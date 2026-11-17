https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/abd-ucak-gemisi-uss-theodore-roosevelt-ortadoguya-ulasti-1110384401.html
ABD uçak gemisi USS Theodore Roosevelt Ortadoğu'ya ulaştı
ABD uçak gemisi USS Theodore Roosevelt Ortadoğu'ya ulaştı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin 15 Kasım'da Orta Doğu'daki sorumluluk alanına giriş yaptığını duyurdu. 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T03:38+0300
2026-11-17T03:38+0300
2026-11-17T03:38+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
i̇ran
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
uss theodore roosevelt
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin Ortadoğu'ya vardığını bildirdi.CENTCOM yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:ABD medyası daha önce Washington'un 3 Kasım'daki ara seçimlerin hemen ardından İran'a yönelik yoğun hava saldırılarına yeniden başlama kararı alabileceğini bildirmişti. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 'geri kalanını' yok etmek istemediğini, ancak bunu yapmak zorunda kalabileceğini belirterek, kararının yakında açıklanacağını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/hurmuz-bogazinda-bir-petrol-tankeri-daha-mayina-carpti-24-saat-icinde-hasar-goren-tanker-sayisi-1110383568.html
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abd, donald trump, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), uss theodore roosevelt
abd, donald trump, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), uss theodore roosevelt
ABD uçak gemisi USS Theodore Roosevelt Ortadoğu'ya ulaştı
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin 15 Kasım'da Orta Doğu'daki sorumluluk alanına giriş yaptığını duyurdu.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin Ortadoğu'ya vardığını bildirdi.
CENTCOM yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
USS Theodore Roosevelt (CVN 71) 15 Kasım'da Hint Okyanusu'ndan geçiyor. Uçak gemisi şu anda planlı bir görevlendirme kapsamında CENTCOM sorumluluk alanında faaliyet gösteriyor
ABD medyası daha önce Washington'un 3 Kasım'daki ara seçimlerin hemen ardından İran'a yönelik yoğun hava saldırılarına yeniden başlama kararı alabileceğini bildirmişti. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 'geri kalanını' yok etmek istemediğini, ancak bunu yapmak zorunda kalabileceğini belirterek, kararının yakında açıklanacağını söylemişti.