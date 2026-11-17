https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/munir-ozkulun-kizindan-yapim-sirketine-babamin-haklari-gasp-ediliyor-davasi-1110390544.html

Münir Özkul'un kızından yapım şirketine 'babamın hakları gasp ediliyor' davası

Münir Özkul'un kızından yapım şirketine 'babamın hakları gasp ediliyor' davası

Sputnik Türkiye

Türk sinemasının efsane ismi Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasının eserlerindeki telif hakları nedeniyle yapım şirketine dava açtı. 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T11:05+0300

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yaşam

münir özkul

yeşilçam

telif hakkı

telif hakkı davası

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Yeşilçam filmlerinin unutulmaz isimlerinden olan Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, 'babamın hakları gasp ediliyor' diyerek yapım şirketine dava açtı. Özkul, babasının yaşadığı dönemde sadece sinema gösterimlerini kapsayan eserlerinin izinsiz bir şekilde dijital platformlara ve kanallara satıldığını kaydetti. İzin alınmadan dijital platformlara satıldıSabah'ın haberine göre, Güner Özkul Orhon, babası Münir Özkul'un yaşadığı dönemde icracı olduğu film eserleri için hak devri yapmadığını belirterek, usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle yapım şirketiyle mahkemelik oldu. Burç Film şirketi tarafından Münir Özkul'a ait çokça eserin izin alınmadan dijital platform ve televizyon kanallarına satıldığını belirten Özkul şirkete 10 bin TL manevi tazminat davası açtı. Dava İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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münir özkul, yeşilçam, telif hakkı, telif hakkı davası