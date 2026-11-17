https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-liman-demir-yolu-ve-enerji-altyapisi-vuruldu-1110408305.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın liman, demir yolu ve enerji altyapısı vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın liman, demir yolu ve enerji altyapısı vuruldu

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinde kullanılan liman, demiryolu altyapı tesisleri ve deniz araçlarına saldırılar düzenlediği... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T20:06+0300

2026-11-17T20:06+0300

2026-11-17T20:06+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

odessa

dnepropetrovsk

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinde kullanılan liman ve demir yolu altyapısı ile deniz araçlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini duyurdu.Saldırılarda vurulan hedefler şöyle sıralandı:Söz konusu trafo merkezlerinin Ukrayna’nın askeri sanayi kuruluşları ile ordunun kullandığı lojistik merkezlerine elektrik sağladığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rus-hava-savunmasindan-yeni-rekor-2-bin-256-ukrayna-ihasi-dusuruldugu-1110392925.html

ukrayna

odessa

dnepropetrovsk

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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa, dnepropetrovsk, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)