https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/ingiltere-basbakani-burnhamdan-brexit-itirafi-kaybettik-1110386493.html

İngiltere Başbakanı Burnham'dan Brexit itirafı: Kaybettik

İngiltere Başbakanı Burnham'dan Brexit itirafı: Kaybettik

Sputnik Türkiye

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının üzerinden geçen 10 yılı değerlendirerek Brexit'in beklenen sonuçları... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T07:56+0300

2026-11-17T07:56+0300

2026-11-17T07:56+0300

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İngiltere Başbakanı Andy Burnham, 16 Kasım Pazartesi günü Londra'da düzenlenen geleneksel Lord Belediye Başkanının Akşam Yemeği etkinliğinde yaptığı konuşmada, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci Brexit'e ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.2016'daki referandumdan bu yana geçen 10 yılı değerlendiren Burnham, İngiltere'nin AB'den ayrılarak beklediği ekonomik ve siyasi kazanımları elde edemediğini belirtti. Başbakan, "Son 10 yılda kazandığımızdan daha fazlasını kaybettik. Bize sunulan sert Brexit, Britanya için yeterince iyi değildi" ifadelerini kullandı.Burnham, İngiltere'nin Avrupa'yla ilişkilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak 20 Kasım Cuma günü Brüksel'de düzenlenecek İngiltere-AB Zirvesi'ni yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirdi.Brexit İngiltere ekonomisine ne kadar zarar verdi?Başbakan Burnham, Brexit'in ekonomik sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, bazı sektörlerin AB'den ayrılma sürecine uyum sağladığını ancak ülke ekonomisinin genelinde kayıplar yaşandığını belirtti.Finans ve teknoloji sektörlerinin görece başarılı bir uyum süreci geçirdiğini söyleyen Burnham, diğer sektörlerin ticari engeller ve maliyet artışlarından olumsuz etkilendiğini ifade etti.İngiltere'nin bağımsız bütçe denetim kurumu Office for Budget Responsibility'nin (OBR) hesaplamalarına atıfta bulunan Burnham, Brexit'in ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisinin yüzde 4 düzeyinde olduğunu, bazı tahminlerde ise bu oranın gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 8'ine kadar çıktığını söyledi.Başbakan, Brexit referandumunda değişim isteyen seçmenlerin beklentilerinin karşılanamadığını savunarak ekonomik sorunların önemli bölümünün devam ettiğine dikkat çekti.Burnham: Brexit, Rusya'nın istediği sonucu doğurduBrexit'in yalnızca ekonomik değil, jeopolitik sonuçları da olduğunu belirten Burnham, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının uluslararası ilişkilerde daha geniş bir değişimin başlangıcı olduğunu savundu.Brexit'i dünyada içe kapanmacılık ve korumacılık eğilimlerini güçlendiren gelişmelerden biri olarak nitelendiren Başbakan, ayrılık sürecinin İngiltere'nin geleneksel müttefikleriyle ilişkilerine de zarar verdiğini söyledi.Burnham, Rusya'nın NATO içindeki ayrışmalardan ve Avrupa'nın zayıflamasından yararlanmayı hedeflediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:Başbakan, İngiltere'nin son 10 yılda uluslararası alandaki etkisinin azaldığını, Avrupa'nın yanı sıra diğer stratejik ortaklarla ilişkilerde de hatalar yapıldığını ifade etti.İngiltere ile AB arasında yeni anlaşma hazırlığıBurnham, 20 Kasım'daki İngiltere-AB Zirvesi'nde görüşülecek anlaşmanın, iki taraf arasındaki ticari ve siyasi ilişkileri yeniden canlandırmayı amaçladığını belirtti.Görüşmelerin özellikle gıda ticareti, enerji, emisyon ticareti ve gençlerin çalışma hareketliliği gibi alanlarda ilerleme sağlaması bekleniyor.Başbakan, AB ile yapılacak olası anlaşmanın İngiltere ekonomisine yüzde 0,4'e kadar ek büyüme katkısı sağlayabileceğini belirterek bunun değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsat olduğunu söyledi.Bununla birlikte Burnham, İngiltere'nin kısa vadede AB'ye yeniden katılmasını, Gümrük Birliği'ne dönmesini veya serbest dolaşımı yeniden kabul etmesini öngörmediklerini vurguladı.Yeni anlaşma için üç şart açıkladıİngiltere Başbakanı, Brüksel'deki zirvede gündeme gelecek anlaşmanın kabul edilebilmesi için üç temel koşulun karşılanması gerektiğini söyledi.Buna göre anlaşmanın İşçi Partisinin seçim programına uygun olması, mevcut Brexit düzenlemesinden daha avantajlı koşullar sunması ve vatandaşların günlük yaşamında somut iyileşmeler sağlaması gerekiyor.Burnham, bu yaklaşımı "Makerfield Testi" olarak adlandırdığını açıkladı. Adını milletvekili seçildiği Makerfield bölgesinden alan yöntem, hükümet politikalarının özellikle düşük gelirli ve dezavantajlı kesimlerin yaşam koşullarına etkisini esas alıyor.Başbakan, yeni anlaşmanın gıda fiyatlarının düşürülmesi, enerji maliyetlerinin azaltılması, ticari bürokrasinin hafifletilmesi ve düzensiz göçle mücadelede işbirliğinin artırılması gibi sonuçlar doğurması gerektiğini vurguladı.Gazze ve İsrail konusunda dikkat çeken açıklamalarBurnham, konuşmasında İngiltere'nin Orta Doğu politikasına da değinerek Gazze'deki gelişmelere verilen tepkilerin, ülkesinin uluslararası alandaki ahlaki duruşunun sorgulanmasına yol açtığını söyledi.İngiltere'nin 7 Ekim saldırılarını ve Hamas'ı kınadığını hatırlatan Başbakan, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki uygulamalarına karşı izlenen politikaların geçmişte yeterince tutarlı olmadığını savundu.Başbakanlık görevine başlamasının ardından yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti durdurduklarını belirten Burnham, iki devletli çözümün desteklenmesi gerektiğini vurguladı.Burnham, gelecekte kurulacak bir İsrail hükümetiyle işbirliğine açık olduklarını ancak bunun Filistin topraklarında yeni yerleşimlerin durdurulması, şiddetin sona erdirilmesi ve Gazze'ye yeterli insani yardımın ulaştırılması koşullarına bağlı olacağını ifade etti.İran'a ilişkin mesaj: Savaş sonsuza kadar süremezİran'ın nükleer silah geliştirmesine karşı olduklarını belirten Burnham, bölgede devam eden savaşın sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.İran'ın bölgesel güvenliğe yönelik tehditlerine karşılık verilmesi gerektiğini ifade eden Başbakan, çatışmaların sürmesinin enerji fiyatlarını yükselterek özellikle düşük gelirli kesimleri olumsuz etkilediğini kaydetti.Burnham, İngiltere'nin savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın nükleer silah geliştirmesinin önlenmesi amacıyla yürütülen diplomatik girişimlere destek vereceğini açıkladı.Burnham'dan yeni dış politika mesajıBaşbakan, İngiltere'nin NATO ve Avrupa güvenliğine desteğini güçlendireceğini, savunma harcamalarını artıracağını ve ABD ile stratejik ilişkilerini sürdüreceğini belirtti.Öte yandan İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleriyle ilişkilerin yeniden geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Burnham, İngiltere'nin tarihî köle ticaretindeki rolüne ilişkin tazminat ödemeyeceğini ancak etkilenen ülkelerle diyalog yürütmeye hazır olduğunu açıkladı.İngiltere'nin 2027'de G20 dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatan Başbakan, ekonomik güvenlik, hayat pahalılığı ve yapay zekâ düzenlemeleri gibi konuların öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağını bildirdi.Burnham, Avrupa Birliği ile ilişkilerin geleceğine ilişkin kapsamlı görüşmelerin zirvenin ardından başlayacağını belirterek uzun vadeli kararların İngiliz halkının iradesi doğrultusunda alınacağını vurguladı.

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andy burnham, rusya, gazze, i̇srail, muhafazakar parti (i̇ngiltere), brexit partisi, avrupa birliği, avrupa