https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rusya-disisleri-bakanligi-ukraynanin-natoya-katilimi-kesinlikle-kabul-edilemez-1110394029.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'nın NATO'ya katılımı kesinlikle kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'nın NATO'ya katılımı kesinlikle kabul edilemez

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna'nın olası NATO üyeliğinin Moskova açısından kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek, "Rusya geri... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T12:51+0300

2026-11-17T12:51+0300

2026-11-17T12:51+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasında iktidardaki Birleşik Rusya Partisi grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Duma'daki ‘Rusya-ABD İlişkilerinin Güncel Durumu: Kongre Seçimleri ve Abu Dabi Müzakerelerinin Sonuçları’ başlıklı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Ryabkov, Ukrayna'nın NATO katılım ihtimalinedeğindi. Ryabkov, bu konunun Rusya için kesinlikle kabul edilemezolduğunu vurguladı.‘Geri adım atmayacağız’Rusya'nın Ukrayna meselesinde geri adım atmayacağını ve belirlediğihedeflere mutlaka ulaşacağını ifade eden Ryabkov, şu değerlendirmelerde bulundu:Müzakere sürecinde taviz konusuna da değinen Rus diplomat, "Tavizler konusunda şunu söylemek isterim ki, uzlaşıya hazır olduğunu göstermesi gereken taraf karşı taraftır" ifadelerini kullandı.Avrupa ülkelerinin müzakerelere katılımı gündemde değilUkrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecine Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Ryabkov, "Avrupalıların müzakerelere dahil edilmesi söz konusu bile değil" dedi.Üçlü müzakere formatında belirsizlikBirleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen Rusya-ABD-Ukrayna üçlü müzakerelerinin devamına ilişkin takvim veya çerçeve konusunda henüz bir netlik bulunmadığını belirten Ryabkov, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rus-hava-savunmasindan-yeni-rekor-2-bin-256-ukrayna-ihasi-dusuruldugu-1110392925.html

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