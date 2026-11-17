https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/izmirde-tramvay-belediye-otobusune-carpti-1110398730.html

İzmir'de tramvay belediye otobüsüne çarptı

İzmir'de tramvay belediye otobüsüne çarptı

Sputnik Türkiye

İzmir'de belediye otobüsüne çarpan tramvay raydan çıkarak devrildi. 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T14:18+0300

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türki̇ye

i̇zmir

tramvay

zincirleme kaza

belediye otobüsü

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İzmir Konak'ta Fahrettin Altay yönüne giden tramvay, Gazi Bulvarı'nda sola dönmek için manevra yapan belediye otobüsüne çarptı.Çarpmanın etkisiyle tramvay raydan çıktı.Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.Ekiplerin tramvayı raya alma çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/ankarada-ego-otobusu-devrildi-sofor-yaralandi-1110251547.html

türki̇ye

i̇zmir

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇zmir, tramvay, zincirleme kaza, belediye otobüsü