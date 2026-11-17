https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/meteoroloji-13-sehir-icin-sari-kodlu-alarm-vererek-saatlere-dikkat-cekti-istanbul-dahil-bircok-ile-1110384777.html

Meteoroloji 13 şehir için sarı kodlu alarm vererek saatlere dikkat çekti: İstanbul dahil birçok ile sağanak geliyor

Meteoroloji 13 şehir için sarı kodlu alarm vererek saatlere dikkat çekti: İstanbul dahil birçok ile sağanak geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. İstanbul başta olmak üzere çok... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T07:15+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu değerlendirmesine göre, Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bölümünde sağanak yağış beklenirken, bazı illerde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Özellikle İstanbul, Kırklareli, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Osmaniye çevreleri ile Balıkesir'in batısı, İzmir'in kuzey kıyıları ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Marmara Bölgesi'ne ilişkin tahminlerde Çanakkale çevreleri de kuvvetli yağış beklenen yerler arasında gösterildi.Meteoroloji, kuvvetli yağışların yol açabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksama ve yerel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.Sarı kod verilen illerMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Kasım Salı günü beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle 13 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.Sarı kod verilen iller: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Yalova ve Osmaniye.Sarı kod, hava koşullarının potansiyel tehlike oluşturabileceğini gösteriyor. Özellikle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.İstanbul'da sabah saatlerine dikkatİstanbul'da hava sıcaklığının 17 dereceye ulaşması beklenirken, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yağışların özellikle sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Marmara'nın diğer illerinde de benzer hava koşulları etkili olacak. Bursa'da 18, Çanakkale'de 20, Kırklareli'nde ise 17 derece sıcaklık bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği bildirildi.İzmir ve Hatay'da kuvvetli sağanak bekleniyorEge Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın yanı sıra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle İzmir'in kuzey kıyılarında sabah saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. İzmir ve Manisa'da sıcaklık 21, Denizli'de 20, Muğla'da ise 18 derece olacak.Akdeniz Bölgesi'nde Doğu Akdeniz ile Antalya çevreleri yağışlı havanın etkisi altında kalacak. Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hatay'da kuvvetli yağışların öğle ve akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor.Antalya'da 23, Adana'da 20, Hatay ve Burdur'da ise 18 derece sıcaklık öngörülüyor.Doğu Anadolu'da kar yağışı görülecekSağanak yağışların yanı sıra bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı da bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimler ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki yükseklerde yağışların kara dönüşeceği tahmin ediliyor.Erzurum'da gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, Van'ın yüksek kesimlerinde de benzer koşullar görülecek. Erzurum'da en yüksek sıcaklık 10, Van'da 11, Kars'ta ise 8 derece olacak.Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde yağmur ve sağanak etkili olurken, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yağış beklenmiyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülebilecek.Ankara ve Karadeniz'de yağış etkili olacakİç Anadolu Bölgesi'nde Konya ve Karaman dışında kalan illerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara, Çankırı ve Eskişehir'de yağışların öğle saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.Karadeniz Bölgesi'nde ise Artvin dışında bölge genelinde sağanak yağış öngörülüyor. Bolu, Düzce ve Kastamonu'da sabah ve öğle saatlerinde, Samsun ve Zonguldak'ta öğle saatlerinde, Trabzon ve Rize'de ise gece saatlerinde yağış bekleniyor.Güneydoğu Anadolu'da da yağışlı hava etkisini sürdürecek. Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da öğle saatlerinden itibaren, Siirt'te ise akşam ve gece saatlerinde gök gürültülü sağanak görülecek.Üç deniz bölgesinde fırtınamsı rüzgar uyarısıMeteoroloji'nin deniz tahminlerine göre Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Batı Karadeniz'de rüzgarın akşam saatlerinden itibaren doğu kesimlerde, Kuzey Ege'de ise gece saatlerinde 7 kuvvetine ulaşacağı tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de de öğle ve akşam saatlerinde rüzgarın yer yer aynı kuvvete çıkması bekleniyor.Bu bölgelerde dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye ulaşabileceği belirtilirken, yağış sırasında görüş mesafesinin azalabileceği bildirildi.Hava sıcaklıkları artacak mı?Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak. Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgarın yurt genelinde çoğunlukla güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde görülebilecek pus ve sisin özellikle sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesini düşürebileceği değerlendiriliyor.

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