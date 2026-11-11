https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/cinden-kubaya-destek-mesaji-ne-olursa-olsun-destek-surecek-1110271665.html
Çin'den Küba'ya destek mesajı: Ne olursa olsun destek sürecek
Çin'den Küba'ya destek mesajı: Ne olursa olsun destek sürecek
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Küba'ya yönelik yaptırımlara, ablukalara ve dış müdahalelere karşı olduklarını belirterek Havana yönetimine her koşulda destek... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T15:59+0300
2026-11-11T15:59+0300
2026-11-11T15:59+0300
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abluka
yaptırım
çin devlet başkanı şi cinping
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin'de Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi. Görüşmede Wang, Çin'in Küba'nın ulusal egemenliğini ve meşru haklarını koruma çabalarına destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre Wang, dünyada son yüzyılda görülmemiş değişimlerin yaşandığını ifade ederek Pekin'in Küba'ya yönelik tutumunun değişmeyeceğini vurguladı.Wang, iki ülkenin uluslararası meselelerde iş birliğini artırmaya hazır olduğunu da belirtti.Tek taraflı uygulamalara karşı ortak tutumÇin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin ile Havana arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.Görüşmede ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in mesajı da gündeme geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/irandan-arjantine-misilleme-deniz-ve-hava-kuvvetleri-teror-orgutu-ilan-edildi-1110267220.html
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wang yi, bruno rodriguez parrilla, çin, küba, havana, abluka, yaptırım, çin devlet başkanı şi cinping
wang yi, bruno rodriguez parrilla, çin, küba, havana, abluka, yaptırım, çin devlet başkanı şi cinping
Çin'den Küba'ya destek mesajı: Ne olursa olsun destek sürecek
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Küba'ya yönelik yaptırımlara, ablukalara ve dış müdahalelere karşı olduklarını belirterek Havana yönetimine her koşulda destek vereceklerini açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin'de Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi. Görüşmede Wang, Çin'in Küba'nın ulusal egemenliğini ve meşru haklarını koruma çabalarına destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.
Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre Wang, dünyada son yüzyılda görülmemiş değişimlerin yaşandığını ifade ederek Pekin'in Küba'ya yönelik tutumunun değişmeyeceğini vurguladı.
Çin Dışişleri Bakanı
, "Koşullar nasıl gelişirse gelişsin Çin, Küba'nın ulusal egemenliğini, meşru hak ve çıkarlarını korumasını ve yaptırımlara, ablukalara ve dış müdahalelere karşı çıkmasını kararlılıkla destekleyecek."
dedi.
Wang, iki ülkenin uluslararası meselelerde iş birliğini artırmaya hazır olduğunu da belirtti.
Tek taraflı uygulamalara karşı ortak tutum
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin ile Havana arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Wang
, "Çin, Küba ile çok taraflı meselelerde iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, uluslararası platformlarda birbirimizi desteklemeye ve iş birliği yapmaya, güç siyasetine ve tek taraflı uygulamalara birlikte karşı çıkmaya hazırdır."
ifadelerini kullandı.
Görüşmede ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in mesajı da gündeme geldi.