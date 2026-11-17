https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/lavrov-natonun-girdigi-hicbir-yerde-iyi-bir-sey-yasanmadi-1110394636.html

Lavrov: NATO'nun girdiği hiçbir yerde iyi bir şey yaşanmadı

Lavrov: NATO'nun girdiği hiçbir yerde iyi bir şey yaşanmadı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun müdahil olduğu bölgelerde bugüne kadar olumlu hiçbir gelişme yaşanmadığını belirterek ittifakın Irak, eski... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T13:14+0300

2026-11-17T13:14+0300

2026-11-17T14:01+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 21. Doğu Asya Zirvesi'nin ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kuzey Atlantik İttifakının (NATO) küresel faaliyetlerini eleştiren Lavrov, ittifakın varlık gösterdiği bölgelerde istikrar yerine krizlerin ortaya çıktığını söyledi.Lavrov, konuya ilişkin açıklamasında, "NATO'nun ortaya çıktığı, girdiği hiçbir yerde bugüne kadar iyi bir şey yaşanmadı" ifadelerini kullandı.Rus Bakan, değerlendirmesine örnek olarak NATO'nun eski Yugoslavya ve Irak'a yönelik müdahaleleri ile ittifakın Libya'daki askeri operasyonlarını gösterdi.‘Güçlerin konuşlandırılması Avrupa'nın savaşa girmesi anlamına gelir’Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna’da olası askeri varlığına ilişkin uyarılarda bulundu:Anchorage mutabakatını Avrupalılar bozduUkrayna krizinin çözümüne yönelik geçmiş diplomatik temaslara da değinen Lavrov, Anchorage'da varılan uzlaşı sürecinin Avrupalı ülkeler tarafından engellendiğini kaydetti:Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleriRusya'nın Ukrayna meselesindeki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Rus Bakan, "Biz toprak için değil, temel haklarından mahrum bırakılan insanlar için savaşıyoruz" dedi.Lavrov'un öne çıkan diğer açıklamaları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/rusya-disisleri-bakanligi-ukraynanin-natoya-katilimi-kesinlikle-kabul-edilemez-1110394029.html

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