https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/tekirdagda-zincirleme-trafik-kazasi-13-kisi-yaralandi-1110363378.html
Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 13 kişi yaralandı
Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 13 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı. Hastanelere kalıdırılan yaralıların durumuna ilişkin bir bilgi verilmedi. 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T23:08+0300
2026-11-15T23:08+0300
2026-11-15T23:08+0300
türki̇ye
tekirdağ
zincirleme kaza
çerkezköy
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 otomobil, bir pikap ve panelvan olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada araçlarda bulunan 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle caddede bir süre aksayan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/rizede-2-yil-once-3-evin-yikildigi-yerde-yeniden-heyelan-meydana-geldi-1110361938.html
türki̇ye
tekirdağ
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tekirdağ, zincirleme kaza, çerkezköy
tekirdağ, zincirleme kaza, çerkezköy
Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 13 kişi yaralandı
Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı. Hastanelere kalıdırılan yaralıların durumuna ilişkin bir bilgi verilmedi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 otomobil, bir pikap ve panelvan olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede bir süre aksayan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.