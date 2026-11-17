https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/leonid-meteor-yagmuru-bu-gece-zirvede-turkiyeden-saat-kacta-izlenecek-1110394205.html
Leonid meteor yağmuru bu gece zirvede: Türkiye’den saat kaçta izlenecek?
Leonid meteor yağmuru bu gece zirvede: Türkiye’den saat kaçta izlenecek?
Sputnik Türkiye
Yılın en hızlı meteor yağmurlarından Leonidler, 17 Kasım’ı 18 Kasım'a bağlayan gece en yoğun dönemine ulaşıyor. Saniyede 71 kilometre hızla Dünya atmosferine giren meteor yağmuru Türkiye'den nasıl izlenecek?
2026-11-17T12:54+0300
2026-11-17T12:54+0300
2026-11-17T12:54+0300
yaşam
leonid meteor yağmuru
türkiye
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Her yıl kasım ayında gökyüzü meraklılarıyla buluşan Leonid meteor yağmuru, bu gece en hareketli evresine giriyor. Dünya’nın, Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı toz parçacıklarının arasından geçmesiyle oluşan Leonidler, 17 Kasım gecesi zirve yapacak. Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO) verilerine göre yağmurun en yoğun anı 17 Kasım Salı günü GMT 23.45 sularında gerçekleşecek.Türkiye'den hangi saatlerde izlenebilir?Türkiye'den özlem yapmak isteyenler için en iyi zaman dilimi gece yarısından sonra başlıyor. Doğu ufkunda yükselen Aslan (Leo) takımyıldızıyla birlikte gökyüzündeki hareketlilik de belirginleşecek.Uzmanlar, meteorları görmek için belirli bir noktaya veya takımyıldıza odaklanmak gerekmediğini belirtiyor. Şehir ışıklarından uzak, görüş açısı geniş bir noktada bulunmak yeterli. Gözlerin karanlığa tam olarak uyum sağlaması içinse açık alana çıktıktan sonra yaklaşık 20 dakika beklenmesi tavsiye ediliyor.Saniyede 71 km hızla gelen 'ateş topları'Adını gökyüzünde belirdikleri Aslan takımyıldızından alan Leonidler, yüksek hızlarının yanı sıra zaman zaman oluşturdukları parlak ışık izleriyle öne çıkıyor. Sıradan meteorların çok üzerinde bir parlaklığa ulaşan bazı parçacıklar, gökyüzünde "ateş topu" olarak adlandırılan görüntüler meydana getiriyor. Atmosferin üst katmanlarına yatay bir açıyla giren meteorlar ise ufuk boyunca uzanan uzun ışık izleri bırakıyor.Leonid meteor yağmuru nasıl oluşuyor?Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilinen olay, uzaydaki küçük kaya ve toz parçacıklarının Dünya atmosferine yüksek hızla girip sürtünmeyle yanması ve ışık saçmasıyla meydana geliyor. Bu parçacıkların büyük kısmı, Güneş çevresinde dolanan kuyruklu yıldızların geride bıraktığı kalıntılardan oluşuyor. Dünya, her yıl aynı yörünge bölgesinden geçerken bu toz bulutlarıyla karşılaşıyor ve meteor yağmurları yaşanıyor.Leonidlerin kaynağı olan Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızı, Güneş etrafındaki turunu yaklaşık 33 yılda bir tamamlıyor. Kuyruklu yıldızın bıraktığı yoğun toz bulutları, belirli dönemlerde Leonidleri olağanüstü bir gökyüzü olayına dönüştürebiliyor. 1833'te Kuzey Amerika'da yaşanan büyük meteor fırtınası, bilim insanlarının meteorların kökenini çözmesinde dönüm noktası olmuştu. 1966 yılında ise 15 dakika boyunca dakikada binlerce meteor gözlemlenmiş, yakın tarihte 1999, 2001 ve 2002 yıllarında da benzer yoğunlukta fırtınalar kayda geçmişti.
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leonid meteor yağmuru, türkiye
leonid meteor yağmuru, türkiye
Leonid meteor yağmuru bu gece zirvede: Türkiye’den saat kaçta izlenecek?
Yılın en hızlı meteor yağmurlarından Leonidler, 17 Kasım’ı 18 Kasım’a bağlayan gece en yoğun dönemine ulaşıyor. Saniyede yaklaşık 71 kilometre hızla Dünya atmosferine giren meteorların, açık ve karanlık bir gökyüzünde saatte ortalama 15 kez gözlemlenmesi bekleniyor. Türkiye’den de çıplak gözle takip edilebilecek.
Her yıl kasım ayında gökyüzü meraklılarıyla buluşan Leonid meteor yağmuru, bu gece en hareketli evresine giriyor. Dünya’nın, Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı toz parçacıklarının arasından geçmesiyle oluşan Leonidler, 17 Kasım gecesi zirve yapacak. Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO) verilerine göre yağmurun en yoğun anı 17 Kasım Salı günü GMT 23.45 sularında gerçekleşecek.
Türkiye'den hangi saatlerde izlenebilir?
Türkiye'den özlem yapmak isteyenler için en iyi zaman dilimi gece yarısından sonra başlıyor. Doğu ufkunda yükselen Aslan (Leo) takımyıldızıyla birlikte gökyüzündeki hareketlilik de belirginleşecek.
Türkiye genelinde en uygun gözlem aralığı 02.00 ile 05.00 saatleri
arasında öngörülürken, yağmurun zirve noktası TSİ 02.45 civarında
yaşanacak. Zirve gecesinde yarım dolunay evresinde olacak Ay’ın gece yarısı civarında batması, sabaha karşı gökyüzünün iyice kararmasını sağlayarak gözlem koşullarını iyileştirecek.
Uzmanlar, meteorları görmek için belirli bir noktaya veya takımyıldıza odaklanmak gerekmediğini belirtiyor. Şehir ışıklarından uzak, görüş açısı geniş bir noktada bulunmak yeterli. Gözlerin karanlığa tam olarak uyum sağlaması içinse açık alana çıktıktan sonra yaklaşık 20 dakika beklenmesi tavsiye ediliyor.
Saniyede 71 km hızla gelen 'ateş topları'
Adını gökyüzünde belirdikleri Aslan takımyıldızından alan Leonidler, yüksek hızlarının yanı sıra zaman zaman oluşturdukları parlak ışık izleriyle öne çıkıyor. Sıradan meteorların çok üzerinde bir parlaklığa ulaşan bazı parçacıklar, gökyüzünde "ateş topu" olarak adlandırılan görüntüler meydana getiriyor. Atmosferin üst katmanlarına yatay bir açıyla giren meteorlar ise ufuk boyunca uzanan uzun ışık izleri bırakıyor.
2026 yılındaki bu meteor yağmurunda saatte yaklaşık 15 meteorun
görülmesi bekleniyor. Bu oran, Leonidlerin geçmiş yıllarda ulaştığı yüksek yoğunlukların altında kalsa da yağmurun her yıl farklı bir yoğunlukta seyretmesi gökyüzü gözlemcileri için bu olayı özel kılıyor.
Leonid meteor yağmuru nasıl oluşuyor?
Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilinen olay, uzaydaki küçük kaya ve toz parçacıklarının Dünya atmosferine yüksek hızla girip sürtünmeyle yanması ve ışık saçmasıyla meydana geliyor. Bu parçacıkların büyük kısmı, Güneş çevresinde dolanan kuyruklu yıldızların geride bıraktığı kalıntılardan oluşuyor. Dünya, her yıl aynı yörünge bölgesinden geçerken bu toz bulutlarıyla karşılaşıyor ve meteor yağmurları yaşanıyor.
Leonidlerin kaynağı olan Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızı, Güneş etrafındaki turunu yaklaşık 33 yılda bir tamamlıyor. Kuyruklu yıldızın bıraktığı yoğun toz bulutları, belirli dönemlerde Leonidleri olağanüstü bir gökyüzü olayına dönüştürebiliyor. 1833'te Kuzey Amerika'da yaşanan büyük meteor fırtınası, bilim insanlarının meteorların kökenini çözmesinde dönüm noktası olmuştu. 1966 yılında ise 15 dakika boyunca dakikada binlerce meteor gözlemlenmiş, yakın tarihte 1999, 2001 ve 2002 yıllarında da benzer yoğunlukta fırtınalar kayda geçmişti.
Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızının Güneş'e bir sonraki yakın geçişinin 2031 yılında
gerçekleşmesi bekleniyor.