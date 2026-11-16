https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/altin-fiyatlari-son-bir-yilin-en-dusuk-seviyesinde-faiz-beklentileri-icin-yeni-sinyal-1110377143.html
Altın fiyatları son bir yılın en düşük seviyesinde: Faiz beklentileri için yeni sinyal
Altın fiyatları son bir yılın en düşük seviyesinde: Faiz beklentileri için yeni sinyal
Sputnik Türkiye
2026'nın başında 5 bin 500 doların üzerine çıkan altın fiyatları, 2026'nın başında ulaştığı rekor seviyelerin ardından gerileyerek bir yılı aşkın sürenin en düşük düzeyini gördü. İşte gram ve çeyrek altın fiyatları...
2026-11-16T17:40+0300
2026-11-16T17:40+0300
2026-11-16T17:40+0300
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Altının ons fiyatı pazartesi sabahı 3 bin 833 dolara (bugünün kuruyla yaklaşık 193 bin lira) kadar geriledi. Ocak ayında görülen 5 bin 634 dolarlık zirve seviyesinden bu yana yaklaşık üçte bir oranında, yüzde 32 değer kaybetti.Altındaki yükseliş nasıl başlamıştı?Altındaki güçlü yükseliş dalgası, Mart 2025'te fiyatların ilk kez 3 bin dolar eşiğini aşmasıyla başlamıştı. Değerli metal, yalnızca yedi ay sonra 4 bin dolar seviyesini geride bırakmış, bu yılın ocak ayında ise 5 bin doların üzerine çıkmıştı.Ancak mart ayının ortalarına gelindiğinde satış dalgası başladı. Bu gelişme, 2026 boyunca dünyanın büyük bölümünde enflasyonu ciddi ölçüde artıran İran savaşıyla aynı döneme denk geldi.Bitcoin de benzer ölçüde değer kaybettiBitcoin'in fiyatı da benzer bir gerileme kaydetti. Kripto para birimi son bir yılda yüzde 31.7, 2026'nın başından bu yana ise yüzde 26 değer kaybetti.Bitcoin'deki son düşüşün nedenlerinden biri olarak ABD'deki ara seçimlerde Demokratların elde ettiği başarı gösteriliyor. Bu sonucun, Trump yönetiminin öncülük etmesi beklenen kapsamlı deregülasyon sürecinin artık hayata geçirilemeyebileceğine ilişkin endişeleri artırdığı belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/altinin-ons-fiyatinda-dusus-hizlandi-13-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-1110370069.html
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altın fiyatları, abd
Altın fiyatları son bir yılın en düşük seviyesinde: Faiz beklentileri için yeni sinyal
2026'nın başında 5 bin 500 doların üzerine çıkan altın fiyatları, 2026'nın başında ulaştığı rekor seviyelerin ardından gerileyerek bir yılı aşkın sürenin en düşük düzeyini gördü. İran savaşıyla bağlantılı satış dalgası ve faiz beklentilerindeki değişim, değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.
Altının ons fiyatı pazartesi sabahı 3 bin 833 dolara (bugünün kuruyla yaklaşık 193 bin lira) kadar geriledi. Ocak ayında görülen 5 bin 634 dolarlık zirve seviyesinden bu yana yaklaşık üçte bir oranında, yüzde 32 değer kaybetti.
Türkiye'de
gram altın fiyatı TSİ ile 17.30 itibarıyla 6 bin 262 lira, çeyrek altın 10 bin 234, Cumhuriyet Altını ise 40 bin 815 lira.
Altındaki yükseliş nasıl başlamıştı?
Altındaki güçlü yükseliş dalgası, Mart 2025'te fiyatların ilk kez 3 bin dolar eşiğini aşmasıyla başlamıştı. Değerli metal, yalnızca yedi ay sonra 4 bin dolar seviyesini geride bırakmış, bu yılın ocak ayında ise 5 bin doların üzerine çıkmıştı.
Ancak mart ayının ortalarına gelindiğinde satış dalgası başladı. Bu gelişme, 2026 boyunca dünyanın büyük bölümünde enflasyonu ciddi ölçüde artıran İran savaşıyla aynı döneme denk geldi.
Enflasyon yükseldiğinde
merkez bankaları, fiyat artışlarını kontrol altına almak amacıyla genellikle faiz oranlarını artırma yoluna gidiyor.
Bitcoin de benzer ölçüde değer kaybetti
Bitcoin'in fiyatı da benzer bir gerileme kaydetti. Kripto para birimi son bir yılda yüzde 31.7, 2026'nın başından bu yana ise yüzde 26 değer kaybetti.
Yaklaşık 64 bin 300 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, 2025 sonbaharında ulaştığı 126 bin doların biraz üzerindeki rekor seviyesinin neredeyse yarısına geriledi.
Bitcoin'deki son düşüşün nedenlerinden biri olarak ABD'deki ara seçimlerde Demokratların elde ettiği başarı gösteriliyor. Bu sonucun, Trump yönetiminin öncülük etmesi beklenen kapsamlı deregülasyon sürecinin artık hayata geçirilemeyebileceğine ilişkin endişeleri artırdığı belirtiliyor.