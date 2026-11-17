https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/kontrolden-cikan-surucu-park-halindeki-8-araca-carpti-1110393871.html
Kontrolden çıkan sürücü park halindeki 8 araca çarptı
Kontrolden çıkan sürücü park halindeki 8 araca çarptı
Sputnik Türkiye
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki 8 araca çarpan alkollü sürücü yaralandı. 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T12:40+0300
2026-11-17T12:40+0300
2026-11-17T12:40+0300
türki̇ye
karabük
zincirleme kaza
alkollü sürücü
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Karabük'te alkollü sürücü otomobilin kontrolünü kaybetti ve 8 araca çarptı.İ.Y. (42) idaresindeki 78 SA 260 plakalı hafif ticari araç, Aşağı Tokatlı Mahallesi Engin Sokak'ta kontrolden çıkarak park halindeki 8 araca çarptı.Kazada sürücü yaralandı, araçlarda hasar oluştu.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Sürücü alkollü çıktıHastanede yapılan ölçümde sürücünün 2,36 promil alkollü olduğu belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/tekirdagda-zincirleme-trafik-kazasi-13-kisi-yaralandi-1110363378.html
türki̇ye
karabük
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karabük, zincirleme kaza, alkollü sürücü
karabük, zincirleme kaza, alkollü sürücü
Kontrolden çıkan sürücü park halindeki 8 araca çarptı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki 8 araca çarpan alkollü sürücü yaralandı.
Karabük'te alkollü sürücü otomobilin kontrolünü kaybetti ve 8 araca çarptı.
İ.Y. (42) idaresindeki 78 SA 260 plakalı hafif ticari araç, Aşağı Tokatlı Mahallesi Engin Sokak'ta kontrolden çıkarak park halindeki 8 araca çarptı.
Kazada sürücü yaralandı, araçlarda hasar oluştu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan ölçümde sürücünün 2,36 promil alkollü olduğu belirlendi.