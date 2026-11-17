https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-liman-demir-yolu-ve-enerji-altyapisi-vuruldu-1110408305.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın liman, demir yolu ve enerji altyapısı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın liman, demir yolu ve enerji altyapısı vuruldu
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinde kullanılan liman, demiryolu altyapı tesisleri ve deniz araçlarına saldırılar düzenlediği... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T20:06+0300
2026-11-17T20:06+0300
2026-11-17T20:06+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
odessa
dnepropetrovsk
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0e/1110346574_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_8d4d0401107ed849bc84ea1237daa130.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinde kullanılan liman ve demir yolu altyapısı ile deniz araçlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini duyurdu.Saldırılarda vurulan hedefler şöyle sıralandı:Söz konusu trafo merkezlerinin Ukrayna’nın askeri sanayi kuruluşları ile ordunun kullandığı lojistik merkezlerine elektrik sağladığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rus-hava-savunmasindan-yeni-rekor-2-bin-256-ukrayna-ihasi-dusuruldugu-1110392925.html
ukrayna
odessa
dnepropetrovsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0e/1110346574_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_550683cf3e98cd128d93bb6764efc1c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa, dnepropetrovsk, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa, dnepropetrovsk, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın liman, demir yolu ve enerji altyapısı vuruldu
Rus ordusunun, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinde kullanılan liman, demiryolu altyapı tesisleri ve deniz araçlarına saldırılar düzenlediği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinde kullanılan liman ve demir yolu altyapısı ile deniz araçlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Saldırılarda vurulan hedefler şöyle sıralandı:
Odessa Limanı’na askeri yük taşıyan kuru yük gemisi;
Ukrayna ordusuna yönelik yüklerin taşınmasında kullanılan, Krivoy Rog tren istasyonu yakınlarındaki lokomotif;
Rovno bölgesindeki Rovno ve Grabov kentleri ile Dnepropetrovsk bölgesindeki Kamenskoye kentinde bulunan üç adet 330 kilovoltluk elektrik trafo merkezi;
Çernivtsi bölgesinde bulunan 110 kilovoltluk elektrik trafo merkezi.
Söz konusu trafo merkezlerinin Ukrayna’nın askeri sanayi kuruluşları ile ordunun kullandığı lojistik merkezlerine elektrik sağladığı belirtildi.