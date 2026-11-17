Lavrov: NATO'nun girdiği hiçbir yerde iyi bir şey yaşanmadı
13:14 17.11.2026 (güncellendi: 14:01 17.11.2026)
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinСобрание членов Российского совета по международным делам в Москве
© Sputnik / Sergey Guneev/
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun müdahil olduğu bölgelerde bugüne kadar olumlu hiçbir gelişme yaşanmadığını belirterek ittifakın Irak, eski Yugoslavya ve Libya'daki faaliyetlerini örnek gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 21. Doğu Asya Zirvesi'nin ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kuzey Atlantik İttifakının (NATO) küresel faaliyetlerini eleştiren Lavrov, ittifakın varlık gösterdiği bölgelerde istikrar yerine krizlerin ortaya çıktığını söyledi.
Lavrov, konuya ilişkin açıklamasında, "NATO'nun ortaya çıktığı, girdiği hiçbir yerde bugüne kadar iyi bir şey yaşanmadı" ifadelerini kullandı.
Rus Bakan, değerlendirmesine örnek olarak NATO'nun eski Yugoslavya ve Irak'a yönelik müdahaleleri ile ittifakın Libya'daki askeri operasyonlarını gösterdi.
‘Güçlerin konuşlandırılması Avrupa'nın savaşa girmesi anlamına gelir’
Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna’da olası askeri varlığına ilişkin uyarılarda bulundu:
“Başta Devlet Başkanı olmak üzere bendeniz ve diğer birçok yetkili kendilerini binlerce kez uyardık. İstikrar güçlerinin herhangi bir şekilde konuşlandırılması, Avrupa'nın savaşa doğrudan ve tartışmasız şekilde girmesi anlamına gelecektir.”
Anchorage mutabakatını Avrupalılar bozdu
Ukrayna krizinin çözümüne yönelik geçmiş diplomatik temaslara da değinen Lavrov, Anchorage'da varılan uzlaşı sürecinin Avrupalı ülkeler tarafından engellendiğini kaydetti:
“Anchorage'da artık nihai bir anlaşma aşamasına gelmiştik ancak Avrupalılar bunu reddetti ve ardından gururla 'Anchorage'ı gömdük' dediler.”
Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri
Rusya'nın Ukrayna meselesindeki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Rus Bakan, "Biz toprak için değil, temel haklarından mahrum bırakılan insanlar için savaşıyoruz" dedi.
Lavrov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
Rusya, Çin ve ABD liderlerinin Şenzen'da gerçekleştireceği görüşme faydalı olacak ve liderlere serbestçe fikir alışverişinde bulunma imkanı sağlayacak.
Yaklaşan üçlü zirvenin gündemi hazır durumda.
Üç ülkenin liderleri, faydalı olacağını görmeleri halinde yeniden bir araya gelmekte zorluk çekmeyecek.
Rusya-ABD-Ukrayna formatındaki görüşme süreci devam edecek.
Avrupa, her türlü yola başvurarak Ukrayna'ya nefes aldıracak bir mola kazandırmaya çalışıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya ile olası müzakerelerde Avrupa'yı temsil etmeye hazır olduğuna dair Moskova'ya ulaşmış resmi bir bildirim bulunmuyor.
NATO, Çin'i çevrelemek ve sınırlandırmak amacıyla Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını aktif biçimde artırıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı mevkidaşlarıyla iletişim konusunda son derece zengin bir tecrübeye sahip nazik bir liderdir.