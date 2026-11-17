https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/munir-ozkulun-kizindan-yapim-sirketine-babamin-haklari-gasp-ediliyor-davasi-1110390544.html
Münir Özkul'un kızından yapım şirketine 'babamın hakları gasp ediliyor' davası
Münir Özkul'un kızından yapım şirketine 'babamın hakları gasp ediliyor' davası
Sputnik Türkiye
Türk sinemasının efsane ismi Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasının eserlerindeki telif hakları nedeniyle yapım şirketine dava açtı. 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T11:05+0300
2026-11-17T11:05+0300
2026-11-17T11:05+0300
yaşam
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yeşilçam
telif hakkı
telif hakkı davası
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Yeşilçam filmlerinin unutulmaz isimlerinden olan Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, 'babamın hakları gasp ediliyor' diyerek yapım şirketine dava açtı. Özkul, babasının yaşadığı dönemde sadece sinema gösterimlerini kapsayan eserlerinin izinsiz bir şekilde dijital platformlara ve kanallara satıldığını kaydetti. İzin alınmadan dijital platformlara satıldıSabah'ın haberine göre, Güner Özkul Orhon, babası Münir Özkul'un yaşadığı dönemde icracı olduğu film eserleri için hak devri yapmadığını belirterek, usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle yapım şirketiyle mahkemelik oldu. Burç Film şirketi tarafından Münir Özkul'a ait çokça eserin izin alınmadan dijital platform ve televizyon kanallarına satıldığını belirten Özkul şirkete 10 bin TL manevi tazminat davası açtı. Dava İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.
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münir özkul, yeşilçam, telif hakkı, telif hakkı davası
münir özkul, yeşilçam, telif hakkı, telif hakkı davası
Münir Özkul'un kızından yapım şirketine 'babamın hakları gasp ediliyor' davası
Türk sinemasının efsane ismi Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasının eserlerindeki telif hakları nedeniyle yapım şirketine dava açtı.
Yeşilçam filmlerinin unutulmaz isimlerinden olan Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, 'babamın hakları gasp ediliyor' diyerek yapım şirketine dava açtı. Özkul, babasının yaşadığı dönemde sadece sinema gösterimlerini kapsayan eserlerinin izinsiz bir şekilde dijital platformlara ve kanallara satıldığını kaydetti.
İzin alınmadan dijital platformlara satıldı
Sabah'ın haberine göre, Güner Özkul Orhon, babası Münir Özkul'un yaşadığı dönemde icracı olduğu film eserleri için hak devri yapmadığını belirterek, usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle yapım şirketiyle mahkemelik oldu. Burç Film şirketi tarafından Münir Özkul'a ait çokça eserin izin alınmadan dijital platform ve televizyon kanallarına satıldığını belirten Özkul şirkete 10 bin TL manevi tazminat davası açtı. Dava İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.