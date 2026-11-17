https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/gullu-sorusturmasinda-yeni-gelisme-kayitlardaki-erkek-sesi-tubitaka-gonderildi-1110394404.html

Güllü soruşturmasında yeni gelişme: Kayıtlardaki 'erkek sesi' TÜBİTAK'a gönderildi

Güllü soruşturmasında yeni gelişme: Kayıtlardaki 'erkek sesi' TÜBİTAK'a gönderildi

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında 'bir erkek sesi'nin de dahil olduğu deliller incelenmesi için TÜBİTAK'a... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T12:55+0300

2026-11-17T12:55+0300

2026-11-17T12:56+0300

türki̇ye

tuğyan ülkem gülter

şarkıcı güllü

güllü

yalova cumhuriyet başsavcılığı

tübi̇tak

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Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada elde edilen yeni deliller incelenmesi için TÜBİTAK'a gönderildi. Deliller arasında 'erkek sesi detayı' da yer aldı. Kasten öldürme suçuna iştirakten Sultan Nur Ulu ve Emin Kervanoğlu hakkında yapılan suç duyurusuna dayanak olarak sunulan deliller incelenecek. Şarkıcının ölümüyle ilgili davada Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası almıştı. Kayıtlardaki erkek sesi ortaya çıktıSabah'ın haberine göre, Güllü'nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatı Rahmi Çelik, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak dosyadaki yeni delillerin TÜBİTAK'a gönderilmesini istedi. Kasten öldürme suçuna iştirakten Sultan Nur Ulu ve Emin Kervanoğlu hakkında yapılan suç duyurusuna dayanak olarak sunulan deliller TÜBİTAK tarafından incelenecek.Dosyada daha önce Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından ev içi güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtlarına ilişkin iki ayrı uzman raporu hazırlatılmıştı. 28 Ekim 2026 tarihli ilk rapor ile 6 Kasım 2026 tarihli ikinci raporda, Güllü'ye atfedilen "Bırak beni" ve "Bırak", Sultan Nur Ulu'ya atfedilen "At", Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Atla camdan" ve "Koş annem yok koş" ifadelerine yer verilmişti. İkinci raporda Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Ben kapattım kameraları" ve "Nasıl yapacağımı düşünüyorum" sözleri de dikkat çekmişti.Atla camdan sözleri raporda yer aldı Uzman raporlarında kamera kayıtlarında erkek sesi olduğu belirtilen konuşmalar da yer aldı. İlk raporda erkek sesine atfedilen "Sence korkutmaya mı çalışıyor?", "Kapıyı kapat", "Şeref yok" ve "Atsın" ifadeleri aktarılırken, ikinci raporda "Hayır", "Görmek istemiyorum" ve "Atla camdan" sözlerine yer verildi. Ancak raporlarda erkek sesinin kime ait olduğuna ilişkin kesin bir tespit yapılmadı. İkinci uzman görüşünde ses kayıtlarının olayın aydınlatılması açısından önemli olduğu, ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağı belirtildi.Baz raporları da alınsın talebi Güllü'nün ablası Kader Tut'un avukatları Hasan Kocabey ve Şermin Tankut tarafından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine gönderilmek üzere Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan ek beyanda, olay sırasında dairede başka bir kişinin bulunup bulunmadığının araştırılması istendi. Dilekçede, olay sırasında evde kullanılan telefonlar üzerinden üçüncü kişilerle sesli veya görüntülü görüşme yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi talep edildi. Bu kapsamda görüşmeye katılan kişilerin, kullanılan telefonların, cihazların ve uygulama hesaplarının belirlenmesi, daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesi ve dijital veriler üzerinde karşılaştırmalı teknik inceleme yapılması istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/gullu-dosyasinda-ses-kaydi-krizi-ifadesini-degistiren-sultan-nur-ulu-sanik-oldu-1110261831.html

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tuğyan ülkem gülter, şarkıcı güllü, güllü, yalova cumhuriyet başsavcılığı, tübi̇tak