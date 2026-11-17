https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/izmirde-tramvay-belediye-otobusune-carpti-1110398730.html
İzmir'de tramvay belediye otobüsüne çarptı
İzmir'de tramvay belediye otobüsüne çarptı
Sputnik Türkiye
İzmir'de belediye otobüsüne çarpan tramvay raydan çıkarak devrildi. 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T14:18+0300
2026-11-17T14:18+0300
2026-11-17T14:18+0300
türki̇ye
i̇zmir
tramvay
zincirleme kaza
belediye otobüsü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/11/1110398574_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_9c8e311236ebaff87e95310d662c5217.jpg
İzmir Konak'ta Fahrettin Altay yönüne giden tramvay, Gazi Bulvarı'nda sola dönmek için manevra yapan belediye otobüsüne çarptı.Çarpmanın etkisiyle tramvay raydan çıktı.Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.Ekiplerin tramvayı raya alma çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/ankarada-ego-otobusu-devrildi-sofor-yaralandi-1110251547.html
türki̇ye
i̇zmir
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i̇zmir, tramvay, zincirleme kaza, belediye otobüsü
i̇zmir, tramvay, zincirleme kaza, belediye otobüsü
İzmir'de tramvay belediye otobüsüne çarptı
İzmir'de belediye otobüsüne çarpan tramvay raydan çıkarak devrildi.
İzmir Konak'ta Fahrettin Altay yönüne giden tramvay, Gazi Bulvarı'nda sola dönmek için manevra yapan belediye otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tramvay raydan çıktı.
Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.
Ekiplerin tramvayı raya alma çalışmaları devam ediyor.