https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/barrack-abd-israil-turkiye-ve-suriye-arasinda-catismayi-onleme-mekanizmasi-kurmak-icin-calisiyor-1108089525.html

Barrack: ABD; İsrail-Türkiye ve Suriye arasında çatışmayı önleme mekanizması kurmak için çalışıyor

Barrack: ABD; İsrail-Türkiye ve Suriye arasında çatışmayı önleme mekanizması kurmak için çalışıyor

Sputnik Türkiye

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'nin İsrail, Türkiye ve Suriye arasında çatışmasızlık mekanizması kurulması için... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T00:41+0300

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2026-08-19T00:41+0300

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İsrail’in Türkiye sınırı yakınlarındaki Suriye’nin Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’na düzenlediği saldırının ardından ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin İsrail saldırıları konusunda önceden uyarılmadığını belirten Barrack, "Türkiye, kendi topraklarına doğru ilerleyen uçakları gördü ve bu nedenle kendi karşılığını vermeye makul ölçüde hazırlanabilirdi. Neyse ki sağduyulu kişiler durumun daha da kötüleşmesini engelleyebildi" dedi.Barrack, "Bu durum, İsrail, Suriye ve Türkiye'yi kapsayan bir çatışmasızlık mekanizmasına duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Gelecekte yanlış iletişimi önlemek amacıyla böyle bir mekanizma oluşturmak için aktif olarak çalışıyoruz. Şu anda öncelik gerilimi azaltmak ve daha ölçülü bir yaklaşım için alan yaratmak" şeklinde konuştu.Barrack, ''Bu sabah meydana gelen türden bir olay, bu çabaların yoğunlaştırılması ve sürecin genişletilmesi gerektiğini gösteriyor. Gereken şey, daha fazla kaynağın tahsis edildiği daha güçlü bir yapı. Bu tür mekanizmalara yatırım yapmak, yüz milyonlarca dolara mal olabilecek askeri güce başvurmaktan çok daha az maliyetli" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/disisleri-bakanligindan-israilin-suriyedeki-saldirisina-kinama-1108083524.html

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suriye, abd, i̇srail, türkiye, tom barrack, savaş, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, bombalı saldırı