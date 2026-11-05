https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/cuneyt-arkinin-ailesinden-telif-davasi-izinsiz-yayinlandigi-iddia-edildi-1110123512.html
Cüneyt Arkın’ın ailesinden telif davası: İzinsiz yayınlandığı iddia edildi
Cüneyt Arkın’ın ailesinden telif davası: İzinsiz yayınlandığı iddia edildi
Sputnik Türkiye
Cüneyt Arkın'ın ailesi, usta oyuncunun başrolünde yer aldığı filmleri izinsiz yayınlandığı iddiasıyla 6 şirkete dava açtı. 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T09:27+0300
2026-11-05T09:27+0300
2026-11-05T09:30+0300
türki̇ye
cüneyt arkın
film
arzu film
telif
dava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1c/1058033815_0:262:1200:937_1920x0_80_0_0_8c8869d4fd483aa09b94ebb6912374a2.jpg
2022'de hayatını kaybeden Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın ailesi, sanatçının filmlerinin telif hakları için hukuk mücadelesi başlattı.Arkın'ın başrolünde yer aldığı filmlerin televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınlandığını öne süren ailesi, Erman Film, Arzu Film, Burç Film, Uzman Filmcilik, Sistem Filmcilik ve Fanatik Dijital Görüntü Sistemleri'ne dava açtı.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri'nde açılan davalarda, filmlerin izinsiz kullanımının önlenmesi ve üçüncü kişilere dağıtımının durdurulması için tedbir kararı istendi.Hürriyet'in haberine göre; Cüneyt Arkın'ın 2022'de hayatını kaybetmesinin ardından mirasçıları olan eşi Betül Cüreklibatır ile oğulları Kaan ve Murat Cüreklibatır'ın avukatı Bişar Abdi Alınak tarafından sunulan dilekçede, Arkın'ın yayın iznine dair herhangi bir hak devri sözleşmesi bulunmadığı vurgulandı. Dilekçede, sanatçının ve mirasçılarının yayınlanan filmlerden hiçbir gelir elde edemediği belirtilerek kullanımların hukuka aykırı olduğu savunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/usta-oyuncu-munir-ozkulun-kizindan-telif-davasi-mahkeme-kararini-verdi--1107863085.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1c/1058033815_0:87:1200:987_1920x0_80_0_0_196d82b49459c731408ab6ce22f097af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cüneyt arkın, film, arzu film, telif, dava
cüneyt arkın, film, arzu film, telif, dava
Cüneyt Arkın’ın ailesinden telif davası: İzinsiz yayınlandığı iddia edildi
09:27 05.11.2026 (güncellendi: 09:30 05.11.2026)
Cüneyt Arkın'ın ailesi, usta oyuncunun başrolünde yer aldığı filmleri izinsiz yayınlandığı iddiasıyla 6 şirkete dava açtı.
2022'de hayatını kaybeden Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın ailesi, sanatçının filmlerinin telif hakları için hukuk mücadelesi başlattı.
Arkın'ın başrolünde yer aldığı filmlerin televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınlandığını öne süren ailesi, Erman Film, Arzu Film, Burç Film, Uzman Filmcilik, Sistem Filmcilik ve Fanatik Dijital Görüntü Sistemleri'ne dava açtı.
Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri'nde açılan davalarda, filmlerin izinsiz kullanımının önlenmesi ve üçüncü kişilere dağıtımının durdurulması için tedbir kararı istendi.
Hürriyet'in haberine göre; Cüneyt Arkın'ın 2022'de hayatını kaybetmesinin ardından mirasçıları olan eşi Betül Cüreklibatır ile oğulları Kaan ve Murat Cüreklibatır'ın avukatı Bişar Abdi Alınak tarafından sunulan dilekçede, Arkın'ın yayın iznine dair herhangi bir hak devri sözleşmesi bulunmadığı vurgulandı. Dilekçede, sanatçının ve mirasçılarının yayınlanan filmlerden hiçbir gelir elde edemediği belirtilerek kullanımların hukuka aykırı olduğu savunuldu.