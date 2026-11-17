https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/melis-sandala-ait-43-milyar-tl-geri-kazanim-hesaplarina-aktarildi-1110405216.html

Melis Sandal'a ait 4.3 milyar TL geri kazanım hesaplarına aktarıldı

Melis Sandal'a ait 4.3 milyar TL geri kazanım hesaplarına aktarıldı

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'a ait 4 milyar 316 milyon 464 liranın geri kazanım hesaplarına aktarıldığı belirtildi. 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T18:09+0300

2026-11-17T18:09+0300

2026-11-17T18:09+0300

türki̇ye

melis sütşurup sandal

mustafa sandal

sermaye piyasası kurulu (spk)

fon soruşturması

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Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın A1 Capital nezdindeki hesaplarında bulunan 4 milyar 316 milyon 465 lirasının geri kazanım hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Sandal'ın adı daha önce fon soruşturması kapsamında mal varlığı tedbiri talep edilen kişiler arasında geçmişti.Hakkında yakalama kararı çıkmıştıEkonomim'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un isimleri de gündeme gelmişti. 29 Eylül'de soruşturma kapsamında iki isim hakkında yakalama kararı çıkarılmış, taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmasına karar verilmişti.Soruşturma sürecinde Melis Sandal'ın, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiye kararı verilen yatırım fonlarından 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında 11 milyar 126 milyon TL'yi aşan tutarda para çektiği öne sürülmüştü.İddiaları reddetmiş, zarara uğradığını iddia etmiştiMelis Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un avukatları ise fonlardan 11 milyar TL çekildiği yönündeki iddiaları reddetmişti. Yapılan açıklamada, söz konusu rakamın doğrulanmış verilere dayanmadığı savunularak, fonlarda yatırımlarının devam ettiği ancak tasfiye süreci nedeniyle bu yatırımlara erişemedikleri belirtilmişti.Sandal ve Sütşurup'un, yaşanan süreçten kazanç sağlayan değil, maddi zarara uğrayan yatırımcılar arasında oldukları ileri sürülmüştü. Avukatları ayrıca, yetkili makamlarca haksız kazanç tespit edilmesi halinde bu tutarın ilgili kurumlara iadesine hazır olduklarını açıklamıştı.Ekim ayında da Melis Sandal ve babasının, fondan elde edilen karların iadesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduğu belirtilmişti. Hiçbir ortak işimiz olmamıştır açıklaması İddiaların ardından şarkıcı Mustafa Sandal, eşi ve kayınpederi hakkındaki iddialarla ilgili olarak "Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır" demişti. Ünlü şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamada da herhangi bir fon alım satım işlemi gerçekleştirmediğini veya bu tür bir organizasyona dahil olmadığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/fon-sorusturmasi-3-isme-tutuklama-talebi-1110250222.html

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melis sütşurup sandal , mustafa sandal, sermaye piyasası kurulu (spk), fon soruşturması