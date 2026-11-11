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Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Şoför yaralandı
Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Şoför yaralandı
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde EGO otobüsünün devrildiği bir kaza meydana geldi. Kazada otobüs şoförü yaralandı. 11.11.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara-Konya Yolu'nda seyreden Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine refüje ve aydınlatma direğine çarparak devrildi.İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otobüs şoförünü Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza sonrası EGO otobüsü bulunduğu yerden vinçle kaldırıldı. Yolun trafiğe kapanan Konya istikametinde trafik akışı normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/pendikte-trafikte-kavgaya-560-bin-tl-ceza-yerden-yere-savurdu--1110250643.html
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ankara, konya, ego, otobüs
ankara, konya, ego, otobüs

Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Şoför yaralandı

02:28 11.11.2026 (güncellendi: 02:29 11.11.2026)
© AA / VideoAnkara'da EGO otobüsünün devrildiği kazada şoför yaralandı
Ankara'da EGO otobüsünün devrildiği kazada şoför yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© AA / Video
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde EGO otobüsünün devrildiği bir kaza meydana geldi. Kazada otobüs şoförü yaralandı.
Ankara-Konya Yolu'nda seyreden Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine refüje ve aydınlatma direğine çarparak devrildi.
İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otobüs şoförünü Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza sonrası EGO otobüsü bulunduğu yerden vinçle kaldırıldı. Yolun trafiğe kapanan Konya istikametinde trafik akışı normale döndü.
trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
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