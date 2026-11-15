https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/tekirdagda-zincirleme-trafik-kazasi-13-kisi-yaralandi-1110363378.html

Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 13 kişi yaralandı

Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 13 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı. Hastanelere kalıdırılan yaralıların durumuna ilişkin bir bilgi verilmedi. 15.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-15T23:08+0300

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türki̇ye

tekirdağ

zincirleme kaza

çerkezköy

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 otomobil, bir pikap ve panelvan olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada araçlarda bulunan 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle caddede bir süre aksayan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/rizede-2-yil-once-3-evin-yikildigi-yerde-yeniden-heyelan-meydana-geldi-1110361938.html

türki̇ye

tekirdağ

çerkezköy

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tekirdağ, zincirleme kaza, çerkezköy