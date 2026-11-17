https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/abd-ucak-gemisi-uss-theodore-roosevelt-ortadoguya-ulasti-1110384401.html

ABD uçak gemisi USS Theodore Roosevelt Ortadoğu'ya ulaştı

ABD uçak gemisi USS Theodore Roosevelt Ortadoğu'ya ulaştı

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin 15 Kasım'da Orta Doğu'daki sorumluluk alanına giriş yaptığını duyurdu. 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T03:38+0300

2026-11-17T03:38+0300

2026-11-17T03:38+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

donald trump

i̇ran

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

uss theodore roosevelt

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin Ortadoğu'ya vardığını bildirdi.CENTCOM yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:ABD medyası daha önce Washington'un 3 Kasım'daki ara seçimlerin hemen ardından İran'a yönelik yoğun hava saldırılarına yeniden başlama kararı alabileceğini bildirmişti. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 'geri kalanını' yok etmek istemediğini, ancak bunu yapmak zorunda kalabileceğini belirterek, kararının yakında açıklanacağını söylemişti.

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abd, donald trump, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), uss theodore roosevelt