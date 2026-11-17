https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/hurmuz-bogazinda-bir-petrol-tankeri-daha-mayina-carpti-24-saat-icinde-hasar-goren-tanker-sayisi-1110383568.html
Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri daha mayına çarptı: 24 saat içinde hasar gören tanker sayısı dörde yükseldi
Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri daha mayına çarptı: 24 saat içinde hasar gören tanker sayısı dörde yükseldi
Sputnik Türkiye
İran Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını ve ağır hasar gördüğünü açıkladı. Son olayla birlikte... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T00:58+0300
2026-11-17T00:58+0300
2026-11-17T00:58+0300
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ortadoğu
hürmüz boğazı
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Hürmüz Boğazı'nın doğusunda petrol tankerlerini hedef alan olaylara bir yenisi daha eklendi. İran Ordusu, belirlenen geçiş güzergahı dışında hareket eden bir petrol tankerinin deniz mayınına çarpması sonucu yangın çıktığını duyurdu.İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, 'izinsiz' geçiş rotasını kullandığı belirtilen tankerin mayına çarpmasının ardından alev aldığı ve ağır hasar meydana geldiği bildirildi.Açıklamada ayrıca, yaşanan son olayın, son 24 saat içerisinde Hürmüz Boğazı'nın doğusunda hasar gören dördüncü petrol tankeri olduğu kaydedildi.Bölgede tansiyonun yükselmesine neden olan gelişmelerin arka planında ise İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik aldığı kararlar bulunuyor. Tahran yönetimi, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarını yeniden başlatmasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatmıştı.İran, daha önce yaptığı açıklamalarda kendi belirlediği güzergahı kullanmayan ve gerekli izni almadan boğazdan geçmeye çalışan gemilerin hedef alınabileceği yönünde tehditte bulunmuştu.
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ortadoğu, hürmüz boğazı, tahran
ortadoğu, hürmüz boğazı, tahran
Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri daha mayına çarptı: 24 saat içinde hasar gören tanker sayısı dörde yükseldi
İran Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını ve ağır hasar gördüğünü açıkladı. Son olayla birlikte bölgede son 24 saat içinde hasar gören tanker sayısı dörde yükseldi.
Hürmüz Boğazı'nın doğusunda petrol tankerlerini hedef alan olaylara bir yenisi daha eklendi. İran Ordusu, belirlenen geçiş güzergahı dışında hareket eden bir petrol tankerinin deniz mayınına çarpması sonucu yangın çıktığını duyurdu.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, 'izinsiz' geçiş rotasını kullandığı belirtilen tankerin mayına çarpmasının ardından alev aldığı ve ağır hasar meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, yaşanan son olayın, son 24 saat içerisinde Hürmüz Boğazı'nın doğusunda hasar gören dördüncü petrol tankeri olduğu kaydedildi.
Bölgede tansiyonun yükselmesine neden olan gelişmelerin arka planında ise İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik aldığı kararlar bulunuyor. Tahran yönetimi, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarını yeniden başlatmasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatmıştı.
İran, daha önce yaptığı açıklamalarda kendi belirlediği güzergahı kullanmayan ve gerekli izni almadan boğazdan geçmeye çalışan gemilerin hedef alınabileceği yönünde tehditte bulunmuştu.