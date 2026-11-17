https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/akom-saat-vererek-uyardi-istanbulda-firtina-gunlerce-surecek-hizi-85-kilometreye-ulasabilir-1110396323.html

AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da günlerce sürecek, hızı 85 kilometreye ulaşabilir

AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da günlerce sürecek, hızı 85 kilometreye ulaşabilir

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu. AKOM ise İstanbul'da çarşamba saat 11.00'den itibaren... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T13:53+0300

2026-11-17T13:53+0300

2026-11-17T13:53+0300

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meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

marmara denizi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Marmara Denizi ve İstanbul için fırtına ve kuvvetli lodos uyarısında bulundu. Meteoroloji, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini açıklarken, AKOM İstanbul'da rüzgarın kısa süreli hamlelerle 85 kilometre/saate ulaşabileceğini bildirdi.AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul'da kuvvetli rüzgarın cuma akşamına kadar sürmesi, hafta sonu ise gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.Meteoroloji'den Marmara Denizi için fırtına uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Marmara Denizi'nde rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülürken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.AKOM: İstanbul'da lodos 85 km/saate ulaşabilirAKOM'un İstanbul için yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda, çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla rüzgarın şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi.Tahminlere göre lodos, cuma akşamına kadar fırtına ve kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Rüzgar hızının 50-85 km/saat aralığına ulaşabileceği değerlendiriliyor.Bu süreçte İstanbul'da aralıklarla yerel sağanak yağmur geçişlerinin de yaşanması bekleniyor.Sıcaklıklar 19-22 dereceye yükselecekAKOM, lodos fırtınasının güneyden taşıdığı ılık havayla birlikte İstanbul'da sıcaklıkların artacağını bildirdi. Hava sıcaklıklarının 19-22 derece aralığına çıkarak bahar değerlerine ulaşması tahmin ediliyor.AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Rüzgarın Çarşamba (Yarın) öğle saatlerinden (11.00) itibaren şiddetinin arttıracağı, Cuma akşam saatlerine kadar fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-85km/s) eseceği, aralıklarla yerel sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Güneyin ılık havasını bölgemize taşıyan Lodos fırtınası nedeni ile sıcaklıkların bugünden itibaren artarak 19-22°C aralığına bahar değerlerine yükseleceği tahmin ediliyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/farah-zeynep-abdullahtan-yilmaz-guney-cikisi-sevmeme-hakkim-yok-mu-1110395259.html

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akom, fırtına, lodos, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, marmara denizi