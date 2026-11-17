https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/piyasalarda-son-durum-ne-dolar-bugun-ne-kadar-oldu-1110388137.html

Piyasalarda son durum ne? Dolar bugün ne kadar oldu?

Piyasalarda son durum ne? Dolar bugün ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

ABD dolar endeksi 103,5'in üzerine çıkarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T09:26+0300

2026-11-17T09:26+0300

2026-11-17T09:26+0300

ekonomi̇

para

dolar

euro

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ABD dolar endeksi son ekonomik gelişmelerin ardından hızla yükseldi. Fed yetkililerinin açıklamaları ve artan faiz beklentileri doları küresel piyasalarda adeta uçurdu. ABD dolar endeksi 103,5'in üzerine çıkarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ekim ayı enflasyon verilerinin beklenenden daha güçlü gelmesi ve Fed yetkililerinin şahin açıklamaları, daha agresif parasal sıkılaştırma beklentilerini körükledi.Faiz artışı ne olacak?Piyasalar şu anda önümüzdeki ay ABD'de 25 baz puanlık bir faiz artışının yüzde 95'ten fazla olasılıkla gerçekleşeceğini fiyatlandırırken, kalan olasılıklar 50 baz puanlık bir artışa işaret ediyor. Yatırımcılar ayrıca gelecek yıl Eylül ayına kadar dört ek faiz artışı daha bekliyor. Başlıca para birimleri arasında dolar, euro, Yeni Zelanda doları ve Avustralya doları karşısında en güçlü kazanımlarını kaydetti; Yeni Zelanda doları ise 2009'dan beri görülmeyen seviyelere doğru geriledi.Dolar ne kadar?Dolar güne 50.3868 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50.3868 lira, en yüksek de 50.4343 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 50.4156 liradan alıcı buluyor.Euro ise 55,5580 liradan güne başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/altin-fiyatlarinda-sert-dusus-gozler-fedin-kritik-kararinda-1110386041.html

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