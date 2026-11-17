https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/kritik-gorusme-sonrasi-aciklama-artik-bolgede-turkiyede-suriyede-irakta-terorurn-son-bulmasi-onemli-1110404377.html

Kritik görüşme sonrası açıklama: 'Artık bölgede, Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta terörün son bulması önemli'

Kritik görüşme sonrası açıklama: 'Artık bölgede, Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta terörün son bulması önemli'

Sputnik Türkiye

Ankara'da Suriye dışişleri ve savunma bakanlarını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ağırlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Artık bölgede, Türkiye’de... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T17:32+0300

2026-11-17T17:32+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile görüştü.Şeybani ile basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “İsrail’in saldırıları ve istikrarsızlaştırma politikaları Suriye ile sınırlı değil. Gazze’deki kardeşlerimize yönelik saldırılar sürüyor” dedi. Fidan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/barrack-abd-israil-turkiye-ve-suriye-arasinda-catismayi-onleme-mekanizmasi-kurmak-icin-calisiyor-1108089525.html

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