https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rusya-disisleri-kubaya-yonelik-abd-ablukasi-derhal-kaldirilmali-1110408794.html
Rusya Dışişleri: Küba’ya yönelik ABD ablukası derhal kaldırılmalı
Rusya Dışişleri: Küba’ya yönelik ABD ablukası derhal kaldırılmalı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Küba’ya uyguladığı ticari, yakıt ve mali ablukanın derhal kaldırılması gerektiğini belirterek Moskova’nın Havana’ya... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T20:57+0300
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2026-11-17T20:57+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
sergey ryabkov
rusya
küba
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havana
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Küba’nın Moskova Büyükelçisi Enrique Orta Gonzalez’i kabul etti.Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Ryabkov’un ABD tarafından Küba’ya uygulanan ticari, yakıt ve mali ablukanın derhal kaldırılması yönündeki ilkeli tutumu yinelediği belirtildi.Ryabkov ayrıca Küba’nın, ABD’nin “teröre destek veren devletler” listesinden çıkarılması gerektiğini ifade etti.Açıklamada, Rusya’nın içinde bulunduğu zorlu dönemde Küba’yı desteklediği vurgulanarak Moskova’nın Havana’ya gerekli siyasi, diplomatik ve maddi yardımları sağlamayı sürdürmeye hazır olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/cinden-kubaya-destek-mesaji-ne-olursa-olsun-destek-surecek-1110271665.html
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rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, rusya, küba, abd, havana, abluka
rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, rusya, küba, abd, havana, abluka
Rusya Dışişleri: Küba’ya yönelik ABD ablukası derhal kaldırılmalı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Küba’ya uyguladığı ticari, yakıt ve mali ablukanın derhal kaldırılması gerektiğini belirterek Moskova’nın Havana’ya desteğini sürdüreceğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Küba’nın Moskova Büyükelçisi Enrique Orta Gonzalez’i kabul etti.
Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Ryabkov’un ABD tarafından Küba’ya uygulanan ticari, yakıt ve mali ablukanın derhal kaldırılması yönündeki ilkeli tutumu yinelediği belirtildi.
Ryabkov ayrıca Küba’nın, ABD’nin “teröre destek veren devletler” listesinden çıkarılması gerektiğini ifade etti.
Açıklamada, Rusya’nın içinde bulunduğu zorlu dönemde Küba’yı desteklediği vurgulanarak Moskova’nın Havana’ya gerekli siyasi, diplomatik ve maddi yardımları sağlamayı sürdürmeye hazır olduğu kaydedildi.