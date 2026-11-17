https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/altin-fiyatlarinda-sert-dusus-gozler-fedin-kritik-kararinda-1110386041.html

Altın fiyatlarında sert düşüş: Gözler Fed'in kritik kararında

Altın fiyatlarında sert düşüş: Gözler Fed'in kritik kararında

Sputnik Türkiye

Altının ons fiyatı, 16 Kasım'da 3.830 dolara kadar gerileyerek Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. 17 Kasım Salı günü sınırlı toparlanma gösteren... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T07:38+0300

2026-11-17T07:38+0300

2026-11-17T07:38+0300

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Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan sert satışların ardından kritik seviyelerde hareket ediyor. 16 Kasım Pazartesi günü 3.830,74 dolara kadar gerileyen ons altın, bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü. 17 Kasım Salı sabahı ise sınırlı toparlanmayla 3.866 dolar çevresinde işlem gördü.Düşüşün arkasında ABD dolarının güçlenmesi, tahvil getirilerinin yükselmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesi bulunuyor. Piyasalarda şimdi iki önemli gelişme izleniyor: Altının kritik destek seviyelerinde tutunup tutunamayacağı ve Fed'in para politikasına ilişkin vereceği yeni sinyaller.Altın son bir yılın en düşük seviyesine gerilediDünya Altın Konseyinin (WGC) 16 Kasım tarihli raporuna göre, Londra gösterge altın fiyatı 13 Kasım haftasını 3.891 dolardan tamamladı. Haftalık kayıp yüzde 3,9'a ulaşırken yıl başından bu yana değer kaybı yüzde 10,9 olarak hesaplandı.Altın, ocak ayında ulaştığı yaklaşık 5.595 dolarlık tarihi zirvesinden, 16 Kasım'daki dip seviyesine kadar yüzde 31'in üzerinde geriledi. Böylece değerli metalde yılın başında görülen rekor seviyelerden uzaklaşma devam etti.Satış baskısı yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Dünya Altın Konseyinin verilerine göre, 13 Kasım'da sona eren haftada gümüş yüzde 6,1, altın ise yüzde 3,9 değer kaybetti. Değerli metaller genelinde yatırımcıların risk algısının değiştiği görüldü.Güçlü dolar ve faiz beklentileri altını baskılıyorAltın piyasasındaki düşüşün temel nedenlerinden biri ABD dolarının değer kazanması oldu. Doların güçlenmesi, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirerek talebi sınırlayabiliyor.ABD'de tahvil getirilerindeki yükseliş de altın üzerinde baskı oluşturuyor. Geçen hafta iki yıllık tahvil getirisi 33 baz puan, 10 yıllık tahvil getirisi ise yaklaşık 28 baz puan arttı. Kasım ayında 10 yıllık enflasyona endeksli tahvilin reel getirisi de yaklaşık 30 baz puan yükseldi.Faiz getirisi bulunmayan altın, tahvillerin daha cazip hale geldiği dönemlerde yatırımcı ilgisinin bir bölümünü kaybedebiliyor. Dünya Altın Konseyi, dolar ve tahvil getirilerindeki eş zamanlı yükselişin altın açısından önemli bir risk oluşturduğuna dikkat çekti.Fed'in faiz kararı için beklentiler değiştiABD'de açıklanan son enflasyon verileri, Fed'in faiz indirimine değil, yeni faiz artışlarına yönelebileceği beklentisini güçlendirdi.10 Kasım'da açıklanan ekim ayı tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,4 artarak yüzde 0,3'lük piyasa beklentisini aştı. Çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,3 yükseldi. Üretici fiyat endeksinin yıllık bazda yüzde 6,5 artması da fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etti.Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, 10 Kasım'daki açıklamasında aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artışını desteklemeye eğilimli olduğunu belirtti. Waller, çekirdek enflasyonun yüksek kalması halinde 50 baz puanlık artışın da değerlendirilebileceğini söyledi.Reuters'ın 17 Kasım tarihli haberine göre, vadeli piyasalarda aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı olasılığı yüzde 95,5, 50 baz puanlık artış olasılığı ise yüzde 4,5 düzeyinde fiyatlandı. Bu oranlar Fed'in kesinleşmiş kararı değil, piyasa beklentilerini yansıtıyor.Gözler 18 Kasım'daki Fed tutanaklarına çevrildiFed'in 27-28 Ekim toplantısına ilişkin tutanakları, 18 Kasım Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de yayımlanacak. Yatırımcılar, tutanaklarda faiz artışlarının süresine ve büyüklüğüne ilişkin ipuçlarını arayacak.Fed, ekim toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit bırakmıştı. Karar 10'a karşı 2 oyla alınırken iki üye 25 baz puanlık artış yönünde görüş bildirmişti.Tutanaklarda bu görüş ayrılığının ayrıntıları ve enflasyon risklerine ilişkin değerlendirmeler öne çıkacak. Beklenenden daha sıkı para politikasına işaret eden ifadeler altın üzerindeki baskıyı artırabilirken, daha temkinli bir yaklaşım fiyatlarda toparlanmayı destekleyebilir.Altında kritik seviyeler: 3.820 doların altına inerse ne olur?Dünya Altın Konseyinin teknik analizine göre, ons altında 3.858-3.853 dolar bandı önemli destek bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu seviyelerde tutunamaması durumunda 3.820 dolar bir sonraki kritik eşik olarak izleniyor.Kaynak: Dünya Altın Konseyi, 16 Kasım 2026. Seviyeler teknik referans niteliğindedir; fiyat hedefi veya kesin tahmin değildir.ONS ALTINDA İZLENEN TEKNİK SEVİYELERİlk önemli bölgeYakın destek3.853–3.858 $Satış baskısında izlenecek eşikAlt destek3.820 $Yukarı yönlü toparlanmaİlk direnç4.000–4.028 $Daha güçlü toparlanma bölgesiÜst direnç4.147–4.178 $3.820 doların altında kalıcı zayıflama yaşanması halinde 3.605 dolar daha uzak bir teknik destek olarak gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise önce 4.000 ve 4.028 dolar, ardından 4.147-4.178 dolar aralığı takip edilecek.Teknik göstergeler tek başına fiyatların hangi yönde hareket edeceğini garanti etmiyor. Özellikle Fed tutanakları ve ABD'den gelecek ekonomik veriler, kısa vadeli seyirde belirleyici olabilir.Merkez bankaları altın almaya devam ediyorKısa vadeli düşüşe rağmen merkez bankalarının altın talebi sürüyor. Dünya Altın Konseyinin üçüncü çeyrek verilerine göre, 2026 yılının ocak-eylül döneminde merkez bankalarının net altın alımları 675 tona ulaştı. Bunun 321 tonu yalnızca üçüncü çeyrekte gerçekleşti.Altın yatırım fonlarında ise bölgesel farklılıklar dikkat çekiyor. 13 Kasım haftasında Kuzey Amerika'da yaklaşık 5,8 tonluk net giriş görülürken Avrupa'da 2,7 ton, Asya'da ise 1,4 ton çıkış kaydedildi.Bu görünüm, kısa vadeli satış baskısına karşın altına yönelik kurumsal talebin tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.Gram altın ne kadar oldu?Küresel piyasalardaki gelişmeler Türkiye'deki gram altın fiyatlarına da yansıyor. 17 Kasım Salı gününün ilk saatlerinde spot gram altın yaklaşık 6.260 TL, bazı Kapalıçarşı satış kotasyonları ise 6.320 TL'nin üzerinde bulunuyordu.Türkiye'de gram altın fiyatı yalnızca ons altının hareketine bağlı değil. Dolar/TL kuru, fiziki altın piyasasındaki arz-talep koşulları ve alış-satış farkı da fiyatların belirlenmesinde etkili oluyor.Bu nedenle ons altında yaşanan düşüşün gram altına aynı oranda yansıması gerekmiyor. Yatırımcıların kısa vadede hem Fed tutanaklarını hem de döviz kurundaki hareketleri yakından takip etmesi bekleniyor.

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