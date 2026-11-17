https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/kontrolden-cikan-surucu-park-halindeki-8-araca-carpti-1110393871.html

Kontrolden çıkan sürücü park halindeki 8 araca çarptı

Kontrolden çıkan sürücü park halindeki 8 araca çarptı

Sputnik Türkiye

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki 8 araca çarpan alkollü sürücü yaralandı. 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T12:40+0300

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türki̇ye

karabük

zincirleme kaza

alkollü sürücü

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Karabük'te alkollü sürücü otomobilin kontrolünü kaybetti ve 8 araca çarptı.İ.Y. (42) idaresindeki 78 SA 260 plakalı hafif ticari araç, Aşağı Tokatlı Mahallesi Engin Sokak'ta kontrolden çıkarak park halindeki 8 araca çarptı.Kazada sürücü yaralandı, araçlarda hasar oluştu.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Sürücü alkollü çıktıHastanede yapılan ölçümde sürücünün 2,36 promil alkollü olduğu belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/tekirdagda-zincirleme-trafik-kazasi-13-kisi-yaralandi-1110363378.html

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karabük, zincirleme kaza, alkollü sürücü