eylemi-sorusturmasi-1110391418.html

Rusya Soruşturma Komitesi, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılara ilişkin ‘terör eylemi’ soruşturması başlattı

Rusya Soruşturma Komitesi, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılara ilişkin ‘terör eylemi’ soruşturması başlattı

Sputnik Türkiye

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna silahlı güçlerinin 16 ve 17 Kasım tarihlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) Kırım Köprüsü'ne düzenlediği saldırıların... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T11:37+0300

2026-11-17T11:37+0300

2026-11-17T11:37+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya soruşturma komitesi

kırım

kırım köprüsü

ukrayna

terör

terör saldırısı

terör eylemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077666937_0:71:1024:647_1920x0_80_0_0_5946d13147c0daddb287d4989141c8bc.jpg

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna silahlı unsurlarının Kırım Köprüsü'nü hedef alan saldırılarına ilişkin hukuki süreç başlatıldığı bildirildi.Açıklamada, Rusya Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca soruşturma açıldığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:Soruşturma Komitesinin paylaştığı bilgilere göre, Ukrayna güçleri 16 ve 17 Kasım tarihlerinde insansız hava araçları (İHA) kullanarak Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenledi. Söz konusu saldırılar neticesinde köprünün yapısında hasar oluştuğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/kremlin-rusya-cin-abd-zirvesi-tum-insanlik-icin-onemli-bir-mesaj-olabilir-1110389170.html

rusya

kırım

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya soruşturma komitesi, kırım, kırım köprüsü, ukrayna, terör, terör saldırısı, terör eylemi