https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rus-buz-patencilerin-grand-prix-etkinligi-icin-finlandiyaya-girisine-izin-verilmedi-1110403605.html
Rus buz patencilerin Grand Prix etkinliği için Finlandiya'ya girişine izin verilmedi
Rus buz patencilerin Grand Prix etkinliği için Finlandiya'ya girişine izin verilmedi
Sputnik Türkiye
Rus buz patencilerinin, uluslararası Grand Prix serisi kapsamındaki bir etkinliğin düzenlendiği Finlandiya'ya girişlerine izin verilmediği öğrenildi. 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T17:53+0300
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Sputnik’e konuşan kaynaklar, söz konusu kısıtlamaların Aleksandra Boykova-Dmitriy Kozlovskiy, Anastasiya Mişina-Aleksandr Galyamov çiftlerini ve iki kez Rusya şampiyonu olan Evgeniy Semenenko'yu kapsadığı bilgisini verdi.Semenenko’nun antrenörü Tatyana Mişina, Rusların Fin makamlarının aldığı karar nedeniyle uluslararası Grand Prix’de yarışmayacağını doğruladı:Finlandiya Dışişleri Bakanlığı daha önce, profesyonel sporcuları da kapsayacak olan Rusya vatandaşlarına yönelik yeni giriş kısıtlamalarının 16 Kasım'da yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Finlandiya'daki Grand Prix etkinliğinin 20–21 Kasımda Helsinki'de düzenlenmesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/putin-rus-ve-belaruslu-sporcularin-oyunlardan-menedilmesi-insan-haklari-ilkelerine-aykiri-1110138653.html
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haberler, rus sporcular, buz pateni, artistik buz pateni , finlandiya, rusya, finlandiya dışişleri bakanlığı, helsinki, kısıtlama
Rus buz patencilerin Grand Prix etkinliği için Finlandiya'ya girişine izin verilmedi
Rus buz patencilerinin, uluslararası Grand Prix serisi kapsamındaki bir etkinliğin düzenlendiği Finlandiya'ya girişlerine izin verilmediği öğrenildi.
Sputnik’e konuşan kaynaklar, söz konusu kısıtlamaların Aleksandra Boykova-Dmitriy Kozlovskiy, Anastasiya Mişina-Aleksandr Galyamov çiftlerini ve iki kez Rusya şampiyonu olan Evgeniy Semenenko'yu kapsadığı bilgisini verdi.
Semenenko’nun antrenörü Tatyana Mişina, Rusların Fin makamlarının aldığı karar nedeniyle uluslararası Grand Prix’de yarışmayacağını doğruladı:
Federasyon, bu kararın hükümet düzeyinde alındığını duyurdu. Rusların hiçbiri orada olmayacak.
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı daha önce, profesyonel sporcuları da kapsayacak olan Rusya vatandaşlarına yönelik yeni giriş kısıtlamalarının 16 Kasım'da yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Finlandiya'daki Grand Prix etkinliğinin 20–21 Kasımda Helsinki'de düzenlenmesi planlanıyor.