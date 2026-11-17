https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/pragda-2-hizli-tren-carpisti-en-az-15-yarali-1110392670.html

Prag'da 2 hızlı tren kafa kafaya çarpıştı: En az 15 yaralı

Prag'da 2 hızlı tren kafa kafaya çarpıştı: En az 15 yaralı

Sputnik Türkiye

Çekya'nın başkenti Prag'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 15 kişi yaralandı. Kaza, merkez tren istasyonu yakınlarında bulunan... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T12:27+0300

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Bu sabah işe gidiş saatlerinde, Prag'ın 3. bölgesindeki Seifertova Caddesi üzerinde gerçekleşen çarpışmanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi yönlendirildi.Çek Polisi, kazanın nasıl meydana geldiğinin ve olayın koşullarının aydınlatılması için demiryolu müfettişleriyle ortak çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Soruşturma kapsamında kazada ihmali veya sorumluluğu bulunan kişilerin de belirlenmesi için çalışma yapılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/ispanyada-hizli-trenler-carpisti-cok-sayida-yarali-var-1109925158.html

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