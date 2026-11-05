Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/cuneyt-arkinin-ailesinden-telif-davasi-izinsiz-yayinlandigi-iddia-edildi-1110123512.html
Cüneyt Arkın’ın ailesinden telif davası: İzinsiz yayınlandığı iddia edildi
Cüneyt Arkın’ın ailesinden telif davası: İzinsiz yayınlandığı iddia edildi
Sputnik Türkiye
Cüneyt Arkın'ın ailesi, usta oyuncunun başrolünde yer aldığı filmleri izinsiz yayınlandığı iddiasıyla 6 şirkete dava açtı. 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T09:27+0300
2026-11-05T09:30+0300
türki̇ye
cüneyt arkın
film
arzu film
telif
dava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1c/1058033815_0:262:1200:937_1920x0_80_0_0_8c8869d4fd483aa09b94ebb6912374a2.jpg
2022'de hayatını kaybeden Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın ailesi, sanatçının filmlerinin telif hakları için hukuk mücadelesi başlattı.Arkın'ın başrolünde yer aldığı filmlerin televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınlandığını öne süren ailesi, Erman Film, Arzu Film, Burç Film, Uzman Filmcilik, Sistem Filmcilik ve Fanatik Dijital Görüntü Sistemleri'ne dava açtı.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri'nde açılan davalarda, filmlerin izinsiz kullanımının önlenmesi ve üçüncü kişilere dağıtımının durdurulması için tedbir kararı istendi.Hürriyet'in haberine göre; Cüneyt Arkın'ın 2022'de hayatını kaybetmesinin ardından mirasçıları olan eşi Betül Cüreklibatır ile oğulları Kaan ve Murat Cüreklibatır'ın avukatı Bişar Abdi Alınak tarafından sunulan dilekçede, Arkın'ın yayın iznine dair herhangi bir hak devri sözleşmesi bulunmadığı vurgulandı. Dilekçede, sanatçının ve mirasçılarının yayınlanan filmlerden hiçbir gelir elde edemediği belirtilerek kullanımların hukuka aykırı olduğu savunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/usta-oyuncu-munir-ozkulun-kizindan-telif-davasi-mahkeme-kararini-verdi--1107863085.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1c/1058033815_0:87:1200:987_1920x0_80_0_0_196d82b49459c731408ab6ce22f097af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cüneyt arkın, film, arzu film, telif, dava
cüneyt arkın, film, arzu film, telif, dava

Cüneyt Arkın’ın ailesinden telif davası: İzinsiz yayınlandığı iddia edildi

09:27 05.11.2026 (güncellendi: 09:30 05.11.2026)
© AAYeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© AA
Abone ol
Cüneyt Arkın'ın ailesi, usta oyuncunun başrolünde yer aldığı filmleri izinsiz yayınlandığı iddiasıyla 6 şirkete dava açtı.
2022'de hayatını kaybeden Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın ailesi, sanatçının filmlerinin telif hakları için hukuk mücadelesi başlattı.
Arkın'ın başrolünde yer aldığı filmlerin televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınlandığını öne süren ailesi, Erman Film, Arzu Film, Burç Film, Uzman Filmcilik, Sistem Filmcilik ve Fanatik Dijital Görüntü Sistemleri'ne dava açtı.
Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri'nde açılan davalarda, filmlerin izinsiz kullanımının önlenmesi ve üçüncü kişilere dağıtımının durdurulması için tedbir kararı istendi.
Hürriyet'in haberine göre; Cüneyt Arkın'ın 2022'de hayatını kaybetmesinin ardından mirasçıları olan eşi Betül Cüreklibatır ile oğulları Kaan ve Murat Cüreklibatır'ın avukatı Bişar Abdi Alınak tarafından sunulan dilekçede, Arkın'ın yayın iznine dair herhangi bir hak devri sözleşmesi bulunmadığı vurgulandı. Dilekçede, sanatçının ve mirasçılarının yayınlanan filmlerden hiçbir gelir elde edemediği belirtilerek kullanımların hukuka aykırı olduğu savunuldu.
Münir Özkul - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2026
YAŞAM
Usta oyuncu Münir Özkul'un kızından telif davası: Mahkeme kararını verdi
8 Ağustos, 12:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала