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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/fon-sorusturmasi-3-isme-tutuklama-talebi-1110250222.html
Fon soruşturması: 3 isme tutuklama talebi
Fon soruşturması: 3 isme tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T22:57+0300
2026-11-10T23:05+0300
türki̇ye
fon
fon soruşturması
sermaye
sermaye piyasası kurulu (spk)
sermaye girişi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Takasbank eski Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkam ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Nureddin Çevik, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Lydia Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ve Ayhan Yazkan hakkında ise adli kontrol talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/bakan-simsek-benzer-fon-krizleri-yasanmamasi-icin-alinacak-onlemleri-acikladi-1110238213.html
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fon, fon soruşturması, sermaye, sermaye piyasası kurulu (spk), sermaye girişi
fon, fon soruşturması, sermaye, sermaye piyasası kurulu (spk), sermaye girişi

Fon soruşturması: 3 isme tutuklama talebi

22:57 10.11.2026 (güncellendi: 23:05 10.11.2026)
© Fotoğraf : İstanbul Adliyesiİstanbul Adliyesi
İstanbul Adliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
© Fotoğraf : İstanbul Adliyesi
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Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Takasbank eski Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkam ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Nureddin Çevik, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Lydia Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ve Ayhan Yazkan hakkında ise adli kontrol talep edildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
POLİTİKA
Bakan Şimşek, benzer fon krizleri yaşanmaması için alınacak önlemleri açıkladı
13:43
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