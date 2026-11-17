Kritik görüşme sonrası açıklama: 'Artık bölgede, Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta terörün son bulması önemli'
17:32 17.11.2026 (güncellendi: 17:56 17.11.2026)
© Dışişleri BakanlığıDışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 2) ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani (sol 2) ve Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra (solda) ile Ankara’da bir araya geldi
© Dışişleri Bakanlığı
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Ankara'da Suriye dışişleri ve savunma bakanlarını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ağırlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Artık bölgede, Türkiye’de, Suriye’de, Irak’ta terörün son bulması ve herkesin barış içinde siyasal gündemine odaklanması önemli" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile görüştü.
Şeybani ile basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “İsrail’in saldırıları ve istikrarsızlaştırma politikaları Suriye ile sınırlı değil. Gazze’deki kardeşlerimize yönelik saldırılar sürüyor” dedi. Fidan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:
"Suriye’nin kuzeydoğusundaki entegrasyon süreciydi. Bizim bu konudaki tutumumuz son derece net. Artık bölgede, Türkiye’de, Suriye’de, Irak’ta terörün son bulması ve herkesin barış içinde siyasal gündemine odaklanması önemli.
Entegrasyon sürecinin tamamlanması için Suriye yönetimiyle işbirliğimizi güçlendiriyoruz.
Tek bir hedefimiz var kalıcı barış ve istikrar.
Biz dışarıdan birinin gelip, bölgede güvenlik sorununu çözmesinin artık işe yaramadığını gördük. Artık sorunlar kendi içinde çözülmeli.
Mısır ile de görüşmelerimiz sürüyor. Mısır önemli bir ülke.
Başta Filistin meselesi olmak üzere, İsrail yayılmacılığına karşı durmak üzere, bölgemizdeki bütün sorunların, ciddi şekilde konuşulması önemli.
İran'ın artık kendini baskı altında hissetmeden sorunları çözmesi gerekiyor. Bölgedeki seyrüsefer normale dönmeli."