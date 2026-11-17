https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/papa-14-leonun-yuzune-cisim-firlatildi-o-anlar-kamerada-1110385696.html

Papa 14. Leo'nun yüzüne cisim fırlatıldı: O anlar kamerada

Papa 14. Leo'nun yüzüne cisim fırlatıldı: O anlar kamerada

Sputnik Türkiye

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Peru'nun başkenti Lima'da halkı selamladığı sırada yüzüne isabet eden bir cisim nedeniyle kısa süreli şaşkınlık... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T07:27+0300

2026-11-17T07:27+0300

2026-11-17T07:27+0300

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Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Güney Amerika turunun son durağı olan Peru'da beklenmedik bir olay yaşadı. Başkent Lima'daki Las Palmas Hava Üssü'nde 16 Kasım Pazartesi günü düzenlenen dini tören öncesinde özel aracıyla kalabalığı selamlayan Papa'nın yüzüne, izleyiciler arasından fırlatılan bir cisim isabet etti.Olay anına ilişkin görüntülerde, Papa 14. Leo'nun cismin yüzüne çarpmasının ardından irkilerek elini sağ gözünün çevresine götürdüğü görüldü. Buna rağmen özel araç durmadı ve Papa kalabalığı selamlamayı sürdürdü.Papa'nın yüzüne çarpan cismin ne olduğu ortaya çıktıUluslararası haber ajanslarının aktardığına göre, Papa'nın yüzüne isabet eden cismin dini amaçla kullanılan bir tespih olduğu değerlendiriliyor. Reuters, cismin kalabalık arasından fırlatıldığını ve Papa'nın göz çevresine isabet ettiğini bildirdi.Katolik haber kuruluşu EWTN ise cismin bir tespih bilekliği olduğunu ve Papa'nın sağ gözünün hemen altına çarptığını aktardı.Papa'nın daha önceki ziyaretlerinde de kendisine uzatılan veya atılan çeşitli hediyeleri kabul ettiği, ancak bu kez cismi yakalayamadığı belirtildi.Papa 14. Leo yaralandı mı?Olayın ardından en çok merak edilen konu, Papa 14. Leo'nun yaralanıp yaralanmadığı oldu. Görüntülerde Papa'nın yüzünü ovuşturduğu görülürken, Reuters herhangi bir yaralanma belirtisine rastlanmadığını bildirdi.EWTN'nin haberinde ise cismin doğrudan gözüne isabet etmediği ve ciddi bir yaralanmaya yol açmadığı belirtildi. Papa'nın olay sonrasında tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymadan programını sürdürdüğü aktarıldı.Yaşananlara rağmen Papa, güzergâh üzerinde kendisine uzatılan bir bebeği kucağına alarak halkla temasını sürdürdü. Ardından ziyaretinin kapanışını simgeleyen dini ayini yönetmek üzere tören alanına geçti.Peru'daki ayine yüz binlerce kişi katıldıPapa 14. Leo'nun Lima'daki Las Palmas Hava Üssü'nde yönettiği kapanış ayini yoğun katılımla gerçekleşti. Uluslararası basında yer alan haberlerde, törene katılımın yaklaşık 1,5 milyon kişiye ulaştığı belirtildi.Papa, ayindeki konuşmasında Peru halkına gösterdikleri misafirperverlik nedeniyle teşekkür etti. Ülkeyle kurduğu güçlü bağa dikkat çekerek Peru'yu kendisinin de vatanı olarak gördüğünü ifade etti.Tören sırasında yaşanan olay ise kalabalık etkinliklerde dinî liderlere hediye amacıyla cisim fırlatılmasının oluşturabileceği güvenlik risklerini yeniden gündeme getirdi.Papa 14. Leo için Peru ziyareti neden önemli?ABD doğumlu Papa 14. Leo, Katolik Kilisesi'nin liderliğine seçilmeden önce yaklaşık 20 yıl boyunca Peru'da misyonerlik faaliyetlerinde bulundu. Uzun yıllar bu ülkede yaşayan ve dinî görevler üstlenen Papa'nın ziyareti, bu nedenle sembolik bir eve dönüş niteliği taşıdı.Papa'nın Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan 12 günlük Güney Amerika turu, Lima'daki kapanış ayiniyle sona erdi. Katolik dünyasının lideri, programının tamamlanmasının ardından Roma'ya dönüş yolculuğuna çıktı.Peru'da yaşanan olay, Papa'nın ziyaretinin son gününde uluslararası medyanın gündemine taşınırken, törenden paylaşılan görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı

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