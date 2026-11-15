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Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 13 kişi yaralandı
Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 13 kişi yaralandı
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Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı. Hastanelere kalıdırılan yaralıların durumuna ilişkin bir bilgi verilmedi. 15.11.2026, Sputnik Türkiye
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tekirdağ
zincirleme kaza
çerkezköy
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 otomobil, bir pikap ve panelvan olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada araçlarda bulunan 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle caddede bir süre aksayan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/rizede-2-yil-once-3-evin-yikildigi-yerde-yeniden-heyelan-meydana-geldi-1110361938.html
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tekirdağ
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tekirdağ, zincirleme kaza, çerkezköy
tekirdağ, zincirleme kaza, çerkezköy

Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 13 kişi yaralandı

23:08 15.11.2026
© AA / Bünyamin PolatTekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2026
© AA / Bünyamin Polat
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Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı. Hastanelere kalıdırılan yaralıların durumuna ilişkin bir bilgi verilmedi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 otomobil, bir pikap ve panelvan olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede bir süre aksayan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
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