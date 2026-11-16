https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/altin-fiyatlari-son-bir-yilin-en-dusuk-seviyesinde-faiz-beklentileri-icin-yeni-sinyal-1110377143.html

Altın fiyatları son bir yılın en düşük seviyesinde: Faiz beklentileri için yeni sinyal

Altın fiyatları son bir yılın en düşük seviyesinde: Faiz beklentileri için yeni sinyal

Sputnik Türkiye

2026'nın başında 5 bin 500 doların üzerine çıkan altın fiyatları, 2026'nın başında ulaştığı rekor seviyelerin ardından gerileyerek bir yılı aşkın sürenin en düşük düzeyini gördü. İşte gram ve çeyrek altın fiyatları...

2026-11-16T17:40+0300

2026-11-16T17:40+0300

2026-11-16T17:40+0300

ekonomi̇

altın fiyatları

abd

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Altının ons fiyatı pazartesi sabahı 3 bin 833 dolara (bugünün kuruyla yaklaşık 193 bin lira) kadar geriledi. Ocak ayında görülen 5 bin 634 dolarlık zirve seviyesinden bu yana yaklaşık üçte bir oranında, yüzde 32 değer kaybetti.Altındaki yükseliş nasıl başlamıştı?Altındaki güçlü yükseliş dalgası, Mart 2025'te fiyatların ilk kez 3 bin dolar eşiğini aşmasıyla başlamıştı. Değerli metal, yalnızca yedi ay sonra 4 bin dolar seviyesini geride bırakmış, bu yılın ocak ayında ise 5 bin doların üzerine çıkmıştı.Ancak mart ayının ortalarına gelindiğinde satış dalgası başladı. Bu gelişme, 2026 boyunca dünyanın büyük bölümünde enflasyonu ciddi ölçüde artıran İran savaşıyla aynı döneme denk geldi.Bitcoin de benzer ölçüde değer kaybettiBitcoin'in fiyatı da benzer bir gerileme kaydetti. Kripto para birimi son bir yılda yüzde 31.7, 2026'nın başından bu yana ise yüzde 26 değer kaybetti.Bitcoin'deki son düşüşün nedenlerinden biri olarak ABD'deki ara seçimlerde Demokratların elde ettiği başarı gösteriliyor. Bu sonucun, Trump yönetiminin öncülük etmesi beklenen kapsamlı deregülasyon sürecinin artık hayata geçirilemeyebileceğine ilişkin endişeleri artırdığı belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/altinin-ons-fiyatinda-dusus-hizlandi-13-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-1110370069.html

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