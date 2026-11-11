https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/cinden-kubaya-destek-mesaji-ne-olursa-olsun-destek-surecek-1110271665.html

Çin'den Küba'ya destek mesajı: Ne olursa olsun destek sürecek

Çin'den Küba'ya destek mesajı: Ne olursa olsun destek sürecek

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Küba'ya yönelik yaptırımlara, ablukalara ve dış müdahalelere karşı olduklarını belirterek Havana yönetimine her koşulda destek... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T15:59+0300

2026-11-11T15:59+0300

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dünya

wang yi

bruno rodriguez parrilla

çin

küba

havana

abluka

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çin devlet başkanı şi cinping

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin'de Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi. Görüşmede Wang, Çin'in Küba'nın ulusal egemenliğini ve meşru haklarını koruma çabalarına destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre Wang, dünyada son yüzyılda görülmemiş değişimlerin yaşandığını ifade ederek Pekin'in Küba'ya yönelik tutumunun değişmeyeceğini vurguladı.Wang, iki ülkenin uluslararası meselelerde iş birliğini artırmaya hazır olduğunu da belirtti.Tek taraflı uygulamalara karşı ortak tutumÇin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin ile Havana arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.Görüşmede ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in mesajı da gündeme geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/irandan-arjantine-misilleme-deniz-ve-hava-kuvvetleri-teror-orgutu-ilan-edildi-1110267220.html

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wang yi, bruno rodriguez parrilla, çin, küba, havana, abluka, yaptırım, çin devlet başkanı şi cinping