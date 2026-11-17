https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/iraktan-turkiyeye-petrol-sevkiyati-kerkuk-ceyhan-hatti-12-yil-sonra-yeniden-acildi-1110400728.html
Irak'tan Türkiye'ye petrol sevkiyatı: Kerkük-Ceyhan hattı 12 yıl sonra yeniden açıldı
Irak'tan Türkiye'ye petrol sevkiyatı: Kerkük-Ceyhan hattı 12 yıl sonra yeniden açıldı
Sputnik Türkiye
Irak, 2014'ten bu yana kullanılamayan Kerkük-Ceyhan petrol boru hattında ihracatı yeniden başlattı. Günlük 120 bin varil olan sevkiyatın kademeli olarak 500... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T16:02+0300
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ortadoğu
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kerkük
hürmüz boğazı
ceyhan limanı
işi̇d
kerkük-ceyhan petrol boru hattı
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Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayr, ülkenin kuzeyindeki petrolün Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara ulaştırılmasını sağlayan boru hattında bakım, onarım ve teknik testlerin tamamlandığını açıkladı. Hudayr, günlük 120 bin varil kapasiteyle başlayan ihracatın kademeli olarak 500 bin varile çıkarılacağını belirtti.Irak resmi haber ajansı INA'nın aktardığı açıklamada Hudayr, kuzey güzergahının yeniden kullanılmasının ülkeye ek gelir sağlayacağını belirtti. Bakan, bu hat üzerinden ihraç edilen petrolün fiyat indirimi uygulanmadan pazarlanabileceğini ifade etti.Yaklaşık 960 kilometre uzunluğundaki Kerkük-Ceyhan boru hattı, Irak'ın kuzeyindeki petrol sahalarını Türkiye'nin Akdeniz kıyısındaki Ceyhan Limanı'na bağlıyor.Hat, 2014 yılında IŞİD'in düzenlediği saldırılar nedeniyle ağır hasar görmüş ve petrol sevkiyatı durdurulmuştu. Yeniden faaliyete alınan güzergah, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi üzerinden kullanılan diğer ihracat hattından ayrı bulunuyor.Hürmüz Boğazı'na alternatif güzergahKerkük-Ceyhan hattının yeniden açılması, Irak'ın güneydeki petrol terminallerine ve Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlara bağımlılığını azaltma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.İran'daki savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar, Irak'ın petrol ihracatını da etkiledi. Ülkenin şubat ayında 99 milyon varili aşan petrol ihracatı, mart ayında 18.6 milyon varile kadar geriledi.Irak Petrol Bakanlığı verilerine göre ihracat, ekim ayında günlük 3.4 milyon varili aşarak savaş öncesindeki yaklaşık 3.7 milyon varillik seviyeye yaklaştı.Bağdat yönetimi, alternatif sevkiyat yolları kapsamında Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Banyas Limanı'na da kara yoluyla günlük 120 bin ila 150 bin varil petrol gönderiyor.Irak ile Türkiye, ağustos ayında Kerkük-Ceyhan hattındaki petrol akışının sürdürülmesi için bir yıllık anlaşma imzalamıştı. Anlaşma, günlük 750 bin varile kadar taşıma kapasitesi öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/hurmuz-bogazinda-bir-petrol-tankeri-daha-mayina-carpti-24-saat-icinde-hasar-goren-tanker-sayisi-1110383568.html
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ortadoğu, türkiye, irak, kerkük, hürmüz boğazı, ceyhan limanı, işi̇d, kerkük-ceyhan petrol boru hattı
ortadoğu, türkiye, irak, kerkük, hürmüz boğazı, ceyhan limanı, işi̇d, kerkük-ceyhan petrol boru hattı
Irak'tan Türkiye'ye petrol sevkiyatı: Kerkük-Ceyhan hattı 12 yıl sonra yeniden açıldı
Irak, 2014'ten bu yana kullanılamayan Kerkük-Ceyhan petrol boru hattında ihracatı yeniden başlattı. Günlük 120 bin varil olan sevkiyatın kademeli olarak 500 bin varile çıkarılması planlanıyor.
Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayr, ülkenin kuzeyindeki petrolün Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara ulaştırılmasını sağlayan boru hattında bakım, onarım ve teknik testlerin tamamlandığını açıkladı. Hudayr, günlük 120 bin varil kapasiteyle başlayan ihracatın kademeli olarak 500 bin varile çıkarılacağını belirtti.
Irak resmi haber ajansı INA'nın aktardığı açıklamada Hudayr, kuzey güzergahının yeniden kullanılmasının ülkeye ek gelir sağlayacağını belirtti. Bakan, bu hat üzerinden ihraç edilen petrolün fiyat indirimi uygulanmadan pazarlanabileceğini ifade etti.
Yaklaşık 960 kilometre uzunluğundaki Kerkük-Ceyhan boru hattı, Irak'ın kuzeyindeki petrol sahalarını Türkiye'nin Akdeniz kıyısındaki Ceyhan Limanı'na bağlıyor.
Hat, 2014 yılında IŞİD'in düzenlediği saldırılar nedeniyle ağır hasar görmüş ve petrol sevkiyatı durdurulmuştu. Yeniden faaliyete alınan güzergah, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi üzerinden kullanılan diğer ihracat hattından ayrı bulunuyor.
Hürmüz Boğazı'na alternatif güzergah
Kerkük-Ceyhan hattının yeniden açılması, Irak'ın güneydeki petrol terminallerine ve Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlara bağımlılığını azaltma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.
İran'daki savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar, Irak'ın petrol ihracatını da etkiledi. Ülkenin şubat ayında 99 milyon varili aşan petrol ihracatı, mart ayında 18.6 milyon varile kadar geriledi.
Irak Petrol Bakanlığı verilerine göre ihracat, ekim ayında günlük 3.4 milyon varili aşarak savaş öncesindeki yaklaşık 3.7 milyon varillik seviyeye yaklaştı.
Bağdat yönetimi, alternatif sevkiyat yolları kapsamında Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Banyas Limanı'na da kara yoluyla günlük 120 bin ila 150 bin varil petrol gönderiyor.
Irak ile Türkiye, ağustos ayında Kerkük-Ceyhan hattındaki petrol akışının sürdürülmesi için bir yıllık anlaşma imzalamıştı. Anlaşma, günlük 750 bin varile kadar taşıma kapasitesi öngörüyor.