https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rus-buz-patencilerin-grand-prix-etkinligi-icin-finlandiyaya-girisine-izin-verilmedi-1110403605.html

Rus buz patencilerin Grand Prix etkinliği için Finlandiya'ya girişine izin verilmedi

Rus buz patencilerin Grand Prix etkinliği için Finlandiya'ya girişine izin verilmedi

Sputnik Türkiye

Rus buz patencilerinin, uluslararası Grand Prix serisi kapsamındaki bir etkinliğin düzenlendiği Finlandiya'ya girişlerine izin verilmediği öğrenildi. 17.11.2026, Sputnik Türkiye

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Sputnik’e konuşan kaynaklar, söz konusu kısıtlamaların Aleksandra Boykova-Dmitriy Kozlovskiy, Anastasiya Mişina-Aleksandr Galyamov çiftlerini ve iki kez Rusya şampiyonu olan Evgeniy Semenenko'yu kapsadığı bilgisini verdi.Semenenko’nun antrenörü Tatyana Mişina, Rusların Fin makamlarının aldığı karar nedeniyle uluslararası Grand Prix’de yarışmayacağını doğruladı:Finlandiya Dışişleri Bakanlığı daha önce, profesyonel sporcuları da kapsayacak olan Rusya vatandaşlarına yönelik yeni giriş kısıtlamalarının 16 Kasım'da yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Finlandiya'daki Grand Prix etkinliğinin 20–21 Kasımda Helsinki'de düzenlenmesi planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/putin-rus-ve-belaruslu-sporcularin-oyunlardan-menedilmesi-insan-haklari-ilkelerine-aykiri-1110138653.html

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