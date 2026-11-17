https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/kremlin-rusya-cin-abd-zirvesi-tum-insanlik-icin-onemli-bir-mesaj-olabilir-1110389170.html
Kremlin: Rusya-Çin-ABD zirvesi tüm insanlık için önemli bir mesaj olabilir
Kremlin: Rusya-Çin-ABD zirvesi tüm insanlık için önemli bir mesaj olabilir
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Çin'in Şenzen kentinde düzenlenecek APEC Zirvesi marjında planlanan Rusya, Çin ve ABD liderlerinin üçlü görüşmesinin tarihi bir nitelik... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T10:04+0300
2026-11-17T10:04+0300
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kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
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donald trump
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çin'in Şenzen kentinde gerçekleştirilmesi planlanan üçlü zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ı bir araya getirecek görüşmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Peskov, "Bu tarihi bir görüşme. Bugüne kadar bu formatta bir toplantı yapılmamıştı." ifadelerini kullandı.Zirvenin küresel sorunların çözümü açısından taşıdığı anlama dikkat çeken Kremlin Sözcüsü, "Şu ya da bu şekilde, bu görüşme tek başına mevcut sorunlara çözüm yolları bulmak için diyaloğun gerekliliği konusunda tüm insanlığa güçlü bir mesaj niteliği taşıyabilir." değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rusya-ukrayna-istihbaratinin-planladigi-bir-dizi-saldiriyi-engelledigini-duyurdu-1110388486.html
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rusya, çin, abd, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, şi cinping, donald trump, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
rusya, çin, abd, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, şi cinping, donald trump, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
Kremlin: Rusya-Çin-ABD zirvesi tüm insanlık için önemli bir mesaj olabilir
Kremlin Sözcüsü Peskov, Çin'in Şenzen kentinde düzenlenecek APEC Zirvesi marjında planlanan Rusya, Çin ve ABD liderlerinin üçlü görüşmesinin tarihi bir nitelik taşıdığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çin'in Şenzen kentinde gerçekleştirilmesi planlanan üçlü zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ı bir araya getirecek görüşmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Peskov, "Bu tarihi bir görüşme. Bugüne kadar bu formatta bir toplantı yapılmamıştı." ifadelerini kullandı.
Zirvenin küresel sorunların çözümü açısından taşıdığı anlama dikkat çeken Kremlin Sözcüsü, "Şu ya da bu şekilde, bu görüşme tek başına mevcut sorunlara çözüm yolları bulmak için diyaloğun gerekliliği konusunda tüm insanlığa güçlü bir mesaj niteliği taşıyabilir." değerlendirmesinde bulundu.