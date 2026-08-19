https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/barrack-abd-israil-turkiye-ve-suriye-arasinda-catismayi-onleme-mekanizmasi-kurmak-icin-calisiyor-1108089525.html
Barrack: ABD; İsrail-Türkiye ve Suriye arasında çatışmayı önleme mekanizması kurmak için çalışıyor
Barrack: ABD; İsrail-Türkiye ve Suriye arasında çatışmayı önleme mekanizması kurmak için çalışıyor
Sputnik Türkiye
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'nin İsrail, Türkiye ve Suriye arasında çatışmasızlık mekanizması kurulması için... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T00:41+0300
2026-08-19T00:41+0300
2026-08-19T00:41+0300
dünya
suriye
abd
i̇srail
türkiye
tom barrack
savaş
saldırı
saldırı girişimi
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/11/1105093028_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_cca5518d161bb9e78a41b8dd63876122.jpg
İsrail’in Türkiye sınırı yakınlarındaki Suriye’nin Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’na düzenlediği saldırının ardından ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin İsrail saldırıları konusunda önceden uyarılmadığını belirten Barrack, "Türkiye, kendi topraklarına doğru ilerleyen uçakları gördü ve bu nedenle kendi karşılığını vermeye makul ölçüde hazırlanabilirdi. Neyse ki sağduyulu kişiler durumun daha da kötüleşmesini engelleyebildi" dedi.Barrack, "Bu durum, İsrail, Suriye ve Türkiye'yi kapsayan bir çatışmasızlık mekanizmasına duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Gelecekte yanlış iletişimi önlemek amacıyla böyle bir mekanizma oluşturmak için aktif olarak çalışıyoruz. Şu anda öncelik gerilimi azaltmak ve daha ölçülü bir yaklaşım için alan yaratmak" şeklinde konuştu.Barrack, ''Bu sabah meydana gelen türden bir olay, bu çabaların yoğunlaştırılması ve sürecin genişletilmesi gerektiğini gösteriyor. Gereken şey, daha fazla kaynağın tahsis edildiği daha güçlü bir yapı. Bu tür mekanizmalara yatırım yapmak, yüz milyonlarca dolara mal olabilecek askeri güce başvurmaktan çok daha az maliyetli" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/disisleri-bakanligindan-israilin-suriyedeki-saldirisina-kinama-1108083524.html
suriye
abd
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/11/1105093028_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9c99f343f0c33c43f78b0f727fad3912.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suriye, abd, i̇srail, türkiye, tom barrack, savaş, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, bombalı saldırı
suriye, abd, i̇srail, türkiye, tom barrack, savaş, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, bombalı saldırı
Barrack: ABD; İsrail-Türkiye ve Suriye arasında çatışmayı önleme mekanizması kurmak için çalışıyor
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'nin İsrail, Türkiye ve Suriye arasında çatışmasızlık mekanizması kurulması için çalıştığını açıkladı.
İsrail’in Türkiye sınırı yakınlarındaki Suriye’nin Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’na düzenlediği saldırının ardından ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin İsrail saldırıları konusunda önceden uyarılmadığını belirten Barrack, "Türkiye, kendi topraklarına doğru ilerleyen uçakları gördü ve bu nedenle kendi karşılığını vermeye makul ölçüde hazırlanabilirdi. Neyse ki sağduyulu kişiler durumun daha da kötüleşmesini engelleyebildi" dedi.
Barrack, "Bu durum, İsrail, Suriye ve Türkiye'yi kapsayan bir çatışmasızlık mekanizmasına duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Gelecekte yanlış iletişimi önlemek amacıyla böyle bir mekanizma oluşturmak için aktif olarak çalışıyoruz. Şu anda öncelik gerilimi azaltmak ve daha ölçülü bir yaklaşım için alan yaratmak" şeklinde konuştu.
Barrack, ''Bu sabah meydana gelen türden bir olay, bu çabaların yoğunlaştırılması ve sürecin genişletilmesi gerektiğini gösteriyor. Gereken şey, daha fazla kaynağın tahsis edildiği daha güçlü bir yapı. Bu tür mekanizmalara yatırım yapmak, yüz milyonlarca dolara mal olabilecek askeri güce başvurmaktan çok daha az maliyetli" dedi.