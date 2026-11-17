https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/mbappeye-2025te-irkci-tacizde-bulunan-taraftarin-cezasi-belli-oldu-son-2-yilda-12-kez-1110409036.html

Mbappe'ye 2025'te ırkçı tacizde bulunan taraftarın cezası belli oldu: Son 2 yılda 12. kez

Mbappe'ye 2025'te ırkçı tacizde bulunan taraftarın cezası belli oldu: Son 2 yılda 12. kez

Sputnik Türkiye

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'ye ırkçı tacizde bulunan bir taraftara 11 ay ertelenmiş hapis cezası verildi. Söz konusu cezanın 2024'ten bu yana... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T21:14+0300

2026-11-17T21:14+0300

2026-11-17T21:14+0300

spor

real madrid

mbappe

vinicius junior

kylian mbappe

irkçı saldırı

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Real Madrid'in Ağustos 2025'te Carlos Tartiere Stadı'nda Real Oviedo ile oynadığı LaLiga maçında Kylian Mbappe'ye yönrlik yaşanan ırkçılık iddiaları nedeniyle bir taraftar suçlu bulundu.Taraftara verilen 11 ay hapis cezası, iki yıl boyunca hiçbir stadyuma gitmemesi şartıyla ertelendi.Bu cezanın 2024 yılından bu yana LaLiga organizasyonlarındaki maçlarda futbolculara yönelik ırkçı taciz nedeniyle verilen 12. ceza olduğu belirtildi.Real Madrid'den yapılan açıklamada, söz konusu kişinin nefret suçundan mahkum edildiği belirtildi. Kulübün "futbolda ve sporda ırkçılıkla mücadele etme ve her türlü ırkçı davranışı ortadan kaldırma" taahhüdünü yinelediği kaydedildi.LaLiga, o dönem Mbappe ile takım arkadaşı Vinicius Junior'a yönelik ırkçı taciz iddialarını İspanya Ulusal Polisi'ne bildirmişti.Lig yönetimi stadyumda maymun sesleri duyulduğunu açıklamıştı. Real Oviedo Kulübü de soruşturma başlatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/a-milli-futbol-takimi-uefa-uluslar-b-ligine-dustu-play-out-bileti-averajla-sirbistanin-oldu-1110384048.html

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real madrid, mbappe, vinicius junior, kylian mbappe, irkçı saldırı