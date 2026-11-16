https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/abd-bankacilik-sistemleri-cokuste-buyuk-bankalara-erisim-sikintisi-yasaniyor-1110382109.html

ABD bankacılık sistemleri çöküşte: Büyük bankalara erişim sıkıntısı yaşanıyor

ABD bankacılık sistemleri çöküşte: Büyük bankalara erişim sıkıntısı yaşanıyor

Sputnik Türkiye

ABD'nin önde gelen bankaları Bank of America, JPMorgan Chase ve US Bank başta olmak üzere birçok finans kuruluşunun müşterileri, dijital hizmetlere erişimde... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T22:30+0300

2026-11-16T22:30+0300

2026-11-16T22:30+0300

dünya

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ABD'nin büyük bankalarında yaşanan teknik aksaklıklar, çok sayıda müşterinin bankacılık hizmetlerinden yararlanmasını zorlaştırdı. Downdetector.com verilerine göre, Bank of America, JPMorgan Chase ve US Bank başta olmak üzere birçok finans kuruluşunda hizmet kesintileri rapor edildi.Sorunlardan dijital ödeme ve para transferi uygulaması Zelle de etkilendi. Kullanıcılar, uygulamayı kullanırken çeşitli erişim ve işlem sorunlarıyla karşılaştıklarını bildirdi.Kesintiye ilişkin müşterilerine bilgilendirme yapan Chase, mobil uygulaması üzerinden bazı hizmetlerin geçici olarak kullanılamayacağını duyurdu. Bankanın bildiriminde, "Üzerinde çalışıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." mesajına yer verildi.Neler olmuştu?Bankacılık sektöründe yaşanan bu aksaklıklar, kısa süre önce Microsoft'un küresel çapta yaşadığı hizmet kesintisinin ardından gündeme geldi. Outlook ve Teams başta olmak üzere Microsoft hizmetlerini etkileyen sorun, dünya genelinde bireysel kullanıcıların yanı sıra şirketlerin ve devlet kurumlarının faaliyetlerinde de aksamalara yol açmıştı. Microsoft, Cumartesi günü hizmetlerini yeniden devreye almıştı.Microsoft, söz konusu kesintinin teknik bir arızadan kaynaklandığını ve siber saldırıyla bağlantılı olmadığını açıklamıştı.

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