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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'nın NATO'ya katılımı kesinlikle kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'nın NATO'ya katılımı kesinlikle kabul edilemez
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna'nın olası NATO üyeliğinin Moskova açısından kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek, "Rusya geri... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasında iktidardaki Birleşik Rusya Partisi grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Duma'daki ‘Rusya-ABD İlişkilerinin Güncel Durumu: Kongre Seçimleri ve Abu Dabi Müzakerelerinin Sonuçları’ başlıklı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Ryabkov, Ukrayna'nın NATO katılım ihtimalinedeğindi. Ryabkov, bu konunun Rusya için kesinlikle kabul edilemezolduğunu vurguladı.‘Geri adım atmayacağız’Rusya'nın Ukrayna meselesinde geri adım atmayacağını ve belirlediğihedeflere mutlaka ulaşacağını ifade eden Ryabkov, şu değerlendirmelerde bulundu:Müzakere sürecinde taviz konusuna da değinen Rus diplomat, "Tavizler konusunda şunu söylemek isterim ki, uzlaşıya hazır olduğunu göstermesi gereken taraf karşı taraftır" ifadelerini kullandı.Avrupa ülkelerinin müzakerelere katılımı gündemde değilUkrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecine Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Ryabkov, "Avrupalıların müzakerelere dahil edilmesi söz konusu bile değil" dedi.Üçlü müzakere formatında belirsizlikBirleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen Rusya-ABD-Ukrayna üçlü müzakerelerinin devamına ilişkin takvim veya çerçeve konusunda henüz bir netlik bulunmadığını belirten Ryabkov, şunları kaydetti:
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rusya, ukrayna, abd, nato, avrupa, abu dabi, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, birleşik rusya partisi, vladimir medinskiy, rusya devlet duması
rusya, ukrayna, abd, nato, avrupa, abu dabi, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, birleşik rusya partisi, vladimir medinskiy, rusya devlet duması
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'nın NATO'ya katılımı kesinlikle kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna'nın olası NATO üyeliğinin Moskova açısından kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek, "Rusya geri adım atmayacak. Hedeflerimize ya siyasi ya da askeri yöntemlerle ulaşacağız" dedi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasında iktidardaki Birleşik Rusya Partisi grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Duma'daki ‘Rusya-ABD İlişkilerinin Güncel Durumu: Kongre Seçimleri ve Abu Dabi Müzakerelerinin Sonuçları’ başlıklı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Ryabkov, Ukrayna'nın NATO katılım ihtimalinedeğindi. Ryabkov, bu konunun Rusya için kesinlikle kabul edilemezolduğunu vurguladı.
Rusya'nın Ukrayna meselesinde geri adım atmayacağını ve belirlediğihedeflere mutlaka ulaşacağını ifade eden Ryabkov, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Rusya'nın üzerinde çalıştığı pozisyonlar başından sonuna kadar mantıklı ve izah edilebilir nitelikte. Ancak gerek muhataplarımızla doğrudan temaslarımızda gerekse basın haberlerinde zaman zaman karşılaştığımız fikirler, yanılsamaların büyük ölçüde aşılamadığını ve Rusya'nın geri vitese takacağına, geri adım atacağına dair hiçbir temeli olmayan bir algının korunduğunu gösteriyor. Geri adım atmayacağız. Hedeflerimize ya siyasi ya da askeri yöntemlerle ulaşacağız.”
Müzakere sürecinde taviz konusuna da değinen Rus diplomat, "Tavizler konusunda şunu söylemek isterim ki, uzlaşıya hazır olduğunu göstermesi gereken taraf karşı taraftır" ifadelerini kullandı.
Avrupa ülkelerinin müzakerelere katılımı gündemde değil
Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecine Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Ryabkov, "Avrupalıların müzakerelere dahil edilmesi söz konusu bile değil" dedi.
Üçlü müzakere formatında belirsizlik
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen Rusya-ABD-Ukrayna üçlü müzakerelerinin devamına ilişkin takvim veya çerçeve konusunda henüz bir netlik bulunmadığını belirten Ryabkov, şunları kaydetti:
"Rus heyeti, Devlet Başkanı'ndan aldığı talimatlara en sıkı şekilde bağlı kalarak hareket ediyor. Heyet Başkanı Vladimir Medinskiy, doğrudan Abu Dabi'de gerçekleşen üçlü müzakere turuna ilişkin gerekli tüm değerlendirmeleri yaptı. Şunu belirtmek isterim ki bugün itibarıyla bu sürecin devamına yönelik parametreler ve yol haritası konusunda henüz bir netlik bulunmuyor."