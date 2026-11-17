Prag'da 2 hızlı tren kafa kafaya çarpıştı: En az 15 yaralı
12:27 17.11.2026 (güncellendi: 12:55 17.11.2026)
© Lukas KabonÇekya'nın başkenti Prag'da iki tren kafa kafaya çarpıştı
© Lukas Kabon
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Çekya'nın başkenti Prag'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 15 kişi yaralandı. Kaza, merkez tren istasyonu yakınlarında bulunan bir demiryolu üst geçidinde yaşandı
Bu sabah işe gidiş saatlerinde, Prag'ın 3. bölgesindeki Seifertova Caddesi üzerinde gerçekleşen çarpışmanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi yönlendirildi.
Sosyal medyada yayımlanan olay yeri görüntülerinde, çarpışmanın etkisiyle her iki trene ait vagonlarda ciddi hasar oluştuğu ve ekiplerin yaralılara müdahale ettiği görüldü. Polisin paylaştığı başka bir videoda ise sağlık görevlilerinin yaralı bir yolcuyu sedyeyle ambulansa taşıdığı anlar yer aldı.
🚆 Prag'da iki tren çarpıştığı kazanın görüntüleri Çek polisi tarafından yayınlandı ⚠️ Kazada en az 15 kişi yaralandı https://t.co/rtCJtuFtLK— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 17, 2026
Çek Polisi, kazanın nasıl meydana geldiğinin ve olayın koşullarının aydınlatılması için demiryolu müfettişleriyle ortak çalışma yürütüldüğünü bildirdi.
© Lukas KabonÇekya'nın başkenti Prag'da iki tren kafa kafaya çarpıştı
Çekya'nın başkenti Prag'da iki tren kafa kafaya çarpıştı
© Lukas Kabon
Soruşturma kapsamında kazada ihmali veya sorumluluğu bulunan kişilerin de belirlenmesi için çalışma yapılıyor.