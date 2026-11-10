https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/fon-sorusturmasi-3-isme-tutuklama-talebi-1110250222.html

Fon soruşturması: 3 isme tutuklama talebi

Fon soruşturması: 3 isme tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T22:57+0300

2026-11-10T22:57+0300

2026-11-10T23:05+0300

türki̇ye

fon

fon soruşturması

sermaye

sermaye piyasası kurulu (spk)

sermaye girişi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102012/79/1020127901_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e73736b5b3b1e71da9ac973ae6f29b20.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Takasbank eski Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkam ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Nureddin Çevik, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Lydia Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ve Ayhan Yazkan hakkında ise adli kontrol talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/bakan-simsek-benzer-fon-krizleri-yasanmamasi-icin-alinacak-onlemleri-acikladi-1110238213.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fon, fon soruşturması, sermaye, sermaye piyasası kurulu (spk), sermaye girişi