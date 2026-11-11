https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/ankarada-ego-otobusu-devrildi-sofor-yaralandi-1110251547.html

Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Şoför yaralandı

Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Şoför yaralandı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde EGO otobüsünün devrildiği bir kaza meydana geldi. Kazada otobüs şoförü yaralandı. 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T02:28+0300

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Ankara-Konya Yolu'nda seyreden Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine refüje ve aydınlatma direğine çarparak devrildi.İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otobüs şoförünü Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza sonrası EGO otobüsü bulunduğu yerden vinçle kaldırıldı. Yolun trafiğe kapanan Konya istikametinde trafik akışı normale döndü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/pendikte-trafikte-kavgaya-560-bin-tl-ceza-yerden-yere-savurdu--1110250643.html

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